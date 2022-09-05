لماذا لا يسهل تزييف العملة؟
في الإمارات مثلا، يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت وبالغرامة التي لا تقل عن مئتي ألف درهم كل من زيف عملة متداولة في البلاد.
لكل بلد عقوبته المشددة، هذا يعني أنه يمكن التزييف، ويمكن خداع متداولي العملة، بل حتى أجهزة الكشف المخصصة.
تطبع الدول عملاتها بتقنيات عالية، وتضع فيها خصائص أمان تصعب على محاولي التزوير طريقهم.
من أشهر خصائص الأمان: العلامة المائية التي لا تظهر إلا بتعريض الورقة للضوء.. هذا يصعب تقليده، لكنه ممكن.
كما أن الملمس هو أحد الاعتبارات المهمة، فبعض العملات ذات ملمس معين في بقعة معينة من الورقة.
الدولار الأميركي - المطبوع على أوراق مقاسها واحد لكل فئات العملة - تغلب عليه محترفون في دول أميركا الجنوبية يأتون بالعملة من فئة الخمسة دولارات، وبمحاليل كيميائية معينة يزيلون حبرها ويطبعون عليها طبعة المئة دولار.
لكن العلامة المائية للمئة دولار مختلفة عن العلامة المائية للخمسة، هذه ميزة للعملة وثغرة للمزورين.
تشرح البنوك المركزية في الدول لك خصائص عملاتها، حتى يسهل عليك تمييزها، فهي ربما تنطلي حتى على أجهزة الكشف المتخصصة، التي يعمل أشهرها بمجسات تستشعر الحبر المغناطيسي مثلا، الذي هو واحد من خصائص الأمان في بعض العملات.
لماذا لا يوجد في القطارات حزام أمان؟
طبعا نتحدث عن المسافات الطويلة. فالقصيرة مثل المترو لها سبب أوضح: هو أن حصول الركاب جميعا على حزام أمان صعب، فالكثير من المسافرين يقفون ولا يجدون مقعدا يلتزمون به.
يتعرض المسافرون بالطائرة إلى اضطرابات جوية في أثناء الإقلاع والهبوط، وخلال الرحلة إذا كانت هناك مطبات. وعلى ارتفاع ثلاثين ألف قدم، بإمكانك إزالة الحزام والتجول في الممر بكل هدوء.
في القطارات التي تسير مسافات طويلة، وجدوا أن غالبية المسافرين لا يضعون الحزام، على أن القطار يسير بطريق محدد لا ازدحام فيه ولا مطبات، وخطر الاصطدام ضئيل.
ولو حدث للقطار حادث، فإن إخلاء الركاب من المقصورات سيكون أصعب مع أحزمة الأمان.
أما السيارة فأهمية الحزام كبيرة، ففي الطرق مطبات وتوقف مفاجئ لا يحدث في القطارات.. وصوت ذلك المنبه الذي عليك أن تسكته بوضع حزام الأمان.
لماذا لا يلتئم جرح المريض بالسكري بسرعة؟
يتأخر اندمال جرح المصاب بارتفاع السكر في الدم أو انخفاضه لعوامل عدة.
تفقد خلايا الدم البيضاء جزءا من فاعليتها مع ارتفاع الغلوكوز، وهي المسؤولة عن تعزيز المناعة والتئام الجروح.
بالإضافة إلى ذلك، فإن الدورة الدموية عند المريض بالسكري تكون أبطأ، ما يخفض سرعة انتقال العناصر المهمة عبر الدم لشفاء الجرح.
كما يحدث أن يكون المريض بالسكري مصابا بخلل عصبي ما يجعله يفقد الإحساس بالجرح.
لكن المشكلة أن تأخر التئام الجرح يعرض لخطر الإصابة بعدوى بسبب بقائه مفتوحا، وبسبب الأنسجة الميتة المحيطة به.
لا يقلق المريض؛ فمعالجة الجروح في هذه الحالة سهلة: إجراء فحوص دورية، وإزالة الأنسجة الميتة عند الطبيب، وتغيير الضمادات باستمرار، وتجنب تعريض الجرح لما يمكن أن يسبب عدوى ربما تتخطى المنطقة المصابة إلى مناطق أخرى منها العظام.
لماذا لا ينفتح باب غرفة قيادة الطائرة من الخارج؟
هذا خلال الرحلة في الجو.. إذا كنت تعرف الجواب، فسأقول لك بعد قليل ماذا يحدث لو أغمي على الطيارين داخل الغرفة خلال الرحلة والباب مغلق.
بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر عام ألفين وواحد، أجبرت المنظمة الدولية للطيران المدني الشركات على تصفيح الأبواب تصفيحا متينا، وقصر إمكانية فتحها على الطيارين من الداخل، فخاطفو الطائرات استغلوا هذه الأبواب للسيطرة على القيادة، ومهاجمة نيويورك وواشنطن.
لكن الشركات لم تغفل أمرا مهما وهو حالة إغماء الطيارين لسبب ما وهما في الداخل والباب مغلق. ففي هذه الحالة يستخدم طاقم الرحلة الموجودين خارج قمرة القيادة كودا خاصا يفتح الباب من الخارج.
إلا أن هذا لا يفلح إذا قرر الطيار نفسه الانتحار وقتل الركاب جميعا.
لماذا لا يغني نوم النهار عن نوم الليل؟
قبل أن أصدع رأسك بالحديث عن الساعة البيولوجية، سأكشف لك موقعها السري. هي منطقة في المخ تنظم عمل أعضاء جسمك المسؤولة عن إفراز الهرمونات وتنظيم التفاعلات الكيميائية في الدم، وغير ذلك.
يؤثر اضطراب تلك الساعة، بالسهر وقلب الليل نهارا مثلا، على إفراز الهرمونات المسؤولة عن مزاج الإنسان، ولذلك لا نجد كثيرا من الذين يسهرون ليلا بمزاج جيد وإن ناموا النهار كله.
الميلاتونين الذي يبيعونه في الصيدليات مكملا غذائيا، هو الهرمون الذي يفرزه الجسم كي تنام، وذلك يكون في الليل. والأهم أنه ينظم درجة حرارة جسمك وضغط دمك خلال النوم، ولا يكون ذلك في النهار.
بالنسبة للأطفال الذين يسهرون، فإن هرمون النمو يفرز نهارا حينما يكونون نائمين، ما يترك أثرا في التطور الجسدي والذهني.
أما البالغون فإن تغير أوقات إفراز الهرمون يهددك عزيزي المستمع بالبدانة، فعملية حرق السعرات تكون مع الساعات الأولى للنهار، وتنخفض ليلا.
لماذا لا يسهل تزييف العملة؟