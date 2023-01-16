لماذا لا يمكن صُنع الماء؟

قبل أن تتهمني بأن هذا رأي لا مكان له في برنامج علميّ سأستعجل بالدليل: لجأت لأكثر من كتاب في اللغة لأقول ما سأقول.

أقوى حجة يسوقها اللغويون الذي وضعوا قواعد الكلام هي السماع. ويفضّله أكثرهم على القياس. يعني أن الجملة التي سمعت من العرب في الفترة بين الجاهلية والعصر الأموي دليل على صحة استخدام لغوي، وإن عارض ذلك القاعدة.

لم تنزل اللغات من السماء؛ وإنما اتفق البشر بينهم على استخدام كلمة لوصف شيء معين.. المسألة اتفاق لا أكثر.. والغرض: التواصل طبعاً. هنا لا نتحدث عن اللغة الأدبية.

