لماذا لا تسقط الغيوم فوق رؤوسنا؟
لماذا لا تتغذى النسور إلا على جيف الحيوانات؟
لا تعد النسور من الكائنات الصيادة. ترقب من عليائها أسداً افترس غزالاً ثم أكله وأبقى منه بقية، ليأتي دورها في الأكل، ولو كان عمر الجثّة خمسة أيام.. لا بأس.
تشبه مخالب النسور تلك التي عند الدجاج، فهو بهذا لا يستطيع قتل الفريسة إذا انقضّ عليها من فوق. على أن بعض النسور لديها حاسة شم ضعيفة، فهي ترافق الذي لديه حاسة أقوى.
شكل منقار النسر يسمح له أكثر التدخل في الجثث الهامدة، كما أن رقبة أكثر النسور لا يكسوها الريش ما يسمح للشمس بتطهير عنق الطائر بعد تلوثه بجراثيم الحيوان النافق.
وداخل معدة النسر حموضة عالية جداً تسمح بقتل البكتيريا التي دخلت من لحوم الجيف.
كل هذا يرفع النسر درجة؛ فهو عامل النظافة الأبرز.. في الطبيعة.
لماذا لا يفضَّل تناول فيتامين "د" في المساء؟
هذا الفيتامين هو الذي نأخذه من الشمس حينما نتعرض لها مباشرة في غير وقت الحَرّ. لكن نمط الحياة حالياً لا يسمح لنا بأخذ العنصر المهم من مصدره، فنحن نعمل في مكاتب نروح إليها بالسيارة ذات الزجاج المعتم، ونجيء منها إلى بيوتنا المزودة بستائر تقتل كل ضوء يحاول التسلل من النافذة.
نقص هذا الفيتامين يسبب ألماً في العظام والعضلات وإرهاقاً. ورغم أنهم وجدوا الحل في حبوب نتناولها تعويضاً عن الناقص؛ فإن هناك أوقاتاً أنسب من أخرى لتناول تلك الحبوب.
فالشتاء قليل ظهور الشمس، ففيه خُذ الحبوب، كما أن خبراء الصحة يوصون بتناوله مع وجبة كبيرة لتزيد فاعليته بنسبة خمسين بالمئة.. طبعاً حزّرت أي الأوقات أفضل، لأن وجبة الليل الكبيرة غير صحيّة.
على أن الأطفال مرشحون لبدء يوم جديد إذا تناولوه في الليل؛ لما يمنح الجسم من النشاط.
لماذا لا يصدأ خنجر توت عنخ آمون المصنوع من الحديد؟
هذا الخنجر حديدي، وصاحبه توفي قبل الميلاد بثلاثة عشر قرناً تقريباً وقد حيّر العلماء أنه لم يلاقِ مصير أي شيء مصنوع من المعدن نفسه.. الصدأ.
يقول التفسير الحديث لهذا الاستعصاء على الصدأ إن المواد التي صنع منها الخنجر المكتشف عام ألف وتسعمئة وخمسة وعشرين جاءت من الفضاء.
يبدو أن نيزكاً ضرب الأرض وأخذوا منه المادة الأساسية التي صنعوا منها هذه الأداة الثمينة؛ فالتصوير بالأشعة أظهر نسبة عالية من النيكل والكوبالت.
سيقول قائل: وماذا لو أنهم أضافوا عناصر مع الحديد حين صنعوه؟ الرد التاريخي قوي بصراحة؛ فالإنسان تعلّم صهر الحديد بعد ذلك الزمان بكثير.
والظاهر أن الفراعنة عرفوا قيمة الخنجر، فقد أُهدي الخنجر إلى جد توت عنخ آمون "نقوطاً" في زفافه، حسب ما يزعم قارئو السجلات المصرية.
لماذا لا أفضل السفر بطائرة صغيرة؟
هل تظنني لو امتلكت طائرة صغيرة أسأل السؤال نفسه؟ ممم لن أسأل.
لكن للسفر بطائرة صغيرة ضريبة عالية، رغم الخصوصية التي تمنحك إياها هذه الطائرة إذا كنت تسافر وحدك.
فالمطبات الهوائية أثرها أوضح في الطائرة الصغيرة التي يعرفونها بأنها الأقل وزناً من خمسة أطنان ونصف الطن عند الإقلاع.
على أن مساحة جسم الطائرة القليل يجعلها أضعف في امتصاص صوت الرياح والمحركات؛ فأنت داخلها تسمع ضجيجاً، ولهذا يوصون المسافرين باستخدام حماية للأذن.
الطائرة الصغيرة تسبب الدوار والغثيان.. علمياً؛ إياك أن تقتنيها.
لماذا لا تسقط الغيوم فوق رؤوسنا؟