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لماذا لا يثير مثلث برمودا الرعب الآن؟

لماذا لا

البشر يحبّون الأسطورة. يحاولون بها تفسير ظاهرة غامضة، وإذا عدموا الظاهرة الغامضة خلقوها؛ وصنعوا لها أسطورة على قياسها.
مثلث برمودا منطقة في المحيط الأطلسي تحدها فلوريدا الأميركية على اليابسة، اسمها مأخوذ من اسم مجموعة جزر تحمل الاسم نفسه، واختفت فيها طائرات وسفن ولم يعثر لها على أثر.
الإدارة الوطنية الأميركية لدراسة المحيطات والغلاف الجوي تقول إن حوادث الاختفاء في مثلث برمودا ليست أكثر من أي منطقة أخرى، ولو تفوقت، فذلك أنه أحد أكثر طرق الشحن ارتيادا في العالم.
على أن تفسيرات علمية أخرى تلقى قبولاً لدى كثير من الباحثين إليك بعضَها..

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لماذا لا يثير مثلث برمودا الرعب الآن؟

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