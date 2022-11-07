لماذا لا توجد أسنان في أفواه الطيور؟
إذا كنت تصدق العلم -مثلي- فإن أقرب زاحف للطيور الحديثة هو التمساح الأميركي صاحب الأسنان القوية جدا. هذا لم يكن معروفا قبل 2014.
فقدت أغلب الطيور أسنانها قبل 116 مليون سنة تقريبا، علما أنها تنحدر من سلف مشترك هو أحد أنواع الديناصورات.
حين ينبش العلماء الزمن يبحثون في الجينات. درسوا 48 نوعا من الطيور ووجدوا أن طفرة واحدة مشتركة بين الأنواع الثمانية والأربعين، لها علاقة بتشكّل العاج والمينا للأسنان.
حدثت هذه الطفرة، فأصبح الطائر محتاجا إلى بديل للأسنان التي خسرها واحدة تلو الأخرى.
المنقار كان بديلا منطقيا للأسنان، فبه تقطع الطيور الجارحة اللحم، وتلتقط باقيها الحبوب به، وبه تبنى أعشاشها، وعند هذه المرحلة لم تعد الطيور تحتاج إلى أسنان مثل سلفها، ذلك الديناصور الطائر.
تطور المنقار على مرحلتين: الأولى بروز خفيف في الفكين العلوي والسفلي. أما الأخرى ففيها أخذ المنقار شكله الحالي، وبدأ يكبر مع كل وجبة أسنان تفقدها الطيور.. هذا عبر ملايين السنين.
لماذا لا نحب سماع أصواتنا؟
اقرأ ما تسمع قبل أن يصل إليك مرات كثيرة؛ فبعد أن يصير التسجيل في عهدة مهندس الصوت لا أستمع لنفسي. من زمان، كنت أظن أنني الوحيد الذي لا يحب صوته. والآن قدم لي العلم خيبة الأمل الثانية:
نستمع للأصوات حولنا عبر الموجات التي يحدثها كلام المتحدث في الهواء، وتدخل من الأذن الخارجية. لكننا نستمع لأصواتنا ونحن نتحدث عن طريق عظام الجمجمة التي تهتز.
أصواتنا في التسجيل هي على حقيقتها أكثر مما نسمعه ونحن نتحدث، وهذه خيبة الأمل الأولى، فقد قلت لك الثانية قبل ذلك.
أرجو أن تكون تستمع لصوتي غير الذي أسمعه لو شغّل أحد التسجيل أمامي بالغلط.
لماذا لا نتقبّل الطعام خلال المرض؟
إذا كان طفلك مريضا فلا تقل له: كل جيدا حتى تصحّ. لن يأكل ولن يصحّ؛ على الأقل لن يفيد الطعام في شفائه كثيرا في معظم الحالات.
يرتب جسم الإنسان أولوياته جيدا، أكثر من الإنسان نفسه. فأثناء المرض يكون الجسم تحت هجوم فيروسي أو بكتيري. وأولويته القصوى في هذه الحالة هي صد الهجوم وإبقاء كل أعضائه سليمة.
حين يصل الطعام إلى المعدة فإنه يحتاج طاقة كبيرة كي يصير عصارة تنتقل مكوناتها إلى الدم. وكي لا يهدر الجسم طاقته؛ يعطيك شعورا بالشبع، وربما بالغثيان. فدرء المخاطر - بالنسبة للجسم - أهم من جلب المنافع.
لماذا لا يفضل الاستحمام أثناء البرق؟
أظنك تتجنب مسك الأبواب المصنوعة من الحديد، والشمسية من منطقة المعدن فيها إذا بدأت العاصفة.
لكن من بين الأشياء التي عليك تجنبها في حالة كهذه، الاستحمام وغسل الصحون.
فالمياه موصل خطير للتيار الكهربائي.
يكون مسار تفريغ شحنات البرق في الموصلات الأقل مقاومة، وهذا يتوفر في مكان الاستحمام تماما، فالأنابيب معدنية وفيها الماء الموصل. في مكان الاستحمام يتوفر الأمران معا (الماء والمعدن)، ما يجعله مسارا مثاليا لتوصيل الكهرباء.
عالميا تقول الأرقام التقريبية إن 24 ألفا يموتون سنويا بالصواعق.. ويصاب 240 ألفا آخرون.
وتبلغ حرارة البرق نحو 50 ألف درجة فهرنهايت، وهي أشد بخمس مرات من حرارة سطح الشمس.
باختصار، إذا سمعت هزيم الرعد فعليك بأقرب بطانية.. غير مبللة.
لماذا لا تسقط الطيور عن الأغصان أثناء نومها؟
بعضها يا سيدي يطيب له النوم بالمقلوب.. ولا يسقط. لا بد أن العلماء استطاعوا التأكد فعلا من أن دورة النوم لدى الطيور أقصر بكثير من غيرها، كالبشر مثلا.
فالفترة المعروفة بحركة العين السريعة، وهي فترة ترافق النوم العميق والأحلام، مدتها عند الطيور ثوانٍ معدودات قياسا بفترة تدوم دقائق عند البشر.
على أن الطائر يجيبك عن هذا السؤال بعين مفتوحة خلال النوم؛ إذ إن بعض الطيور لا تغلق عينيها كلتيهما؛ ما يتيح لنظرية نصف الدماغ المستيقظ أن تشق طريقها إلى المعقولية.
فيزيائيا، تنقبض مخالب الطائر على الغصن انقباضا محكما لا تفلت بعده إلا باعتدال رجل الطائر. وذلك بسبب النسيج الذي يرتبط بالعضلات، فعندما ينحني كاحل الطائر وركبته فإن هذا النسيج يتمدد حانيا معه المخالب.
لماذا لا توجد أسنان في أفواه الطيور؟