لماذا لا تطبع الدول قدر حاجتها من الأموال؟

في الإمارات مثلا، يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت وبالغرامة التي لا تقل عن مئتي ألف درهم كل من زيف عملة متداولة في البلاد.

لكل بلد عقوبته المشددة، هذا يعني أنه يمكن التزييف، ويمكن خداع متداولي العملة، بل حتى أجهزة الكشف المخصصة.

تطبع الدول عملاتها بتقنيات عالية، وتضع فيها خصائص أمان تصعب على محاولي التزوير طريقهم.

من أشهر خصائص الأمان: العلامة المائية التي لا تظهر إلا بتعريض الورقة للضوء.. هذا يصعب تقليده، لكنه ممكن.

كما أن الملمس هو أحد الاعتبارات المهمة، فبعض العملات ذات ملمس معين في بقعة معينة من الورقة.

الدولار الأميركي - المطبوع على أوراق مقاسها واحد لكل فئات العملة - تغلب عليه محترفون في دول أميركا الجنوبية يأتون بالعملة من فئة الخمسة دولارات، وبمحاليل كيميائية معينة يزيلون حبرها ويطبعون عليها طبعة المئة دولار.

لكن العلامة المائية للمئة دولار مختلفة عن العلامة المائية للخمسة، هذه ميزة للعملة وثغرة للمزورين.

تشرح البنوك المركزية في الدول لك خصائص عملاتها، حتى يسهل عليك تمييزها، فهي ربما تنطلي حتى على أجهزة الكشف المتخصصة، التي يعمل أشهرها بمجسات تستشعر الحبر المغناطيسي مثلا، الذي هو واحد من خصائص الأمان في بعض العملات.

