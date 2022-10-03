لماذا لا تنخفض النوافذ الخلفية في السيارة بالكامل؟
فكرة جميلة لو أنهم فكّروا بالأطفال الذين يجلسون في المقعد الخلفي، ويريدون رؤية إطار السيارة يلتهم الشارع تحته.
لسوء الحظ لا.. لم يكونوا يفكرون إلا في: أين سيذهبون بالزجاج وتحته ذلك القوس الذي يظلل الإطار.
هذا وقد أصبحت السيارات أكبر مؤخرا فإن التحدي بات أكبر.
لكن بعض الشركات المصنِّعة للسيارات ابتكرت أفكارا جديدة لجعل النافذة تغوص أكثر في الباب؛ كأن تجعل الزجاج جزأين منفصلين.
ولأن الطفل مثل القطة تماما يحاول القفز كلما خطر له ذلك؛ سأتصالح مع فكرة أن النافذة لا تنزل كليا، وسأظل أقنع نفسي بنظرية القطة.
لماذا لا تطبع الدول قدر حاجتها من الأموال؟
حصل وطبعت دول أموالا حتى فوق حاجتها، لكن الكارثة الحاصلة بعد ذلك كانت كفيلة بتلقين البقية درسا.
أُجبرت ألمانيا عقب الحرب العالمية الأولى على دفع تعويضات للمنتصرين بلغت 132 مليار مارك ذهبي، ولم يكن معها شيء من ذلك.
خلال تلك الفترة كانت قاعدة الذهب معتمدة، أي أن الدولة تطبع أموالا بقدر ما لديها من رصيد من الذهب.
لمع في ذهن الألمان أن يطبعوا حاجتهم لتسديد التعويضات.
طبعت ألمانيا كميات كبيرة وضختها في السوق دون موارد اقتصادية تدعم الأموال؛ ما أدى لتراجع قيمة المارك الألماني أمام الدولار، إذ عادل الدولار الواحد 48 ماركا في البداية، ثم واصل الانهيار طريقه إلى جيوب الألمان ليصبح الدولار الواحد يساوي 330 ماركا.
وبسبب التضخم الكبير باتت العائلة الألمانية تشتري الخبز بمئتي مليون مارك.
حينها كان استخدام العملات الورقية في الحمام أرخص من شراء تلك اللفة المخصصة لذلك.
لماذا لا تكون كل الأدوية حبوبا؟
تذهب إلى الطبيب لأنك بعد الأربعين.. أنت تريد أن تطمئن ليس أكثر، وتخرج بكيلو ومئتي غرام أدوية: بعضها حبوب، وبعضها تضعه في الماء فترى الفقاقيع تعلو الكأس، وبعضها يُدهن دهنا، وبعضها.. لا أدري.
لكنك تسأل: لماذا لا نأخذ كل هذه الأدوية بالفم مثل مسكنات الألم؟
السبب أن لكل دواء خصائص مميزة.
فالأنسولين الذي يأخذه مريض السكري حَقْنا لا يؤثر على المعدة، ولكن إنزيمات الجهاز الهضمي تحطمه تحطيما؛ لهذا لا يمكن أخذه عن طريق الفم.
لن أذهب قبل أن أقول لك سر الفقاقيع.. الدواء الحبوب يدخل المعدة ويذوب ذوبانا تاما ويعبر غشاء المعدة قبل أن يصل للدم؛ أما الفوّار فيختصر لك كل تلك المراحل في كوب ماء.
لماذا لا تصلح مياه الأمطار للشرب؟
قبل أن تفاجئني دراسة سويدية؛ كنت سأفغر فايَ لغيمة شاردة.. وكنت سأقول لابنتي إن الشاي بمياه الأمطار أطيب.
تقول الدراسة التي نشرت في أغسطس ألفين واثنين وعشرين إنه "ليس من الآمن ولا الصحي شرب مياه الأمطار".
أصبحت تلك المياه التي تنزل من السُحُب ملوثةً بالمواد الفلورية الخافضة للتوتر السطحي.. هكذا يسمونها.
هذه المُركّبات عادةً ما تكون موجودة في البيوت؛ في أغلفة المواد الغذائية، في الإلكترونيات ومستحضرات التجميل، والشامبو، وأدوات الطهي، كالمقالي وغيرها.
التعرّض لهذه الملوثات التي يسمّونها "الأبدية" -لأنها تتحلل ببطء شديد- يؤثر على الخصوبة ونمو الجنين، وقد يؤدي إلى زيادة مخاطر الإصابة بالسمنة أو بعض أنواع السرطان.
خطورة هذه الدراسة الحديثة أنها وجدت التلوث حتى في مياه أمطار القارة القطبية الجنوبية؛ ما يعني أن الكارثة تحيط بالأرض من أقطابها.
لماذا لا يسهل تزييف العملة؟
في الإمارات مثلا، يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت وبالغرامة التي لا تقل عن مئتي ألف درهم كل من زيف عملة متداولة في البلاد.
لكل بلد عقوبته المشددة، هذا يعني أنه يمكن التزييف، ويمكن خداع متداولي العملة، بل حتى أجهزة الكشف المخصصة.
تطبع الدول عملاتها بتقنيات عالية، وتضع فيها خصائص أمان تصعب على محاولي التزوير طريقهم.
من أشهر خصائص الأمان: العلامة المائية التي لا تظهر إلا بتعريض الورقة للضوء.. هذا يصعب تقليده، لكنه ممكن.
كما أن الملمس هو أحد الاعتبارات المهمة، فبعض العملات ذات ملمس معين في بقعة معينة من الورقة.
الدولار الأميركي - المطبوع على أوراق مقاسها واحد لكل فئات العملة - تغلب عليه محترفون في دول أميركا الجنوبية يأتون بالعملة من فئة الخمسة دولارات، وبمحاليل كيميائية معينة يزيلون حبرها ويطبعون عليها طبعة المئة دولار.
لكن العلامة المائية للمئة دولار مختلفة عن العلامة المائية للخمسة، هذه ميزة للعملة وثغرة للمزورين.
تشرح البنوك المركزية في الدول لك خصائص عملاتها، حتى يسهل عليك تمييزها، فهي ربما تنطلي حتى على أجهزة الكشف المتخصصة، التي يعمل أشهرها بمجسات تستشعر الحبر المغناطيسي مثلا، الذي هو واحد من خصائص الأمان في بعض العملات.
لماذا لا تنخفض النوافذ الخلفية في السيارة بالكامل؟