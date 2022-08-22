لماذا لا يلتئم جرح المريض بالسكري بسرعة؟
يتأخر اندمال جرح المصاب بارتفاع السكر في الدم أو انخفاضه لعوامل عدة.
تفقد خلايا الدم البيضاء جزءا من فاعليتها مع ارتفاع الغلوكوز، وهي المسؤولة عن تعزيز المناعة والتئام الجروح.
بالإضافة إلى ذلك، فإن الدورة الدموية عند المريض بالسكري تكون أبطأ، ما يخفض سرعة انتقال العناصر المهمة عبر الدم لشفاء الجرح.
كما يحدث أن يكون المريض بالسكري مصابا بخلل عصبي ما يجعله يفقد الإحساس بالجرح.
لكن المشكلة أن تأخر التئام الجرح يعرض لخطر الإصابة بعدوى بسبب بقائه مفتوحا، وبسبب الأنسجة الميتة المحيطة به.
لا يقلق المريض؛ فمعالجة الجروح في هذه الحالة سهلة: إجراء فحوص دورية، وإزالة الأنسجة الميتة عند الطبيب، وتغيير الضمادات باستمرار، وتجنب تعريض الجرح لما يمكن أن يسبب عدوى ربما تتخطى المنطقة المصابة إلى مناطق أخرى منها العظام.
لماذا لا ينفتح باب غرفة قيادة الطائرة من الخارج؟
هذا خلال الرحلة في الجو.. إذا كنت تعرف الجواب، فسأقول لك بعد قليل ماذا يحدث لو أغمي على الطيارين داخل الغرفة خلال الرحلة والباب مغلق.
بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر عام ألفين وواحد، أجبرت المنظمة الدولية للطيران المدني الشركات على تصفيح الأبواب تصفيحا متينا، وقصر إمكانية فتحها على الطيارين من الداخل، فخاطفو الطائرات استغلوا هذه الأبواب للسيطرة على القيادة، ومهاجمة نيويورك وواشنطن.
لكن الشركات لم تغفل أمرا مهما وهو حالة إغماء الطيارين لسبب ما وهما في الداخل والباب مغلق. ففي هذه الحالة يستخدم طاقم الرحلة الموجودين خارج قمرة القيادة كودا خاصا يفتح الباب من الخارج.
إلا أن هذا لا يفلح إذا قرر الطيار نفسه الانتحار وقتل الركاب جميعا.
لماذا لا يغني نوم النهار عن نوم الليل؟
قبل أن أصدع رأسك بالحديث عن الساعة البيولوجية، سأكشف لك موقعها السري. هي منطقة في المخ تنظم عمل أعضاء جسمك المسؤولة عن إفراز الهرمونات وتنظيم التفاعلات الكيميائية في الدم، وغير ذلك.
يؤثر اضطراب تلك الساعة، بالسهر وقلب الليل نهارا مثلا، على إفراز الهرمونات المسؤولة عن مزاج الإنسان، ولذلك لا نجد كثيرا من الذين يسهرون ليلا بمزاج جيد وإن ناموا النهار كله.
الميلاتونين الذي يبيعونه في الصيدليات مكملا غذائيا، هو الهرمون الذي يفرزه الجسم كي تنام، وذلك يكون في الليل. والأهم أنه ينظم درجة حرارة جسمك وضغط دمك خلال النوم، ولا يكون ذلك في النهار.
بالنسبة للأطفال الذين يسهرون، فإن هرمون النمو يفرز نهارا حينما يكونون نائمين، ما يترك أثرا في التطور الجسدي والذهني.
أما البالغون فإن تغير أوقات إفراز الهرمون يهددك عزيزي المستمع بالبدانة، فعملية حرق السعرات تكون مع الساعات الأولى للنهار، وتنخفض ليلا.
لماذا لا نستطيع الحركة في بعض الأحلام؟
إذا مر بك حلم رأيت فيه نفسك بين مخالب أسد، لكنك لا تستطيع الهروب فلا تخف، لست وحدك. واحد من كل خمسة تقريبا اختبر هذا الشعور.
يسميه الدارسون الجاثوم، وهو اضطراب شلل النوم.
يعرف هذا الاضطراب بأنه خلل مؤقت في الوظائف الأساسية للدماغ بين اليقظة وسكون حركة العين السريعة.
ما يحدث هو أن دماغ الإنسان فيه مواد كيميائية ليعمل. يستيقظ الدماغ فجأة نتيجة خلل في هذا التفاعلات الكيميائية، بينما لا تزال عينك غافية. هنا تجد نفسك عالقا: جزء منك في النوم، والآخر في اليقظة.
يفترض جسمك بنظامه المعقد، أنك ربما تؤذي نفسك في هذه الحالة، كأن تقفز من على السرير هربا من مخالب الأسد.
لكن دماغك يحميك بهذا الشلل المؤقت الذي لا يدوم سوى ثواني معدودات.
لماذا لا نشرب ماء البحر؟
للذي تريد تعجيزه تقول: اشرب من ماء البحر. ولكنك في الحقيقة لا تعجزه بل تقتله، فشرب ماء البحر مهلك غالبا لبني آدم.
عندما يشرب الإنسان ماء البحر فإن خلايا جسمه تمتص الكمية الكبيرة من الملح الذائبة في الماء، وتلك الكمية تفوق قدرة الجسم على التعامل معها.
عندما نضيف الملح إلى طعامنا فإنه يكون بكميات معقولة، يرافقها شرب ماء عذب يذيب الملح ويبقيه عند مستوى طبيعي، فالإنسان يحتاج نحو 500 مليغرام يوميا ليتمكن الجسم من نقل الغذاء والأكسجين في الدم، وكذلك تحريك العضلات وأهمها القلب.
في الكلية يُستخلص البول وهو الأقل ملوحة من مياه البحر، لكن لكي يتخلص الجسم من كمية الملح الكبيرة الموجودة في مياه البحر فإن عليه إخراج كمية من البول أكبر من كمية المياه العذبة التي شربها الإنسان، ما يهدده بالموت عطشا وجفافا.
لماذا لا يلتئم جرح المريض بالسكري بسرعة؟