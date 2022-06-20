لماذا لا يكون الشهر القمري واحدا وثلاثين يوما؟
وإذا أردت الحق، فإن مدته الصحيحة سبعة وعشرون يوما وثلث اليوم فقط. لا تسعة وعشرون ولا ثلاثون، فهو يقاس بدورة القمر حول الأرض دورة كاملة.
لكن الحساب لا يستقيم، فنحن لا نرى القمر في اليوم الذي يلي تلك المدة، إذ يكون محاقا، حيث ينتظر الفلكيون ظهور القمر كي يعلنوا بدء شهر جديد.
لا يحتاج القمر أكثر من يومين تقريبا ليظهر بعد اختفائه آخر الشهر، لهذا فإن اليوم الثلاثين هو الأخير قطعا في الحساب الهجري الذي اعتمده الخليفة عمر بن الخطاب تقويما رسميا.
على الأرجح، فإن أسماء الأشهر الهجرية اتفق عليها العرب قبل الإسلام بنحو مئتي سنة، بعد اختلاف القبائل على ذلك.
أما عن معانيها، فإنها عند تسميتها وافقت أحداثا: فذو القعدة هو شهر من أشهر القعود عن القتال، وذو الحجة هو شهر الفريضة المعروفة.
لماذا لا تنفجر إطارات الطائرة وقت الهبوط؟
يا رب أسألك ألا يستمع سامع إلى هذا التسجيل وهو في الطائرة، ولا وهو في المطار بانتظار رحلته.
عزيزي المستمع اطمئن. لن تنفجر إطارات الطائرة وإن انفجرت فليس ذلك كارثة. الطائرة مصممة للهبوط على بطنها إذا تعذر إنزال العجلات لسبب ما.
إلا أن السر في مقاومة الإطارات هو ضغط الهواء فيها؛ إذ يفوق ضغط الهواء في إطار سيارتك بست مرات تقريبا.
وحين يصنعون تلك الإطارات، فإنهم يخضعونها لجهاز محاكاة يجعلها في وضعية الهبوط تماما ليتأكدوا أنها صالحة للاستهلاك الآدمي.
كما أن الإطارات تخضع عادة للتجديد سبع مرات في حياتها البالغة 35 ألف عملية هبوط.
بهذه المواصفات المحسوبة بعناية، تكفي طائرةَ بوينغ 777 أربعة عشر إطارا فقط مقابل 22 لطائرة A380.
لماذا لا تفيض البحار وتغرق اليابسة؟
ستقول لي ولماذا تفيض؟ وأقول لك: لو وضعت وعاء فيه ماء وحركته ماذا يحصل؟
الصحيح أن وضع الأرض مخالف لوضع الوعاء الذي اخترعته.. فكتلة الأرض الكبيرة تجعل لها جاذبية كبيرة. بحيث تجذب المياه إليها فلا تفيض ولا تسقط. كما أن سرعة الأرض العالية جدا البالغة ألفا وسبعمئة كيلومتر تقريبا عند خط الاستواء تجعل سقوط الأشياء منها أصعب.. وهنا نعود للوعاء المخترع الذي لو حركته بسرعة أعلى فسيقل حجم الماء الساقط منه.
غير أن التغير المناخي يهدد سبب استقرار آخر للمياه. أي أن النظام البيئي يضمن تبخر كميات وسقوطها أمطارا وثلوجا وجريانها أنهارا إلى البحار على نحو متوازن.
التغير المناخي يذيب الجليد ما يجعل المحيطات عرضة لارتفاع منسوبات المياه فيها ويجعل مدننا الساحلية عرضة للغرق.
لماذا لا يسمع رواد الفضاء بعضهم؟
على الأرض، يؤمن لنا الغلاف الجوي ـ بما فيه من هواء ـ فرصة ثمينة جدا.. فبدون ذلك الوسط لن تستطيع الصراخ بوجه زميلك الذي يحاول أن يسطو على قلب مديره بكلامه لا بأدائه.
في الفضاء تنعدم هذه الشروط لانتقال الصوت، فلو كنت بالمحطة الدولية وصرخت لن ينتقل الصوت لزميلك على بعد أقل من متر، إلا من خلال البدلة التي تفوق كلفتها العشرة ملايين دولار، حسب ما تقدر بعض المواقع المهتمة.
فهي إضافة لكل تجهيزاتها الوقائية من الغبار الفضائي والإشعاعات الكونية وتزويدها بالأكسجين، فإنها توفر جهاز اتصال راديويا يحول صوت الإنسان إلى موجات تستقبله البدلة المجاورة وتعيده لأصله البشري.
لماذا لا يتكلم الأصم؟
الأصم يتكلم وبعدة لغات.. خذها مني. فالإشارة لغة. ألا نقول لغة الإشارة؟ والموسيقى لغة. بل هي اللغة المشتركة تقريبا بين أكثر الشعوب. لا تنس "بتهوفن" الأصم الذي لا تزال ألحانه محل إعجاب.
إليك تحذيرا على الماشي أطلقته منظمة الصحة العالمية.. ترجح المنظمة أن يصاب واحد من كل 4 بمشكلات في السمع بحلول عام 2050. لا حول ولا قوة إلا بالله.
الحقيقة العلمية أن اللغة تكتسب عن طريق السمع ولا يولد الإنسان ومعه لغة جاهزة.. بل يتعلمها مما يسمعه.
اللغة هي محض تقليد. على أنهم لو استطاعوا إسماع الأصم بتدخل طبي، فإنه سيتحدث بقدر ما سمع. فليس الأصم أبكم على الإطلاق. أقول قولي هذا وقد اختلطت الأوصاف وارتبطت ببعضها ارتباطا لا يسهل فكه أحيانا للإقرار بأن هذا الأصم غير أبكم.
لماذا لا يكون الشهر القمري واحدا وثلاثين يوما؟