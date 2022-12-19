لماذا لا يتثاءب النائم؟

قبل أن تقرر جعل وشم على ذراعك، اعلم أنك إنما تغرس كراتٍ كبيرةً من أصباغ لست تحتاج أن أقول لك ما لونها، تحت جلدك لا تستطيع الخلايا التي تسمّى الضامّة أن تبتلعها وبالتالي إزالتها.

لا، بل إن هذا الحبر الدائم فيه مزيج معدني من الرصاص والنحاس والمنغنيز يعطيه ديمومة أبدية.

في هذه الحالة؛ فإن الحل هو تفتيت الكريات الصبغية الكبيرة بالليزر الذي يعمل على ذلك بسرعة فائقة وحرارة عالية جداً.. لكن كل ذلك ليس مضموناً لإزالة الوشم بالكامل.

على أنهم أصبحوا ينتجون كريمات من مركبات كيميائية تخفف الوشم إلى الحد الأدنى؛ لكن بثمن.