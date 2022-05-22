لماذا لا يتكلم الأصم؟
الأصم يتكلم وبعدة لغات.. خذها مني. فالإشارة لغة. ألا نقول لغة الإشارة؟ والموسيقى لغة. بل هي اللغة المشتركة تقريبا بين أكثر الشعوب. لا تنس "بتهوفن" الأصم الذي لا تزال ألحانه محل إعجاب.
إليك تحذيرا على الماشي أطلقته منظمة الصحة العالمية.. ترجح المنظمة أن يصاب واحد من كل 4 بمشكلات في السمع بحلول عام 2050. لا حول ولا قوة إلا بالله.
الحقيقة العلمية أن اللغة تكتسب عن طريق السمع ولا يولد الإنسان ومعه لغة جاهزة.. بل يتعلمها مما يسمعه.
اللغة هي محض تقليد. على أنهم لو استطاعوا إسماع الأصم بتدخل طبي، فإنه سيتحدث بقدر ما سمع. فليس الأصم أبكم على الإطلاق. أقول قولي هذا وقد اختلطت الأوصاف وارتبطت ببعضها ارتباطا لا يسهل فكه أحيانا للإقرار بأن هذا الأصم غير أبكم.
لماذا لا يعمل السونار جيدا في الهواء؟
إذا عانيت من آلام في كليتك جراء حصاة وزرت الطبيب فإنك غالبا قد اختبرت السونار بنفسك. هو نفسه تقريبا الجهاز المسمى طبيا "ألترا ساوند".
يعمل هذا الجهاز من حيث المبدأ بإطلاق موجات ثم رصد ارتداداتها عن الأجسام. أظنهم سرقوا هذا الاختراع من الخفاش.
يستخدم هذا في البحار لرصد الغواصات قبل أن يكتشفوا مواد يصنعون منها آلاتهم البحرية تتهرب من هذه الموجات مثلما تتهرب طائرات الشبح تماما.
لكن كثافة الهواء الأقل من كثافة الماء تجعل ارتداد الموجات اللازمة لعمل السونار أصعب.
على كل، للهواء اخترعوا الرادار الذي يتفوق بسرعته على السونار؛ ذلك أنه يعمل بإشارات الراديو الكهرومغناطيسية خلافا للسونار الذي يشتغل بالموجات الصوتية.
لماذا لا تسقط الغيوم فوق رؤوسنا؟
لماذا لا تتغذى النسور إلا على جيف الحيوانات؟
لا تعد النسور من الكائنات الصيادة. ترقب من عليائها أسداً افترس غزالاً ثم أكله وأبقى منه بقية، ليأتي دورها في الأكل، ولو كان عمر الجثّة خمسة أيام.. لا بأس.
تشبه مخالب النسور تلك التي عند الدجاج، فهو بهذا لا يستطيع قتل الفريسة إذا انقضّ عليها من فوق. على أن بعض النسور لديها حاسة شم ضعيفة، فهي ترافق الذي لديه حاسة أقوى.
شكل منقار النسر يسمح له أكثر التدخل في الجثث الهامدة، كما أن رقبة أكثر النسور لا يكسوها الريش ما يسمح للشمس بتطهير عنق الطائر بعد تلوثه بجراثيم الحيوان النافق.
وداخل معدة النسر حموضة عالية جداً تسمح بقتل البكتيريا التي دخلت من لحوم الجيف.
كل هذا يرفع النسر درجة؛ فهو عامل النظافة الأبرز.. في الطبيعة.
لماذا لا يفضَّل تناول فيتامين "د" في المساء؟
هذا الفيتامين هو الذي نأخذه من الشمس حينما نتعرض لها مباشرة في غير وقت الحَرّ. لكن نمط الحياة حالياً لا يسمح لنا بأخذ العنصر المهم من مصدره، فنحن نعمل في مكاتب نروح إليها بالسيارة ذات الزجاج المعتم، ونجيء منها إلى بيوتنا المزودة بستائر تقتل كل ضوء يحاول التسلل من النافذة.
نقص هذا الفيتامين يسبب ألماً في العظام والعضلات وإرهاقاً. ورغم أنهم وجدوا الحل في حبوب نتناولها تعويضاً عن الناقص؛ فإن هناك أوقاتاً أنسب من أخرى لتناول تلك الحبوب.
فالشتاء قليل ظهور الشمس، ففيه خُذ الحبوب، كما أن خبراء الصحة يوصون بتناوله مع وجبة كبيرة لتزيد فاعليته بنسبة خمسين بالمئة.. طبعاً حزّرت أي الأوقات أفضل، لأن وجبة الليل الكبيرة غير صحيّة.
على أن الأطفال مرشحون لبدء يوم جديد إذا تناولوه في الليل؛ لما يمنح الجسم من النشاط.
لماذا لا يتكلم الأصم؟