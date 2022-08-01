لماذا لا نستطيع الحركة في بعض الأحلام؟
إذا مر بلك حلم رأيت فيه نفسك بين مخالب أسد، لكنك لا تستطيع الهروب فلا تخف، لست وحدك. واحد من كل خمسة تقريبا اختبر هذا الشعور.
يسميه الدارسون الجاثوم، وهو اضطراب شلل النوم.
يعرف هذا الاضطراب بأنه خلل مؤقت في الوظائف الأساسية للدماغ بين اليقظة وسكون حركة العين السريعة.
ما يحدث هو أن دماغ الإنسان فيه مواد كيميائية ليعمل. يستيقظ الدماغ فجأة نتيجة خلل في هذا التفاعلات الكيميائية، بينما لا تزال عينك غافية. هنا تجد نفسك عالقا: جزء منك في النوم، والآخر في اليقظة.
يفترض جسمك بنظامه المعقد، أنك ربما تؤذي نفسك في هذه الحالة، كأن تقفز من على السرير هربا من مخالب الأسد.
لكن دماغك يحميك بهذا الشلل المؤقت الذي لا يدوم سوى ثواني معدودات.
لماذا لا نشرب ماء البحر؟
للذي تريد تعجيزه تقول: اشرب من ماء البحر. ولكنك في الحقيقة لا تعجزه بل تقتله، فشرب ماء البحر مهلك غالبا لبني آدم.
عندما يشرب الإنسان ماء البحر فإن خلايا جسمه تمتص الكمية الكبيرة من الملح الذائبة في الماء، وتلك الكمية تفوق قدرة الجسم على التعامل معها.
عندما نضيف الملح إلى طعامنا فإنه يكون بكميات معقولة، يرافقها شرب ماء عذب يذيب الملح ويبقيه عند مستوى طبيعي، فالإنسان يحتاج نحو 500 مليغرام يوميا ليتمكن الجسم من نقل الغذاء والأكسجين في الدم، وكذلك تحريك العضلات وأهمها القلب.
في الكلية يُستخلص البول وهو الأقل ملوحة من مياه البحر، لكن لكي يتخلص الجسم من كمية الملح الكبيرة الموجودة في مياه البحر فإن عليه إخراج كمية من البول أكبر من كمية المياه العذبة التي شربها الإنسان، ما يهدده بالموت عطشا وجفافا.
لماذا لا نشعر بالنعاس بعد شرب القهوة؟
أنت تعرف الإجابة.. الكافيين، لكنني سألتك لأقول لك ماذا يفعل الكافيين في جسمك.
يفرز جسم الإنسان مادة تسمى الأدينوسين Adenosine وهي موجودة في كل خلايا الجسم، وتعمل على استرخاء الأوعية الدموية وتوسيعها، كما تؤثر في النشاط الكهربائي للقلب، وهي موجودة على شكل جزيئات ثلاثية الفوسفات.
يكسرها الجسم فيحصل على الطاقة، لكن الدماغ الذي يرصد الأدينوسين بمستوى عال يشعر الجسم بالنعاس.
ما يفعله الكافيين هو أنه يحجب تأثير الأدينوسين Adenosine المسؤول عن النعاس في المقام الأول، فالكافيين ذو تركيبة تسمح له بالارتباط بالمستقبلات العصبية المخصصة للأدينوسين، فيطير شعور النعاس.
على أن للكافيين تأثيرا آخر، يفسر إقبال الملايين حول العالم على شرب القهوة أو الشاي.
عند ارتباط الأدينوسين في المستقبلات العصبية المتخصصة، فإنه يحل محل الدوبامين Dopamine المسؤول عن السعادة. لكن الكافيين حين يرتبط بالمستقبلات عوضا عن الأدينوسين فإن الدوبامين يصل إلى مكانه دون أي اعتراض، ما يجعل القهوة مشروبا يمنح الكثيرين سعادة ومشاعر إيجابية.
لماذا لا تهضم المعدة بعض الأطعمة أحيانا؟
نفهم أن بعض البشر غير مهضومين، هذا واضح. لكن للطعام في المعدة قصة أخرى.
المعدة مصممة لهضم كل أنواع الطعام، لكن مشكلات صحية تجعلها تفقد بعض وظائفها كأن يعاني الإنسان من مشكلة عصبية تجعل حركة المعدة أبطأ، ما يصعب خروج الطعام منها مهضوما.
على أن وجود مستوى منخفض من الكمية الطبيعية لحمض المعدة (HCl) يقلل من قدرتها على الهضم كذلك.
كما أن الأورام المتصلة بالجهاز الهضمي تجعل معالجة الطعام أمرا صعبا.
ذلك ما كان متصلا بالجهاز الهضمي نفسه. أما في ما يتعلق بالطعام، فإن بعض الأطعمة ذات خصائص تجعل حتى الشخص السليم يعاني من عسر هضمها، أبرزها: الأطعمة المقلية لأنها مشبعة بالدهون والحمضيات فهي غنية بالألياف، وكذلك كل الأطعمة التي تحتوي على سكر صناعي أو بروتينات أو كربوهيدرات بنسب عالية، أو الأطعمة الحارة.
لماذا لا يكون سعر الذهب ثابتا؟
معلومة على الماشي: أول عملة ذهبية أمر بها كروسياس، الذي حكم منطقة تقع حاليا في تركيا، وكان ذلك عام 550 قبل الميلاد.
تتحكم في سعر الذهب عوامل عديدة أبرزها - ومثل أي سلعة أخرى - العرض والطلب، وكلما ازداد الطلب وقل المعروض جُنّت الأسعار.
لكن لماذا يزداد الطلب على الذهب؟
في الدول الاستهلاكية: يزداد الطلب على الذهب في مواسم معينة مثل الأعراس والمناسبات إذ يستخدم للزينة والهدايا.
أما في الدول الصناعية: فإن الطلب على الذهب يكون لأسباب مختلفة، فهو يدخل في صناعات الحواسيب والهواتف الذكية.
وبصورة عامة فإن الطلب على الذهب يزداد في التقلبات السياسية، إذ تلجأ الدول والناس إلى تخزينه لأنه يحتفظ ببريقه خلال الكارثة وبعدها، في الغالب.
في الأشهر الثلاثة التي تلت العملية الروسية في أوكرانيا رصدت وكالة رويترز ارتفاعا بنسبة 12% في سعر الذهب، الذي ترددت تقارير أن موسكو خزنت منه كميات كبيرة تحسبا للعقوبات الغربية.
في المقابل، تنخفض أسعار الذهب في أوقات الاستقرار، فالمستثمرون يلجأون إلى أمور مربحة أكثر مثل الأسهم والسندات.
لماذا لا نستطيع الحركة في بعض الأحلام؟