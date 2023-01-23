لماذا لا يعطس النائم؟
ليس هذا فحسب، وأنت نائم لا تشعر بالجوع غالباً، ولا بالعطش.. في العالم مختبرات متخصصة لدراسة النوم. حتى الآن يقولون حالات العطاس خلال النوم تكاد تنعدم.
العطاس آلية دفاع مهمة للجسم، إذ ترسل الأعصاب للدماغ إشارات بأن مسببات حساسية أو فيروس أي شيء غريب دخل الجسم من الأنف، ويكون رد الجسم فورياً؛ فالعطسة خط دفاع تطرد ما علق بالأنف.
بعض الناس يعطسون إذا تعرضوا للضوء. والسبب: تهيجات عصبية.
في حالة النوم، يرجّح العلماء أن تلك الأعصاب المرسلة للإشارات، تكون في حالة سبات مثلك تماماً.
لماذا لا يمكن صُنع الماء؟
لا تنفك الدول التي شاء الله أن تكون منابع للأنهار عن مناكفة دول المصب.. والتغير المناخي شيء متعاون مع السدود على تعطيش الدول المسكينة.
إذا عرفت أن الماء يتكون من ذرتي هيدروجين وذرة أكسجين فقد عرفت كيف يُصنع، وعرفت نصف الحقيقة.
هذان العنصران متوفران في كل مكان حولنا تقريباً.. أسمعك تقول ما أكسل تلك الدول التي تقعد تشتكي جيرانها على حنفية ماء.. هلّا صنعوه؟
لماذا لا أصحح للذين يخطئون في اللغة؟
قبل أن تتهمني بأن هذا رأي لا مكان له في برنامج علميّ سأستعجل بالدليل: لجأت لأكثر من كتاب في اللغة لأقول ما سأقول.
أقوى حجة يسوقها اللغويون الذي وضعوا قواعد الكلام هي السماع. ويفضّله أكثرهم على القياس. يعني أن الجملة التي سمعت من العرب في الفترة بين الجاهلية والعصر الأموي دليل على صحة استخدام لغوي، وإن عارض ذلك القاعدة.
لم تنزل اللغات من السماء؛ وإنما اتفق البشر بينهم على استخدام كلمة لوصف شيء معين.. المسألة اتفاق لا أكثر.. والغرض: التواصل طبعاً. هنا لا نتحدث عن اللغة الأدبية.
لماذا لا يثير مثلث برمودا الرعب الآن؟
البشر يحبّون الأسطورة. يحاولون بها تفسير ظاهرة غامضة، وإذا عدموا الظاهرة الغامضة خلقوها؛ وصنعوا لها أسطورة على قياسها.
مثلث برمودا منطقة في المحيط الأطلسي تحدها فلوريدا الأميركية على اليابسة، اسمها مأخوذ من اسم مجموعة جزر تحمل الاسم نفسه، واختفت فيها طائرات وسفن ولم يعثر لها على أثر.
الإدارة الوطنية الأميركية لدراسة المحيطات والغلاف الجوي تقول إن حوادث الاختفاء في مثلث برمودا ليست أكثر من أي منطقة أخرى، ولو تفوقت، فذلك أنه أحد أكثر طرق الشحن ارتيادا في العالم.
على أن تفسيرات علمية أخرى تلقى قبولاً لدى كثير من الباحثين إليك بعضَها..
لماذا لا يعدلون ميل برج بيزا؟
لو صححوه لما كان إحدى عجائب الدنيا، ولخسرت المدينة التي يحمل البرج اسمها نقود السيّاح. هل هذا هو الجواب؟ بالطبع لا.
بدأت محاولات تصحيح ميل هذا المعلم الذي هو برج لجرس كاتدرائية بيزا منذ بنائه عام ألف ومئة وثلاثةٍ وسبعين. فهذا المبنى الضخم أقيم على قاعدة من تربة يصفها الخبراء بأنها إسفنجية.
حين وصل البناؤون الطابق الخامس، ظهر الميل واضحاً ولكنهم واصلوا عملهم محاولين وضع ثقل على الجانب الآخر للميلان.. لكنهم فشلوا.
عام ألف وتسعمئة وتسعين، أغلقت المنطقة أمام السياح لأن البرج كان معرضا للانهيار في أي لحظة. بعد ذلك بعامين بدأ العمل الحقيقي
لماذا لا يعطس النائم؟