لماذا لا يمنع اللقاح الإصابة؟
هل تظنني أقصد لقاح كورونا؟ معك حق أن تظن ذلك. يقول الناس هذه الأيام إن فلاناً أصيب بكورونا رغم أنه أخذ أربع جرعات من الطعومات. لكن طعومات الأمراض جميعها حتى الآن لا تحمي من الإصابة بنسبة مئة في المئة.
إذا عرفت كيف يعمل اللقاح، عرفت الإجابة تقريبا
لماذا لا ينصح الأطباء بزواج الأقارب؟
انتظر علماء الوراثة زهاء ألف ومئتي سنة كي يفهموا النصيحة النبوية: غرّبوا النكاح. الآن لديهم تفسير علمي واضح للوصية الذهبية؛ فتجارب "مندل" على البازيلاء في النصف الثاني من القرن التاسع عشر حلّت اللغز.
الصفات الموروثة إما أن تكون سائدة وإما أن تكون متنحية: الأولى من اسمها هي التي يظهر أثرها أينما وجدت . أما المتنحية فهي التي يختفي أثرها بوجود السائدة، ويظهر حينما تجتمع مع متنحية أخرى.
العيون الزرقاء التي تحبها يا عزيزي صفة متنحية؛ لا تتلون عيون بني آدم بالأزرق إلا إذا اجتمعت الصفتان المتنحيتان.
ما علاقة هذا بزواج الأقارب؟
لماذا لا نرى ضوء الشمس في الفضاء؟
هاينرش أولبيرز لم يعرف كيف يقعد في أمان الله. نظر إلى السماء وقال: كل هذه النجوم والسماء مظلمة؟ عزيزي هاينرش: سؤالك في محله. لو قدّر الله لك أن تعيش حتى يصعد البشر إلى الفضاء لعرفت أن الشمس هناك ليست كالشمس هنا.
سمي هذا مفارقة أولبيرز على اسم عالم الكونيات الألماني ذاك.
يحتاج الضوء إلى وسط ناقل كي يعبر من نقطة إلى أخرى؛ لكن الفضاء فيه مادة وطاقة مظلمتان هما خمس وتسعون في المئة، هذا شيء.
الشيء الثاني أن النجوم لا يصلنا ضوؤها إلا بعد فترة طويلة من مرورها في مدى نظرنا، لأن الضوء يحتاج وقتا طويلا كي يقطع المسافة بيننا وبين النجم.. يعتمد على المسافة؛ فنحن لا نرى النجم بل نرى صورته، وماضيه.
بقي أن أضواء النجوم تكون بأطوال موجية لا ترى عين الإنسان أكثرها، كما أن الغلاف الجوي للأرض يفلتر الضوء فنراه خلافا لما يراه الموجود خارج هذا الغلاف.
لماذا لا تنقسم الخلايا العصبية؟
كأني أسمعك تقول: وما علاقتي؟ اسمع مني:
كلامنا وحركتنا ونومنا وكل شيء في جسمنا تحرّكه الأعصاب. إذا تلفت كيف تتعوض؟
نظامنا العصبي ينقسم إلى قسمين: مركزي ومحيطي. المركزي هو الدماغ والحبل الشوكي والآخر هو بقية أعصاب الجسم.
لا يزال الدماغ محيرا؛ فالعلماء اعتقدوا لعشرات السنين أنه قادر على إنتاج نسيج عصبي. لكن دراسة عام 2018 نسفت فرضياتهم. فأحصوا 59 عينة من أدمغة بشرية لأجنة ولكبار بعمر 77 عاما، على أبعد تقدير فإن الدماغ ينتج نسيجا حتى عمر السنة بعد الولادة، ثم يتوقف. ورغم هذه النتائج، لا يزال باحثون يشككون ويظنون أن الدماغ ينتج نسيجا حتى في وقت متأخر.
الخلايا العصبية خلايا جسمانية، أي إنها لو انقسمت فسيكون انقسامها متساوياً لا منصفاً كالخلايا الجنسية. ويلزم هذا الانقسام شيء في الخلية اسمه المُريكز، ينسخ الكروموسومات. وهذا المريكز غير موجود في الخلايا العصبية.
نجحوا في تجديد البشرة، لمحاربة الشيخوخة، إلا أن الخلايا العصبية لا تزال مطبا كبيرا على طريق بحث الإنسان عن الخلود.
لماذا لا توجد أسنان في أفواه الطيور؟
إذا كنت تصدق العلم -مثلي- فإن أقرب زاحف للطيور الحديثة هو التمساح الأميركي صاحب الأسنان القوية جدا. هذا لم يكن معروفا قبل 2014.
فقدت أغلب الطيور أسنانها قبل 116 مليون سنة تقريبا، علما أنها تنحدر من سلف مشترك هو أحد أنواع الديناصورات.
حين ينبش العلماء الزمن يبحثون في الجينات. درسوا 48 نوعا من الطيور ووجدوا أن طفرة واحدة مشتركة بين الأنواع الثمانية والأربعين، لها علاقة بتشكّل العاج والمينا للأسنان.
حدثت هذه الطفرة، فأصبح الطائر محتاجا إلى بديل للأسنان التي خسرها واحدة تلو الأخرى.
المنقار كان بديلا منطقيا للأسنان، فبه تقطع الطيور الجارحة اللحم، وتلتقط باقيها الحبوب به، وبه تبنى أعشاشها، وعند هذه المرحلة لم تعد الطيور تحتاج إلى أسنان مثل سلفها، ذلك الديناصور الطائر.
تطور المنقار على مرحلتين: الأولى بروز خفيف في الفكين العلوي والسفلي. أما الأخرى ففيها أخذ المنقار شكله الحالي، وبدأ يكبر مع كل وجبة أسنان تفقدها الطيور.. هذا عبر ملايين السنين.
لماذا لا يمنع اللقاح الإصابة؟