لماذا لا تستطيع الولايات المتحدة منع السلاح؟

في أميركا يدخل مراهق إلى مدرسته ويفتح رشاشه ويقتل كل من طالته النار، أو يفعل ذلك عنصريٌّ يؤمن بتفوق عرقه على الآخرين.

ومع كل حادثة يحتدم النقاش.

يكفل دستور الولايات المتحدة للأميركيين الحق في حمل السلاح، وهذا أكبر المعيقات أمام المنادين بوقف تراخيص حيازة السلاح.

منذ الحرب الأهلية في أميركا والسلاح ثقافة.. للدفاع عن النفس والصيد والافتخار أيضاً.

وفي الولايات المتحدة جمعية وطنية للسلاح معروفة بالأحرف الثلاثة: NRA عمرها أكثر من 160 عاماً.

هذه المنظمة ترفع ورقة الدستور مع كل نقاش في يد، وفي الأخرى تدفع مئات الملايين لكي يبقى الحق في حيازة السلاح (في 2020 دفعت 250 مليون دولار في سبيل حرية السلاح).

ولهذه المنظمة تصنيفات: فهي تدعم أعضاء الكونغرس المؤيدين لحيازة السلاح، ويظهر ذلك بوضوح في استطلاعات الرأي التي تسبق الانتخابات.

تقول أرقام مكتب التحقيقات الاتحادي FBI إن الأميركيين يشترون زهاء 40 مليون قطعة سلاح سنوياً، وهم بهذا أكثر الشعوب تسلحاً.

حاول كثير من الرؤساء الأميركيين منع حيازة السلاح، لكن النتيجة كانت معروفة سلفاً، ويهدأ النقاش.. بانتظار المجزرة التالية.

