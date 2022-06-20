لماذا لا يكون الشهر القمري واحدا وثلاثين يوما؟

وإذا أردت الحق، فإن مدته الصحيحة سبعة وعشرون يوما وثلث اليوم فقط. لا تسعة وعشرون ولا ثلاثون، فهو يقاس بدورة القمر حول الأرض دورة كاملة.

لكن الحساب لا يستقيم، فنحن لا نرى القمر في اليوم الذي يلي تلك المدة، إذ يكون محاقا، حيث ينتظر الفلكيون ظهور القمر كي يعلنوا بدء شهر جديد.

لا يحتاج القمر أكثر من يومين تقريبا ليظهر بعد اختفائه آخر الشهر، لهذا فإن اليوم الثلاثين هو الأخير قطعا في الحساب الهجري الذي اعتمده الخليفة عمر بن الخطاب تقويما رسميا.

على الأرجح، فإن أسماء الأشهر الهجرية اتفق عليها العرب قبل الإسلام بنحو مئتي سنة، بعد اختلاف القبائل على ذلك.

أما عن معانيها، فإنها عند تسميتها وافقت أحداثا: فذو القعدة هو شهر من أشهر القعود عن القتال، وذو الحجة هو شهر الفريضة المعروفة.

