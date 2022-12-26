لماذا لا يعدلون ميل برج بيزا؟
لو صححوه لما كان إحدى عجائب الدنيا، ولخسرت المدينة التي يحمل البرج اسمها نقود السيّاح. هل هذا هو الجواب؟ بالطبع لا.
بدأت محاولات تصحيح ميل هذا المعلم الذي هو برج لجرس كاتدرائية بيزا منذ بنائه عام ألف ومئة وثلاثةٍ وسبعين. فهذا المبنى الضخم أقيم على قاعدة من تربة يصفها الخبراء بأنها إسفنجية.
حين وصل البناؤون الطابق الخامس، ظهر الميل واضحاً ولكنهم واصلوا عملهم محاولين وضع ثقل على الجانب الآخر للميلان.. لكنهم فشلوا.
عام ألف وتسعمئة وتسعين، أغلقت المنطقة أمام السياح لأن البرج كان معرضا للانهيار في أي لحظة. بعد ذلك بعامين بدأ العمل الحقيقي
لماذا لا يتثاءب النائم؟
هل تعرف لماذا تتثاءب أصلا؟ طيب. على وجه الدقة.. لا أحد يعرف؛ لكن هناك نظريةً مقبولة في الأوساط العلمية تُعرِّف التثاؤب بأنه جزء من استجابة التنظيم الحراري التي تساعد على تبريد الدماغ عن طريق تحويل الدم إلى عضلات الوجه التي تعمل كمشعات مثل مبرد السيارة وتفرّغ الحرارة من الدم المعاد توجيهه.
قبل هذه النظرية، كان العلماء يميلون إلى أن مستويات الأكسجين في الدم أو ثاني أكسيد الكربون هي العامل الرئيس في ذلك.
لماذا لا يمكن إزالة الوشم بسهولة؟
لماذا لا ينصح الأطباء بزواج الأقارب؟
انتظر علماء الوراثة زهاء ألف ومئتي سنة كي يفهموا النصيحة النبوية: غرّبوا النكاح. الآن لديهم تفسير علمي واضح للوصية الذهبية؛ فتجارب "مندل" على البازيلاء في النصف الثاني من القرن التاسع عشر حلّت اللغز.
الصفات الموروثة إما أن تكون سائدة وإما أن تكون متنحية: الأولى من اسمها هي التي يظهر أثرها أينما وجدت . أما المتنحية فهي التي يختفي أثرها بوجود السائدة، ويظهر حينما تجتمع مع متنحية أخرى.
العيون الزرقاء التي تحبها يا عزيزي صفة متنحية؛ لا تتلون عيون بني آدم بالأزرق إلا إذا اجتمعت الصفتان المتنحيتان.
ما علاقة هذا بزواج الأقارب؟
لماذا لا يعدلون ميل برج بيزا؟