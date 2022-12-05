لماذا لا يمنع اللقاح الإصابة؟

كأني أسمعك تقول: وما علاقتي؟ اسمع مني:

كلامنا وحركتنا ونومنا وكل شيء في جسمنا تحرّكه الأعصاب. إذا تلفت كيف تتعوض؟

نظامنا العصبي ينقسم إلى قسمين: مركزي ومحيطي. المركزي هو الدماغ والحبل الشوكي والآخر هو بقية أعصاب الجسم.

لا يزال الدماغ محيرا؛ فالعلماء اعتقدوا لعشرات السنين أنه قادر على إنتاج نسيج عصبي. لكن دراسة عام 2018 نسفت فرضياتهم. فأحصوا 59 عينة من أدمغة بشرية لأجنة ولكبار بعمر 77 عاما، على أبعد تقدير فإن الدماغ ينتج نسيجا حتى عمر السنة بعد الولادة، ثم يتوقف. ورغم هذه النتائج، لا يزال باحثون يشككون ويظنون أن الدماغ ينتج نسيجا حتى في وقت متأخر.

الخلايا العصبية خلايا جسمانية، أي إنها لو انقسمت فسيكون انقسامها متساوياً لا منصفاً كالخلايا الجنسية. ويلزم هذا الانقسام شيء في الخلية اسمه المُريكز، ينسخ الكروموسومات. وهذا المريكز غير موجود في الخلايا العصبية.

نجحوا في تجديد البشرة، لمحاربة الشيخوخة، إلا أن الخلايا العصبية لا تزال مطبا كبيرا على طريق بحث الإنسان عن الخلود.

