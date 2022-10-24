لماذا لا نتقبّل الطعام خلال المرض؟
إذا كان طفلك مريضا فلا تقل له: كل جيدا حتى تصحّ. لن يأكل ولن يصحّ؛ على الأقل لن يفيد الطعام في شفائه كثيرا في معظم الحالات.
يرتب جسم الإنسان أولوياته جيدا، أكثر من الإنسان نفسه. فأثناء المرض يكون الجسم تحت هجوم فيروسي أو بكتيري. وأولويته القصوى في هذه الحالة هي صد الهجوم وإبقاء كل أعضائه سليمة.
حين يصل الطعام إلى المعدة فإنه يحتاج طاقة كبيرة كي يصير عصارة تنتقل مكوناتها إلى الدم. وكي لا يهدر الجسم طاقته؛ يعطيك شعورا بالشبع، وربما بالغثيان. فدرء المخاطر - بالنسبة للجسم - أهم من جلب المنافع.
لماذا لا يفضل الاستحمام أثناء البرق؟
أظنك تتجنب مسك الأبواب المصنوعة من الحديد، والشمسية من منطقة المعدن فيها إذا بدأت العاصفة.
لكن من بين الأشياء التي عليك تجنبها في حالة كهذه، الاستحمام وغسل الصحون.
فالمياه موصل خطير للتيار الكهربائي.
يكون مسار تفريغ شحنات البرق في الموصلات الأقل مقاومة، وهذا يتوفر في مكان الاستحمام تماما، فالأنابيب معدنية وفيها الماء الموصل. في مكان الاستحمام يتوفر الأمران معا (الماء والمعدن)، ما يجعله مسارا مثاليا لتوصيل الكهرباء.
عالميا تقول الأرقام التقريبية إن 24 ألفا يموتون سنويا بالصواعق.. ويصاب 240 ألفا آخرون.
وتبلغ حرارة البرق نحو 50 ألف درجة فهرنهايت، وهي أشد بخمس مرات من حرارة سطح الشمس.
باختصار، إذا سمعت هزيم الرعد فعليك بأقرب بطانية.. غير مبللة.
لماذا لا تسقط الطيور عن الأغصان أثناء نومها؟
بعضها يا سيدي يطيب له النوم بالمقلوب.. ولا يسقط. لا بد أن العلماء استطاعوا التأكد فعلا من أن دورة النوم لدى الطيور أقصر بكثير من غيرها، كالبشر مثلا.
فالفترة المعروفة بحركة العين السريعة، وهي فترة ترافق النوم العميق والأحلام، مدتها عند الطيور ثوانٍ معدودات قياسا بفترة تدوم دقائق عند البشر.
على أن الطائر يجيبك عن هذا السؤال بعين مفتوحة خلال النوم؛ إذ إن بعض الطيور لا تغلق عينيها كلتيهما؛ ما يتيح لنظرية نصف الدماغ المستيقظ أن تشق طريقها إلى المعقولية.
فيزيائيا، تنقبض مخالب الطائر على الغصن انقباضا محكما لا تفلت بعده إلا باعتدال رجل الطائر. وذلك بسبب النسيج الذي يرتبط بالعضلات، فعندما ينحني كاحل الطائر وركبته فإن هذا النسيج يتمدد حانيا معه المخالب.
لماذا لا تنخفض النوافذ الخلفية في السيارة بالكامل؟
فكرة جميلة لو أنهم فكّروا بالأطفال الذين يجلسون في المقعد الخلفي، ويريدون رؤية إطار السيارة يلتهم الشارع تحته.
لسوء الحظ لا.. لم يكونوا يفكرون إلا في: أين سيذهبون بالزجاج وتحته ذلك القوس الذي يظلل الإطار.
هذا وقد أصبحت السيارات أكبر مؤخرا فإن التحدي بات أكبر.
لكن بعض الشركات المصنِّعة للسيارات ابتكرت أفكارا جديدة لجعل النافذة تغوص أكثر في الباب؛ كأن تجعل الزجاج جزأين منفصلين.
ولأن الطفل مثل القطة تماما يحاول القفز كلما خطر له ذلك؛ سأتصالح مع فكرة أن النافذة لا تنزل كليا، وسأظل أقنع نفسي بنظرية القطة.
لماذا لا تطبع الدول قدر حاجتها من الأموال؟
حصل وطبعت دول أموالا حتى فوق حاجتها، لكن الكارثة الحاصلة بعد ذلك كانت كفيلة بتلقين البقية درسا.
أُجبرت ألمانيا عقب الحرب العالمية الأولى على دفع تعويضات للمنتصرين بلغت 132 مليار مارك ذهبي، ولم يكن معها شيء من ذلك.
خلال تلك الفترة كانت قاعدة الذهب معتمدة، أي أن الدولة تطبع أموالا بقدر ما لديها من رصيد من الذهب.
لمع في ذهن الألمان أن يطبعوا حاجتهم لتسديد التعويضات.
طبعت ألمانيا كميات كبيرة وضختها في السوق دون موارد اقتصادية تدعم الأموال؛ ما أدى لتراجع قيمة المارك الألماني أمام الدولار، إذ عادل الدولار الواحد 48 ماركا في البداية، ثم واصل الانهيار طريقه إلى جيوب الألمان ليصبح الدولار الواحد يساوي 330 ماركا.
وبسبب التضخم الكبير باتت العائلة الألمانية تشتري الخبز بمئتي مليون مارك.
حينها كان استخدام العملات الورقية في الحمام أرخص من شراء تلك اللفة المخصصة لذلك.
لماذا لا نتقبّل الطعام خلال المرض؟