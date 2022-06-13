لماذا لا تنفجر إطارات الطائرة وقت الهبوط؟

على الأرض، يؤمن لنا الغلاف الجوي ـ بما فيه من هواء ـ فرصة ثمينة جدا.. فبدون ذلك الوسط لن تستطيع الصراخ بوجه زميلك الذي يحاول أن يسطو على قلب مديره بكلامه لا بأدائه.

في الفضاء تنعدم هذه الشروط لانتقال الصوت، فلو كنت بالمحطة الدولية وصرخت لن ينتقل الصوت لزميلك على بعد أقل من متر، إلا من خلال البدلة التي تفوق كلفتها العشرة ملايين دولار، حسب ما تقدر بعض المواقع المهتمة.

فهي إضافة لكل تجهيزاتها الوقائية من الغبار الفضائي والإشعاعات الكونية وتزويدها بالأكسجين، فإنها توفر جهاز اتصال راديويا يحول صوت الإنسان إلى موجات تستقبله البدلة المجاورة وتعيده لأصله البشري.

