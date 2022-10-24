لماذا لا نتقبّل الطعام خلال المرض؟

بعضها يا سيدي يطيب له النوم بالمقلوب.. ولا يسقط. لا بد أن العلماء استطاعوا التأكد فعلا من أن دورة النوم لدى الطيور أقصر بكثير من غيرها، كالبشر مثلا.

فالفترة المعروفة بحركة العين السريعة، وهي فترة ترافق النوم العميق والأحلام، مدتها عند الطيور ثوانٍ معدودات قياسا بفترة تدوم دقائق عند البشر.

على أن الطائر يجيبك عن هذا السؤال بعين مفتوحة خلال النوم؛ إذ إن بعض الطيور لا تغلق عينيها كلتيهما؛ ما يتيح لنظرية نصف الدماغ المستيقظ أن تشق طريقها إلى المعقولية.

فيزيائيا، تنقبض مخالب الطائر على الغصن انقباضا محكما لا تفلت بعده إلا باعتدال رجل الطائر. وذلك بسبب النسيج الذي يرتبط بالعضلات، فعندما ينحني كاحل الطائر وركبته فإن هذا النسيج يتمدد حانيا معه المخالب.

