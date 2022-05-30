لماذا لا يسمع رواد الفضاء بعضهم؟

الحقيقة أن الغيوم تسقط ممم ولا تسقط. إذا كنت صبورا فستفهم بسهولة كيف ذلك.

كأنك تسألني ما هي الغيوم أصلا؟ إليك: تتبخر قطرات المياه على سطح الأرض بفعل الحرارة، وتنتقل من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية التي نعرفها باسمها المطبخي.. البخار. هذا البخار هو مياه ونصفها بأنها متناهية الصغر تلتصق بالهواء الدافئ، هذا الهواء يصعد لأعلى.

ولأن الضغط الجوي في الأعلى أقل تتمدد جزيئات الهواء فتتباعد فتقل الطاقة فيبرد.. وهنا تتذكر زجاجة الماء التي تخرجها من الثلاجة فترى عليها قطرات من الماء قد تكاثفت.

حين تثقل هذه القطرات في السماء.. تسقط مطرا.

إذا عددت الغيوم شكلا أبيض كما تراها عيناك، فإنها ليست كذلك، بالفعل هي بخار ماء في هواء بارد.. وهكذا لا تسقط. وإذا عددتها ذلك المطر فإنها تسقط.