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لماذا لا يتثاءب النائم؟

لماذا لا

هل تعرف لماذا تتثاءب أصلا؟ طيب. على وجه الدقة.. لا أحد يعرف؛ لكن هناك نظريةً مقبولة في الأوساط العلمية تُعرِّف التثاؤب بأنه جزء من استجابة التنظيم الحراري التي تساعد على تبريد الدماغ عن طريق تحويل الدم إلى عضلات الوجه التي تعمل كمشعات مثل مبرد السيارة وتفرّغ الحرارة من الدم المعاد توجيهه.
قبل هذه النظرية، كان العلماء يميلون إلى أن مستويات الأكسجين في الدم أو ثاني أكسيد الكربون هي العامل الرئيس في ذلك.

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لماذا لا يمكن إزالة الوشم بسهولة؟

قبل أن تقرر جعل وشم على ذراعك، اعلم أنك إنما تغرس كراتٍ كبيرةً من أصباغ لست تحتاج أن أقول لك ما لونها، تحت جلدك لا تستطيع الخلايا التي تسمّى الضامّة أن تبتلعها وبالتالي إزالتها.
لا، بل إن هذا الحبر الدائم فيه مزيج معدني من الرصاص والنحاس والمنغنيز يعطيه ديمومة أبدية.
في هذه الحالة؛ فإن الحل هو تفتيت الكريات الصبغية الكبيرة بالليزر الذي يعمل على ذلك بسرعة فائقة وحرارة عالية جداً.. لكن كل ذلك ليس مضموناً لإزالة الوشم بالكامل.
على أنهم أصبحوا ينتجون كريمات من مركبات كيميائية تخفف الوشم إلى الحد الأدنى؛ لكن بثمن.
دقيقتين منذ 1 أسبوع

لماذا لا يمنع اللقاح الإصابة؟

هل تظنني أقصد لقاح كورونا؟ معك حق أن تظن ذلك. يقول الناس هذه الأيام إن فلاناً أصيب بكورونا رغم أنه أخذ أربع جرعات من الطعومات. لكن طعومات الأمراض جميعها حتى الآن لا تحمي من الإصابة بنسبة مئة في المئة.
إذا عرفت كيف يعمل اللقاح، عرفت الإجابة تقريبا

دقيقتين 05 ديسمبر ,2022

لماذا لا ينصح الأطباء بزواج الأقارب؟

انتظر علماء الوراثة زهاء ألف ومئتي سنة كي يفهموا النصيحة النبوية: غرّبوا النكاح. الآن لديهم تفسير علمي واضح للوصية الذهبية؛ فتجارب "مندل" على البازيلاء في النصف الثاني من القرن التاسع عشر حلّت اللغز.
الصفات الموروثة إما أن تكون سائدة وإما أن تكون متنحية: الأولى من اسمها هي التي يظهر أثرها أينما وجدت . أما المتنحية فهي التي يختفي أثرها بوجود السائدة، ويظهر حينما تجتمع مع متنحية أخرى.
العيون الزرقاء التي تحبها يا عزيزي صفة متنحية؛ لا تتلون عيون بني آدم بالأزرق إلا إذا اجتمعت الصفتان المتنحيتان.
ما علاقة هذا بزواج الأقارب؟

دقيقتين 28 نوفمبر ,2022

لماذا لا نرى ضوء الشمس في الفضاء؟

هاينرش أولبيرز لم يعرف كيف يقعد في أمان الله. نظر إلى السماء وقال: كل هذه النجوم والسماء مظلمة؟ عزيزي هاينرش: سؤالك في محله. لو قدّر الله لك أن تعيش حتى يصعد البشر إلى الفضاء لعرفت أن الشمس هناك ليست كالشمس هنا.
سمي هذا مفارقة أولبيرز على اسم عالم الكونيات الألماني ذاك.
يحتاج الضوء إلى وسط ناقل كي يعبر من نقطة إلى أخرى؛ لكن الفضاء فيه مادة وطاقة مظلمتان هما خمس وتسعون في المئة، هذا شيء.
الشيء الثاني أن النجوم لا يصلنا ضوؤها إلا بعد فترة طويلة من مرورها في مدى نظرنا، لأن الضوء يحتاج وقتا طويلا كي يقطع المسافة بيننا وبين النجم.. يعتمد على المسافة؛ فنحن لا نرى النجم بل نرى صورته، وماضيه.
بقي أن أضواء النجوم تكون بأطوال موجية لا ترى عين الإنسان أكثرها، كما أن الغلاف الجوي للأرض يفلتر الضوء فنراه خلافا لما يراه الموجود خارج هذا الغلاف.

دقيقتين 21 نوفمبر ,2022

لماذا لا يتثاءب النائم؟

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