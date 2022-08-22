لماذا لا يلتئم جرح المريض بالسكري بسرعة؟

قبل أن أصدع رأسك بالحديث عن الساعة البيولوجية، سأكشف لك موقعها السري. هي منطقة في المخ تنظم عمل أعضاء جسمك المسؤولة عن إفراز الهرمونات وتنظيم التفاعلات الكيميائية في الدم، وغير ذلك.

يؤثر اضطراب تلك الساعة، بالسهر وقلب الليل نهارا مثلا، على إفراز الهرمونات المسؤولة عن مزاج الإنسان، ولذلك لا نجد كثيرا من الذين يسهرون ليلا بمزاج جيد وإن ناموا النهار كله.

الميلاتونين الذي يبيعونه في الصيدليات مكملا غذائيا، هو الهرمون الذي يفرزه الجسم كي تنام، وذلك يكون في الليل. والأهم أنه ينظم درجة حرارة جسمك وضغط دمك خلال النوم، ولا يكون ذلك في النهار.

بالنسبة للأطفال الذين يسهرون، فإن هرمون النمو يفرز نهارا حينما يكونون نائمين، ما يترك أثرا في التطور الجسدي والذهني.

أما البالغون فإن تغير أوقات إفراز الهرمون يهددك عزيزي المستمع بالبدانة، فعملية حرق السعرات تكون مع الساعات الأولى للنهار، وتنخفض ليلا.

