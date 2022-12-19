لماذا لا يتثاءب النائم؟
هل تعرف لماذا تتثاءب أصلا؟ طيب. على وجه الدقة.. لا أحد يعرف؛ لكن هناك نظريةً مقبولة في الأوساط العلمية تُعرِّف التثاؤب بأنه جزء من استجابة التنظيم الحراري التي تساعد على تبريد الدماغ عن طريق تحويل الدم إلى عضلات الوجه التي تعمل كمشعات مثل مبرد السيارة وتفرّغ الحرارة من الدم المعاد توجيهه.
قبل هذه النظرية، كان العلماء يميلون إلى أن مستويات الأكسجين في الدم أو ثاني أكسيد الكربون هي العامل الرئيس في ذلك.
لماذا لا يمكن إزالة الوشم بسهولة؟
لماذا لا ينصح الأطباء بزواج الأقارب؟
انتظر علماء الوراثة زهاء ألف ومئتي سنة كي يفهموا النصيحة النبوية: غرّبوا النكاح. الآن لديهم تفسير علمي واضح للوصية الذهبية؛ فتجارب "مندل" على البازيلاء في النصف الثاني من القرن التاسع عشر حلّت اللغز.
الصفات الموروثة إما أن تكون سائدة وإما أن تكون متنحية: الأولى من اسمها هي التي يظهر أثرها أينما وجدت . أما المتنحية فهي التي يختفي أثرها بوجود السائدة، ويظهر حينما تجتمع مع متنحية أخرى.
العيون الزرقاء التي تحبها يا عزيزي صفة متنحية؛ لا تتلون عيون بني آدم بالأزرق إلا إذا اجتمعت الصفتان المتنحيتان.
ما علاقة هذا بزواج الأقارب؟
لماذا لا نرى ضوء الشمس في الفضاء؟
هاينرش أولبيرز لم يعرف كيف يقعد في أمان الله. نظر إلى السماء وقال: كل هذه النجوم والسماء مظلمة؟ عزيزي هاينرش: سؤالك في محله. لو قدّر الله لك أن تعيش حتى يصعد البشر إلى الفضاء لعرفت أن الشمس هناك ليست كالشمس هنا.
سمي هذا مفارقة أولبيرز على اسم عالم الكونيات الألماني ذاك.
يحتاج الضوء إلى وسط ناقل كي يعبر من نقطة إلى أخرى؛ لكن الفضاء فيه مادة وطاقة مظلمتان هما خمس وتسعون في المئة، هذا شيء.
الشيء الثاني أن النجوم لا يصلنا ضوؤها إلا بعد فترة طويلة من مرورها في مدى نظرنا، لأن الضوء يحتاج وقتا طويلا كي يقطع المسافة بيننا وبين النجم.. يعتمد على المسافة؛ فنحن لا نرى النجم بل نرى صورته، وماضيه.
بقي أن أضواء النجوم تكون بأطوال موجية لا ترى عين الإنسان أكثرها، كما أن الغلاف الجوي للأرض يفلتر الضوء فنراه خلافا لما يراه الموجود خارج هذا الغلاف.
لماذا لا يتثاءب النائم؟