لماذا لا يكون سعر الذهب ثابتا؟
معلومة على الماشي: أول عملة ذهبية أمر بها كروسياس، الذي حكم منطقة تقع حاليا في تركيا، وكان ذلك عام 550 قبل الميلاد.
تتحكم في سعر الذهب عوامل عديدة أبرزها - ومثل أي سلعة أخرى - العرض والطلب، وكلما ازداد الطلب وقل المعروض جُنّت الأسعار.
لكن لماذا يزداد الطلب على الذهب؟
في الدول الاستهلاكية: يزداد الطلب على الذهب في مواسم معينة مثل الأعراس والمناسبات إذ يستخدم للزينة والهدايا.
أما في الدول الصناعية: فإن الطلب على الذهب يكون لأسباب مختلفة، فهو يدخل في صناعات الحواسيب والهواتف الذكية.
وبصورة عامة فإن الطلب على الذهب يزداد في التقلبات السياسية، إذ تلجأ الدول والناس إلى تخزينه لأنه يحتفظ ببريقه خلال الكارثة وبعدها، في الغالب.
في الأشهر الثلاثة التي تلت العملية الروسية في أوكرانيا رصدت وكالة رويترز ارتفاعا بنسبة 12% في سعر الذهب، الذي ترددت تقارير أن موسكو خزنت منه كميات كبيرة تحسبا للعقوبات الغربية.
في المقابل، تنخفض أسعار الذهب في أوقات الاستقرار، فالمستثمرون يلجأون إلى أمور مربحة أكثر مثل الأسهم والسندات.
لماذا لا ينفجر الصاروخ في الهواء قبل وصوله للهدف؟
هذا صحيح وخطأ في الوقت نفسه، ذلك أن مُصنّعي الصاروخ ربما يعمدون إلى جعله ينفجر في الهواء قبل وصوله للهدف، لكن بمسافة محسوبة سلفا.
للصواريخ أنواع أشهرها: التصادمي والتقاربي. أما الأول فهو ما نعرفه جميعا، أي أنه الذي ينفجر رأسه الحربي بمجرد الاصطدام بالهدف.
أما الآخر فإن مصنّعيه يحددون له مسافة ينفجر فيها قبل بلوغه غايته، وهذا يطلقونه على الأهداف المتحركة عادة، إذ لو فشل الصاروخ في اللحاق بهدفه تماما فإنه ينفجر على مقربة منه بحيث يُحدث الضرر المطلوب.
هذا إذا علمنا أن القنابل والصواريخ تصيب بطريقتين: الشظايا والصدمة. الأولى هي أن تخترق الشظايا الجسم المطلوب، والأخرى أن الانفجار يحدث موجة صدمة قاتلة للبشر بتدمير طبلة الأذن وإلقائهم في الجو ربما، ومدمرة حتى للأبنية حين تكون قوية وحين تلتقي موجات صدمة الانفجار بموجات صدمة منعكسة عن الأرض.
لماذا لا يكون الشهر القمري واحدا وثلاثين يوما؟
وإذا أردت الحق، فإن مدته الصحيحة سبعة وعشرون يوما وثلث اليوم فقط. لا تسعة وعشرون ولا ثلاثون، فهو يقاس بدورة القمر حول الأرض دورة كاملة.
لكن الحساب لا يستقيم، فنحن لا نرى القمر في اليوم الذي يلي تلك المدة، إذ يكون محاقا، حيث ينتظر الفلكيون ظهور القمر كي يعلنوا بدء شهر جديد.
لا يحتاج القمر أكثر من يومين تقريبا ليظهر بعد اختفائه آخر الشهر، لهذا فإن اليوم الثلاثين هو الأخير قطعا في الحساب الهجري الذي اعتمده الخليفة عمر بن الخطاب تقويما رسميا.
على الأرجح، فإن أسماء الأشهر الهجرية اتفق عليها العرب قبل الإسلام بنحو مئتي سنة، بعد اختلاف القبائل على ذلك.
أما عن معانيها، فإنها عند تسميتها وافقت أحداثا: فذو القعدة هو شهر من أشهر القعود عن القتال، وذو الحجة هو شهر الفريضة المعروفة.
لماذا لا تنفجر إطارات الطائرة وقت الهبوط؟
يا رب أسألك ألا يستمع سامع إلى هذا التسجيل وهو في الطائرة، ولا وهو في المطار بانتظار رحلته.
عزيزي المستمع اطمئن. لن تنفجر إطارات الطائرة وإن انفجرت فليس ذلك كارثة. الطائرة مصممة للهبوط على بطنها إذا تعذر إنزال العجلات لسبب ما.
إلا أن السر في مقاومة الإطارات هو ضغط الهواء فيها؛ إذ يفوق ضغط الهواء في إطار سيارتك بست مرات تقريبا.
وحين يصنعون تلك الإطارات، فإنهم يخضعونها لجهاز محاكاة يجعلها في وضعية الهبوط تماما ليتأكدوا أنها صالحة للاستهلاك الآدمي.
كما أن الإطارات تخضع عادة للتجديد سبع مرات في حياتها البالغة 35 ألف عملية هبوط.
بهذه المواصفات المحسوبة بعناية، تكفي طائرةَ بوينغ 777 أربعة عشر إطارا فقط مقابل 22 لطائرة A380.
لماذا لا تفيض البحار وتغرق اليابسة؟
ستقول لي ولماذا تفيض؟ وأقول لك: لو وضعت وعاء فيه ماء وحركته ماذا يحصل؟
الصحيح أن وضع الأرض مخالف لوضع الوعاء الذي اخترعته.. فكتلة الأرض الكبيرة تجعل لها جاذبية كبيرة. بحيث تجذب المياه إليها فلا تفيض ولا تسقط. كما أن سرعة الأرض العالية جدا البالغة ألفا وسبعمئة كيلومتر تقريبا عند خط الاستواء تجعل سقوط الأشياء منها أصعب.. وهنا نعود للوعاء المخترع الذي لو حركته بسرعة أعلى فسيقل حجم الماء الساقط منه.
غير أن التغير المناخي يهدد سبب استقرار آخر للمياه. أي أن النظام البيئي يضمن تبخر كميات وسقوطها أمطارا وثلوجا وجريانها أنهارا إلى البحار على نحو متوازن.
التغير المناخي يذيب الجليد ما يجعل المحيطات عرضة لارتفاع منسوبات المياه فيها ويجعل مدننا الساحلية عرضة للغرق.
لماذا لا يكون سعر الذهب ثابتا؟