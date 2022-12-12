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لماذا لا يمكن إزالة الوشم بسهولة؟

لماذا لا

قبل أن تقرر جعل وشم على ذراعك، اعلم أنك إنما تغرس كراتٍ كبيرةً من أصباغ لست تحتاج أن أقول لك ما لونها، تحت جلدك لا تستطيع الخلايا التي تسمّى الضامّة أن تبتلعها وبالتالي إزالتها.
لا، بل إن هذا الحبر الدائم فيه مزيج معدني من الرصاص والنحاس والمنغنيز يعطيه ديمومة أبدية.
في هذه الحالة؛ فإن الحل هو تفتيت الكريات الصبغية الكبيرة بالليزر الذي يعمل على ذلك بسرعة فائقة وحرارة عالية جداً.. لكن كل ذلك ليس مضموناً لإزالة الوشم بالكامل.
على أنهم أصبحوا ينتجون كريمات من مركبات كيميائية تخفف الوشم إلى الحد الأدنى؛ لكن بثمن.
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لماذا لا يمنع اللقاح الإصابة؟

هل تظنني أقصد لقاح كورونا؟ معك حق أن تظن ذلك. يقول الناس هذه الأيام إن فلاناً أصيب بكورونا رغم أنه أخذ أربع جرعات من الطعومات. لكن طعومات الأمراض جميعها حتى الآن لا تحمي من الإصابة بنسبة مئة في المئة.
إذا عرفت كيف يعمل اللقاح، عرفت الإجابة تقريبا

دقيقتين منذ 1 أسبوع

لماذا لا ينصح الأطباء بزواج الأقارب؟

انتظر علماء الوراثة زهاء ألف ومئتي سنة كي يفهموا النصيحة النبوية: غرّبوا النكاح. الآن لديهم تفسير علمي واضح للوصية الذهبية؛ فتجارب "مندل" على البازيلاء في النصف الثاني من القرن التاسع عشر حلّت اللغز.
الصفات الموروثة إما أن تكون سائدة وإما أن تكون متنحية: الأولى من اسمها هي التي يظهر أثرها أينما وجدت . أما المتنحية فهي التي يختفي أثرها بوجود السائدة، ويظهر حينما تجتمع مع متنحية أخرى.
العيون الزرقاء التي تحبها يا عزيزي صفة متنحية؛ لا تتلون عيون بني آدم بالأزرق إلا إذا اجتمعت الصفتان المتنحيتان.
ما علاقة هذا بزواج الأقارب؟

دقيقتين 28 نوفمبر ,2022

لماذا لا نرى ضوء الشمس في الفضاء؟

هاينرش أولبيرز لم يعرف كيف يقعد في أمان الله. نظر إلى السماء وقال: كل هذه النجوم والسماء مظلمة؟ عزيزي هاينرش: سؤالك في محله. لو قدّر الله لك أن تعيش حتى يصعد البشر إلى الفضاء لعرفت أن الشمس هناك ليست كالشمس هنا.
سمي هذا مفارقة أولبيرز على اسم عالم الكونيات الألماني ذاك.
يحتاج الضوء إلى وسط ناقل كي يعبر من نقطة إلى أخرى؛ لكن الفضاء فيه مادة وطاقة مظلمتان هما خمس وتسعون في المئة، هذا شيء.
الشيء الثاني أن النجوم لا يصلنا ضوؤها إلا بعد فترة طويلة من مرورها في مدى نظرنا، لأن الضوء يحتاج وقتا طويلا كي يقطع المسافة بيننا وبين النجم.. يعتمد على المسافة؛ فنحن لا نرى النجم بل نرى صورته، وماضيه.
بقي أن أضواء النجوم تكون بأطوال موجية لا ترى عين الإنسان أكثرها، كما أن الغلاف الجوي للأرض يفلتر الضوء فنراه خلافا لما يراه الموجود خارج هذا الغلاف.

دقيقتين 21 نوفمبر ,2022

لماذا لا تنقسم الخلايا العصبية؟

كأني أسمعك تقول: وما علاقتي؟ اسمع مني:
كلامنا وحركتنا ونومنا وكل شيء في جسمنا تحرّكه الأعصاب. إذا تلفت كيف تتعوض؟
نظامنا العصبي ينقسم إلى قسمين: مركزي ومحيطي. المركزي هو الدماغ والحبل الشوكي والآخر هو بقية أعصاب الجسم.
لا يزال الدماغ محيرا؛ فالعلماء اعتقدوا لعشرات السنين أنه قادر على إنتاج نسيج عصبي. لكن دراسة عام 2018 نسفت فرضياتهم. فأحصوا 59 عينة من أدمغة بشرية لأجنة ولكبار بعمر 77 عاما، على أبعد تقدير فإن الدماغ ينتج نسيجا حتى عمر السنة بعد الولادة، ثم يتوقف. ورغم هذه النتائج، لا يزال باحثون يشككون ويظنون أن الدماغ ينتج نسيجا حتى في وقت متأخر.
الخلايا العصبية خلايا جسمانية، أي إنها لو انقسمت فسيكون انقسامها متساوياً لا منصفاً كالخلايا الجنسية. ويلزم هذا الانقسام شيء في الخلية اسمه المُريكز، ينسخ الكروموسومات. وهذا المريكز غير موجود في الخلايا العصبية.
نجحوا في تجديد البشرة، لمحاربة الشيخوخة، إلا أن الخلايا العصبية لا تزال مطبا كبيرا على طريق بحث الإنسان عن الخلود.

دقيقتين 14 نوفمبر ,2022

لماذا لا يمكن إزالة الوشم بسهولة؟

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