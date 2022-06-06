لماذا لا تفيض البحار وتغرق اليابسة؟
ستقول لي ولماذا تفيض؟ وأقول لك: لو وضعت وعاء فيه ماء وحركته ماذا يحصل؟
الصحيح أن وضع الأرض مخالف لوضع الوعاء الذي اخترعته.. فكتلة الأرض الكبيرة تجعل لها جاذبية كبيرة. بحيث تجذب المياه إليها فلا تفيض ولا تسقط. كما أن سرعة الأرض العالية جدا البالغة ألفا وسبعمئة كيلومتر تقريبا عند خط الاستواء تجعل سقوط الأشياء منها أصعب.. وهنا نعود للوعاء المخترع الذي لو حركته بسرعة أعلى فسيقل حجم الماء الساقط منه.
غير أن التغير المناخي يهدد سبب استقرار آخر للمياه. أي أن النظام البيئي يضمن تبخر كميات وسقوطها أمطارا وثلوجا وجريانها أنهارا إلى البحار على نحو متوازن.
التغير المناخي يذيب الجليد ما يجعل المحيطات عرضة لارتفاع منسوبات المياه فيها ويجعل مدننا الساحلية عرضة للغرق.
لماذا لا يسمع رواد الفضاء بعضهم؟
على الأرض، يؤمن لنا الغلاف الجوي ـ بما فيه من هواء ـ فرصة ثمينة جدا.. فبدون ذلك الوسط لن تستطيع الصراخ بوجه زميلك الذي يحاول أن يسطو على قلب مديره بكلامه لا بأدائه.
في الفضاء تنعدم هذه الشروط لانتقال الصوت، فلو كنت بالمحطة الدولية وصرخت لن ينتقل الصوت لزميلك على بعد أقل من متر، إلا من خلال البدلة التي تفوق كلفتها العشرة ملايين دولار، حسب ما تقدر بعض المواقع المهتمة.
فهي إضافة لكل تجهيزاتها الوقائية من الغبار الفضائي والإشعاعات الكونية وتزويدها بالأكسجين، فإنها توفر جهاز اتصال راديويا يحول صوت الإنسان إلى موجات تستقبله البدلة المجاورة وتعيده لأصله البشري.
لماذا لا يتكلم الأصم؟
الأصم يتكلم وبعدة لغات.. خذها مني. فالإشارة لغة. ألا نقول لغة الإشارة؟ والموسيقى لغة. بل هي اللغة المشتركة تقريبا بين أكثر الشعوب. لا تنس "بتهوفن" الأصم الذي لا تزال ألحانه محل إعجاب.
إليك تحذيرا على الماشي أطلقته منظمة الصحة العالمية.. ترجح المنظمة أن يصاب واحد من كل 4 بمشكلات في السمع بحلول عام 2050. لا حول ولا قوة إلا بالله.
الحقيقة العلمية أن اللغة تكتسب عن طريق السمع ولا يولد الإنسان ومعه لغة جاهزة.. بل يتعلمها مما يسمعه.
اللغة هي محض تقليد. على أنهم لو استطاعوا إسماع الأصم بتدخل طبي، فإنه سيتحدث بقدر ما سمع. فليس الأصم أبكم على الإطلاق. أقول قولي هذا وقد اختلطت الأوصاف وارتبطت ببعضها ارتباطا لا يسهل فكه أحيانا للإقرار بأن هذا الأصم غير أبكم.
لماذا لا يعمل السونار جيدا في الهواء؟
إذا عانيت من آلام في كليتك جراء حصاة وزرت الطبيب فإنك غالبا قد اختبرت السونار بنفسك. هو نفسه تقريبا الجهاز المسمى طبيا "ألترا ساوند".
يعمل هذا الجهاز من حيث المبدأ بإطلاق موجات ثم رصد ارتداداتها عن الأجسام. أظنهم سرقوا هذا الاختراع من الخفاش.
يستخدم هذا في البحار لرصد الغواصات قبل أن يكتشفوا مواد يصنعون منها آلاتهم البحرية تتهرب من هذه الموجات مثلما تتهرب طائرات الشبح تماما.
لكن كثافة الهواء الأقل من كثافة الماء تجعل ارتداد الموجات اللازمة لعمل السونار أصعب.
على كل، للهواء اخترعوا الرادار الذي يتفوق بسرعته على السونار؛ ذلك أنه يعمل بإشارات الراديو الكهرومغناطيسية خلافا للسونار الذي يشتغل بالموجات الصوتية.
لماذا لا تسقط الغيوم فوق رؤوسنا؟
لماذا لا تفيض البحار وتغرق اليابسة؟