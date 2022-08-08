لماذا لا يغني نوم النهار عن نوم الليل؟

أنت تعرف الإجابة.. الكافيين، لكنني سألتك لأقول لك ماذا يفعل الكافيين في جسمك.

يفرز جسم الإنسان مادة تسمى الأدينوسين Adenosine وهي موجودة في كل خلايا الجسم، وتعمل على استرخاء الأوعية الدموية وتوسيعها، كما تؤثر في النشاط الكهربائي للقلب، وهي موجودة على شكل جزيئات ثلاثية الفوسفات.

يكسرها الجسم فيحصل على الطاقة، لكن الدماغ الذي يرصد الأدينوسين بمستوى عال يشعر الجسم بالنعاس.

ما يفعله الكافيين هو أنه يحجب تأثير الأدينوسين Adenosine المسؤول عن النعاس في المقام الأول، فالكافيين ذو تركيبة تسمح له بالارتباط بالمستقبلات العصبية المخصصة للأدينوسين، فيطير شعور النعاس.

على أن للكافيين تأثيرا آخر، يفسر إقبال الملايين حول العالم على شرب القهوة أو الشاي.

عند ارتباط الأدينوسين في المستقبلات العصبية المتخصصة، فإنه يحل محل الدوبامين Dopamine المسؤول عن السعادة. لكن الكافيين حين يرتبط بالمستقبلات عوضا عن الأدينوسين فإن الدوبامين يصل إلى مكانه دون أي اعتراض، ما يجعل القهوة مشروبا يمنح الكثيرين سعادة ومشاعر إيجابية.

