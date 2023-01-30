لماذا لا أشرب ٨ أكواب من الماء يوميا؟

ما أجرأ الناس على الفتوى؛ يقولون لي إذا شربت أقل من لترين يومياً من الماء فإن خلايا جسمك تشيخ، وإن دماغك سينهار، وإن.. وإن..

المتخصصون مستغربون: من أين تسرّبت هذه الخرافة؟ فالإنسان يستثقل أن يشرب هذه الكميات يومياً، وهو محق.

الأبحاث الجديدة وجدت أن الجسم يأخذ نصف حاجته المائية تقريباً من الغذاء؛ من اللحوم والخضراوات والأسماك وغيرها.

وبذلك فإن التوصية الشهيرة بشرب اللترين تتجاهل هذه المعلومة.

أنا لا أتحدث عن الرياضيين ولا عن المرضى ولا عن الحوامل.. أتحدث عن الناس العاديين. فأولئك الذين يستهلكون طاقة أكبر بحاجة لكمية ماء أكبر. ومع التقدم بالعمر تقلّ حاجة الجسم إلى الماء.

كما أن الإفراط في شرب الماء يهدد الدماغ والقلب، بسبب انتفاخ الخلايا وارتفاع ضغط الدم واضطراب النبض.

اشرب على قدر حاجة جسمك؛ فأنت طبيب نفسك، هذا إذا تجاهلنا أن المياه النظيفة أصبحت سلعة نادرة.

