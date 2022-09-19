لماذا لا تكون كل الأدوية حبوبا؟
تذهب إلى الطبيب لأنك بعد الأربعين.. أنت تريد أن تطمئن ليس أكثر، وتخرج بكيلو ومئتي غرام أدوية: بعضها حبوب، وبعضها تضعه في الماء فترى الفقاقيع تعلو الكأس، وبعضها يُدهن دهنا، وبعضها.. لا أدري.
لكنك تسأل: لماذا لا نأخذ كل هذه الأدوية بالفم مثل مسكنات الألم؟
السبب أن لكل دواء خصائص مميزة.
فالأنسولين الذي يأخذه مريض السكري حَقْنا لا يؤثر على المعدة، ولكن إنزيمات الجهاز الهضمي تحطمه تحطيما؛ لهذا لا يمكن أخذه عن طريق الفم.
لن أذهب قبل أن أقول لك سر الفقاقيع.. الدواء الحبوب يدخل المعدة ويذوب ذوبانا تاما ويعبر غشاء المعدة قبل أن يصل للدم؛ أما الفوّار فيختصر لك كل تلك المراحل في كوب ماء.
لماذا لا تصلح مياه الأمطار للشرب؟
قبل أن تفاجئني دراسة سويدية؛ كنت سأفغر فايَ لغيمة شاردة.. وكنت سأقول لابنتي إن الشاي بمياه الأمطار أطيب.
تقول الدراسة التي نشرت في أغسطس ألفين واثنين وعشرين إنه "ليس من الآمن ولا الصحي شرب مياه الأمطار".
أصبحت تلك المياه التي تنزل من السُحُب ملوثةً بالمواد الفلورية الخافضة للتوتر السطحي.. هكذا يسمونها.
هذه المُركّبات عادةً ما تكون موجودة في البيوت؛ في أغلفة المواد الغذائية، في الإلكترونيات ومستحضرات التجميل، والشامبو، وأدوات الطهي، كالمقالي وغيرها.
التعرّض لهذه الملوثات التي يسمّونها "الأبدية" -لأنها تتحلل ببطء شديد- يؤثر على الخصوبة ونمو الجنين، وقد يؤدي إلى زيادة مخاطر الإصابة بالسمنة أو بعض أنواع السرطان.
خطورة هذه الدراسة الحديثة أنها وجدت التلوث حتى في مياه أمطار القارة القطبية الجنوبية؛ ما يعني أن الكارثة تحيط بالأرض من أقطابها.
لماذا لا يسهل تزييف العملة؟
في الإمارات مثلا، يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت وبالغرامة التي لا تقل عن مئتي ألف درهم كل من زيف عملة متداولة في البلاد.
لكل بلد عقوبته المشددة، هذا يعني أنه يمكن التزييف، ويمكن خداع متداولي العملة، بل حتى أجهزة الكشف المخصصة.
تطبع الدول عملاتها بتقنيات عالية، وتضع فيها خصائص أمان تصعب على محاولي التزوير طريقهم.
من أشهر خصائص الأمان: العلامة المائية التي لا تظهر إلا بتعريض الورقة للضوء.. هذا يصعب تقليده، لكنه ممكن.
كما أن الملمس هو أحد الاعتبارات المهمة، فبعض العملات ذات ملمس معين في بقعة معينة من الورقة.
الدولار الأميركي - المطبوع على أوراق مقاسها واحد لكل فئات العملة - تغلب عليه محترفون في دول أميركا الجنوبية يأتون بالعملة من فئة الخمسة دولارات، وبمحاليل كيميائية معينة يزيلون حبرها ويطبعون عليها طبعة المئة دولار.
لكن العلامة المائية للمئة دولار مختلفة عن العلامة المائية للخمسة، هذه ميزة للعملة وثغرة للمزورين.
تشرح البنوك المركزية في الدول لك خصائص عملاتها، حتى يسهل عليك تمييزها، فهي ربما تنطلي حتى على أجهزة الكشف المتخصصة، التي يعمل أشهرها بمجسات تستشعر الحبر المغناطيسي مثلا، الذي هو واحد من خصائص الأمان في بعض العملات.
لماذا لا يوجد في القطارات حزام أمان؟
طبعا نتحدث عن المسافات الطويلة. فالقصيرة مثل المترو لها سبب أوضح: هو أن حصول الركاب جميعا على حزام أمان صعب، فالكثير من المسافرين يقفون ولا يجدون مقعدا يلتزمون به.
يتعرض المسافرون بالطائرة إلى اضطرابات جوية في أثناء الإقلاع والهبوط، وخلال الرحلة إذا كانت هناك مطبات. وعلى ارتفاع ثلاثين ألف قدم، بإمكانك إزالة الحزام والتجول في الممر بكل هدوء.
في القطارات التي تسير مسافات طويلة، وجدوا أن غالبية المسافرين لا يضعون الحزام، على أن القطار يسير بطريق محدد لا ازدحام فيه ولا مطبات، وخطر الاصطدام ضئيل.
ولو حدث للقطار حادث، فإن إخلاء الركاب من المقصورات سيكون أصعب مع أحزمة الأمان.
أما السيارة فأهمية الحزام كبيرة، ففي الطرق مطبات وتوقف مفاجئ لا يحدث في القطارات.. وصوت ذلك المنبه الذي عليك أن تسكته بوضع حزام الأمان.
لماذا لا يلتئم جرح المريض بالسكري بسرعة؟
يتأخر اندمال جرح المصاب بارتفاع السكر في الدم أو انخفاضه لعوامل عدة.
تفقد خلايا الدم البيضاء جزءا من فاعليتها مع ارتفاع الغلوكوز، وهي المسؤولة عن تعزيز المناعة والتئام الجروح.
بالإضافة إلى ذلك، فإن الدورة الدموية عند المريض بالسكري تكون أبطأ، ما يخفض سرعة انتقال العناصر المهمة عبر الدم لشفاء الجرح.
كما يحدث أن يكون المريض بالسكري مصابا بخلل عصبي ما يجعله يفقد الإحساس بالجرح.
لكن المشكلة أن تأخر التئام الجرح يعرض لخطر الإصابة بعدوى بسبب بقائه مفتوحا، وبسبب الأنسجة الميتة المحيطة به.
لا يقلق المريض؛ فمعالجة الجروح في هذه الحالة سهلة: إجراء فحوص دورية، وإزالة الأنسجة الميتة عند الطبيب، وتغيير الضمادات باستمرار، وتجنب تعريض الجرح لما يمكن أن يسبب عدوى ربما تتخطى المنطقة المصابة إلى مناطق أخرى منها العظام.
لماذا لا تكون كل الأدوية حبوبا؟