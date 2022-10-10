لماذا لا تسقط الطيور عن الأغصان أثناء نومها؟
بعضها يا سيدي يطيب له النوم بالمقلوب.. ولا يسقط. لا بد أن العلماء استطاعوا التأكد فعلا من أن دورة النوم لدى الطيور أقصر بكثير من غيرها، كالبشر مثلا.
فالفترة المعروفة بحركة العين السريعة، وهي فترة ترافق النوم العميق والأحلام، مدتها عند الطيور ثوانٍ معدودات قياسا بفترة تدوم دقائق عند البشر.
على أن الطائر يجيبك عن هذا السؤال بعين مفتوحة خلال النوم؛ إذ إن بعض الطيور لا تغلق عينيها كلتيهما؛ ما يتيح لنظرية نصف الدماغ المستيقظ أن تشق طريقها إلى المعقولية.
فيزيائيا، تنقبض مخالب الطائر على الغصن انقباضا محكما لا تفلت بعده إلا باعتدال رجل الطائر. وذلك بسبب النسيج الذي يرتبط بالعضلات، فعندما ينحني كاحل الطائر وركبته فإن هذا النسيج يتمدد حانيا معه المخالب.
لماذا لا تنخفض النوافذ الخلفية في السيارة بالكامل؟
فكرة جميلة لو أنهم فكّروا بالأطفال الذين يجلسون في المقعد الخلفي، ويريدون رؤية إطار السيارة يلتهم الشارع تحته.
لسوء الحظ لا.. لم يكونوا يفكرون إلا في: أين سيذهبون بالزجاج وتحته ذلك القوس الذي يظلل الإطار.
هذا وقد أصبحت السيارات أكبر مؤخرا فإن التحدي بات أكبر.
لكن بعض الشركات المصنِّعة للسيارات ابتكرت أفكارا جديدة لجعل النافذة تغوص أكثر في الباب؛ كأن تجعل الزجاج جزأين منفصلين.
ولأن الطفل مثل القطة تماما يحاول القفز كلما خطر له ذلك؛ سأتصالح مع فكرة أن النافذة لا تنزل كليا، وسأظل أقنع نفسي بنظرية القطة.
لماذا لا تطبع الدول قدر حاجتها من الأموال؟
حصل وطبعت دول أموالا حتى فوق حاجتها، لكن الكارثة الحاصلة بعد ذلك كانت كفيلة بتلقين البقية درسا.
أُجبرت ألمانيا عقب الحرب العالمية الأولى على دفع تعويضات للمنتصرين بلغت 132 مليار مارك ذهبي، ولم يكن معها شيء من ذلك.
خلال تلك الفترة كانت قاعدة الذهب معتمدة، أي أن الدولة تطبع أموالا بقدر ما لديها من رصيد من الذهب.
لمع في ذهن الألمان أن يطبعوا حاجتهم لتسديد التعويضات.
طبعت ألمانيا كميات كبيرة وضختها في السوق دون موارد اقتصادية تدعم الأموال؛ ما أدى لتراجع قيمة المارك الألماني أمام الدولار، إذ عادل الدولار الواحد 48 ماركا في البداية، ثم واصل الانهيار طريقه إلى جيوب الألمان ليصبح الدولار الواحد يساوي 330 ماركا.
وبسبب التضخم الكبير باتت العائلة الألمانية تشتري الخبز بمئتي مليون مارك.
حينها كان استخدام العملات الورقية في الحمام أرخص من شراء تلك اللفة المخصصة لذلك.
لماذا لا تكون كل الأدوية حبوبا؟
تذهب إلى الطبيب لأنك بعد الأربعين.. أنت تريد أن تطمئن ليس أكثر، وتخرج بكيلو ومئتي غرام أدوية: بعضها حبوب، وبعضها تضعه في الماء فترى الفقاقيع تعلو الكأس، وبعضها يُدهن دهنا، وبعضها.. لا أدري.
لكنك تسأل: لماذا لا نأخذ كل هذه الأدوية بالفم مثل مسكنات الألم؟
السبب أن لكل دواء خصائص مميزة.
فالأنسولين الذي يأخذه مريض السكري حَقْنا لا يؤثر على المعدة، ولكن إنزيمات الجهاز الهضمي تحطمه تحطيما؛ لهذا لا يمكن أخذه عن طريق الفم.
لن أذهب قبل أن أقول لك سر الفقاقيع.. الدواء الحبوب يدخل المعدة ويذوب ذوبانا تاما ويعبر غشاء المعدة قبل أن يصل للدم؛ أما الفوّار فيختصر لك كل تلك المراحل في كوب ماء.
لماذا لا تصلح مياه الأمطار للشرب؟
قبل أن تفاجئني دراسة سويدية؛ كنت سأفغر فايَ لغيمة شاردة.. وكنت سأقول لابنتي إن الشاي بمياه الأمطار أطيب.
تقول الدراسة التي نشرت في أغسطس ألفين واثنين وعشرين إنه "ليس من الآمن ولا الصحي شرب مياه الأمطار".
أصبحت تلك المياه التي تنزل من السُحُب ملوثةً بالمواد الفلورية الخافضة للتوتر السطحي.. هكذا يسمونها.
هذه المُركّبات عادةً ما تكون موجودة في البيوت؛ في أغلفة المواد الغذائية، في الإلكترونيات ومستحضرات التجميل، والشامبو، وأدوات الطهي، كالمقالي وغيرها.
التعرّض لهذه الملوثات التي يسمّونها "الأبدية" -لأنها تتحلل ببطء شديد- يؤثر على الخصوبة ونمو الجنين، وقد يؤدي إلى زيادة مخاطر الإصابة بالسمنة أو بعض أنواع السرطان.
خطورة هذه الدراسة الحديثة أنها وجدت التلوث حتى في مياه أمطار القارة القطبية الجنوبية؛ ما يعني أن الكارثة تحيط بالأرض من أقطابها.
لماذا لا تسقط الطيور عن الأغصان أثناء نومها؟