اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

لماذا لا يعدلون ميل برج بيزا؟

لماذا لا

لو صححوه لما كان إحدى عجائب الدنيا، ولخسرت المدينة التي يحمل البرج اسمها نقود السيّاح. هل هذا هو الجواب؟ بالطبع لا.
بدأت محاولات تصحيح ميل هذا المعلم الذي هو برج لجرس كاتدرائية بيزا منذ بنائه عام ألف ومئة وثلاثةٍ وسبعين. فهذا المبنى الضخم أقيم على قاعدة من تربة يصفها الخبراء بأنها إسفنجية.
حين وصل البناؤون الطابق الخامس، ظهر الميل واضحاً ولكنهم واصلوا عملهم محاولين وضع ثقل على الجانب الآخر للميلان.. لكنهم فشلوا.
عام ألف وتسعمئة وتسعين، أغلقت المنطقة أمام السياح لأن البرج كان معرضا للانهيار في أي لحظة. بعد ذلك بعامين بدأ العمل الحقيقي

حلقات أخرى

لماذا لا يتثاءب النائم؟

هل تعرف لماذا تتثاءب أصلا؟ طيب. على وجه الدقة.. لا أحد يعرف؛ لكن هناك نظريةً مقبولة في الأوساط العلمية تُعرِّف التثاؤب بأنه جزء من استجابة التنظيم الحراري التي تساعد على تبريد الدماغ عن طريق تحويل الدم إلى عضلات الوجه التي تعمل كمشعات مثل مبرد السيارة وتفرّغ الحرارة من الدم المعاد توجيهه.
قبل هذه النظرية، كان العلماء يميلون إلى أن مستويات الأكسجين في الدم أو ثاني أكسيد الكربون هي العامل الرئيس في ذلك.

دقيقتين منذ 1 أسبوع

لماذا لا يمكن إزالة الوشم بسهولة؟

قبل أن تقرر جعل وشم على ذراعك، اعلم أنك إنما تغرس كراتٍ كبيرةً من أصباغ لست تحتاج أن أقول لك ما لونها، تحت جلدك لا تستطيع الخلايا التي تسمّى الضامّة أن تبتلعها وبالتالي إزالتها.
لا، بل إن هذا الحبر الدائم فيه مزيج معدني من الرصاص والنحاس والمنغنيز يعطيه ديمومة أبدية.
في هذه الحالة؛ فإن الحل هو تفتيت الكريات الصبغية الكبيرة بالليزر الذي يعمل على ذلك بسرعة فائقة وحرارة عالية جداً.. لكن كل ذلك ليس مضموناً لإزالة الوشم بالكامل.
على أنهم أصبحوا ينتجون كريمات من مركبات كيميائية تخفف الوشم إلى الحد الأدنى؛ لكن بثمن.
دقيقتين 12 ديسمبر ,2022

لماذا لا يمنع اللقاح الإصابة؟

هل تظنني أقصد لقاح كورونا؟ معك حق أن تظن ذلك. يقول الناس هذه الأيام إن فلاناً أصيب بكورونا رغم أنه أخذ أربع جرعات من الطعومات. لكن طعومات الأمراض جميعها حتى الآن لا تحمي من الإصابة بنسبة مئة في المئة.
إذا عرفت كيف يعمل اللقاح، عرفت الإجابة تقريبا

دقيقتين 05 ديسمبر ,2022

لماذا لا ينصح الأطباء بزواج الأقارب؟

انتظر علماء الوراثة زهاء ألف ومئتي سنة كي يفهموا النصيحة النبوية: غرّبوا النكاح. الآن لديهم تفسير علمي واضح للوصية الذهبية؛ فتجارب "مندل" على البازيلاء في النصف الثاني من القرن التاسع عشر حلّت اللغز.
الصفات الموروثة إما أن تكون سائدة وإما أن تكون متنحية: الأولى من اسمها هي التي يظهر أثرها أينما وجدت . أما المتنحية فهي التي يختفي أثرها بوجود السائدة، ويظهر حينما تجتمع مع متنحية أخرى.
العيون الزرقاء التي تحبها يا عزيزي صفة متنحية؛ لا تتلون عيون بني آدم بالأزرق إلا إذا اجتمعت الصفتان المتنحيتان.
ما علاقة هذا بزواج الأقارب؟

دقيقتين 28 نوفمبر ,2022

لماذا لا يعدلون ميل برج بيزا؟

0:00 0:00