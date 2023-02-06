لماذا لا تستطيع الولايات المتحدة منع السلاح؟
في أميركا يدخل مراهق إلى مدرسته ويفتح رشاشه ويقتل كل من طالته النار، أو يفعل ذلك عنصريٌّ يؤمن بتفوق عرقه على الآخرين.
ومع كل حادثة يحتدم النقاش.
يكفل دستور الولايات المتحدة للأميركيين الحق في حمل السلاح، وهذا أكبر المعيقات أمام المنادين بوقف تراخيص حيازة السلاح.
منذ الحرب الأهلية في أميركا والسلاح ثقافة.. للدفاع عن النفس والصيد والافتخار أيضاً.
وفي الولايات المتحدة جمعية وطنية للسلاح معروفة بالأحرف الثلاثة: NRA عمرها أكثر من 160 عاماً.
هذه المنظمة ترفع ورقة الدستور مع كل نقاش في يد، وفي الأخرى تدفع مئات الملايين لكي يبقى الحق في حيازة السلاح (في 2020 دفعت 250 مليون دولار في سبيل حرية السلاح).
ولهذه المنظمة تصنيفات: فهي تدعم أعضاء الكونغرس المؤيدين لحيازة السلاح، ويظهر ذلك بوضوح في استطلاعات الرأي التي تسبق الانتخابات.
تقول أرقام مكتب التحقيقات الاتحادي FBI إن الأميركيين يشترون زهاء 40 مليون قطعة سلاح سنوياً، وهم بهذا أكثر الشعوب تسلحاً.
حاول كثير من الرؤساء الأميركيين منع حيازة السلاح، لكن النتيجة كانت معروفة سلفاً، ويهدأ النقاش.. بانتظار المجزرة التالية.
لماذا لا أشرب ٨ أكواب من الماء يوميا؟
ما أجرأ الناس على الفتوى؛ يقولون لي إذا شربت أقل من لترين يومياً من الماء فإن خلايا جسمك تشيخ، وإن دماغك سينهار، وإن.. وإن..
المتخصصون مستغربون: من أين تسرّبت هذه الخرافة؟ فالإنسان يستثقل أن يشرب هذه الكميات يومياً، وهو محق.
الأبحاث الجديدة وجدت أن الجسم يأخذ نصف حاجته المائية تقريباً من الغذاء؛ من اللحوم والخضراوات والأسماك وغيرها.
وبذلك فإن التوصية الشهيرة بشرب اللترين تتجاهل هذه المعلومة.
أنا لا أتحدث عن الرياضيين ولا عن المرضى ولا عن الحوامل.. أتحدث عن الناس العاديين. فأولئك الذين يستهلكون طاقة أكبر بحاجة لكمية ماء أكبر. ومع التقدم بالعمر تقلّ حاجة الجسم إلى الماء.
كما أن الإفراط في شرب الماء يهدد الدماغ والقلب، بسبب انتفاخ الخلايا وارتفاع ضغط الدم واضطراب النبض.
اشرب على قدر حاجة جسمك؛ فأنت طبيب نفسك، هذا إذا تجاهلنا أن المياه النظيفة أصبحت سلعة نادرة.
لماذا لا يعطس النائم؟
ليس هذا فحسب، وأنت نائم لا تشعر بالجوع غالباً، ولا بالعطش.. في العالم مختبرات متخصصة لدراسة النوم. حتى الآن يقولون حالات العطاس خلال النوم تكاد تنعدم.
العطاس آلية دفاع مهمة للجسم، إذ ترسل الأعصاب للدماغ إشارات بأن مسببات حساسية أو فيروس أي شيء غريب دخل الجسم من الأنف، ويكون رد الجسم فورياً؛ فالعطسة خط دفاع تطرد ما علق بالأنف.
بعض الناس يعطسون إذا تعرضوا للضوء. والسبب: تهيجات عصبية.
في حالة النوم، يرجّح العلماء أن تلك الأعصاب المرسلة للإشارات، تكون في حالة سبات مثلك تماماً.
لماذا لا يمكن صُنع الماء؟
لا تنفك الدول التي شاء الله أن تكون منابع للأنهار عن مناكفة دول المصب.. والتغير المناخي شيء متعاون مع السدود على تعطيش الدول المسكينة.
إذا عرفت أن الماء يتكون من ذرتي هيدروجين وذرة أكسجين فقد عرفت كيف يُصنع، وعرفت نصف الحقيقة.
هذان العنصران متوفران في كل مكان حولنا تقريباً.. أسمعك تقول ما أكسل تلك الدول التي تقعد تشتكي جيرانها على حنفية ماء.. هلّا صنعوه؟
لماذا لا أصحح للذين يخطئون في اللغة؟
قبل أن تتهمني بأن هذا رأي لا مكان له في برنامج علميّ سأستعجل بالدليل: لجأت لأكثر من كتاب في اللغة لأقول ما سأقول.
أقوى حجة يسوقها اللغويون الذي وضعوا قواعد الكلام هي السماع. ويفضّله أكثرهم على القياس. يعني أن الجملة التي سمعت من العرب في الفترة بين الجاهلية والعصر الأموي دليل على صحة استخدام لغوي، وإن عارض ذلك القاعدة.
لم تنزل اللغات من السماء؛ وإنما اتفق البشر بينهم على استخدام كلمة لوصف شيء معين.. المسألة اتفاق لا أكثر.. والغرض: التواصل طبعاً. هنا لا نتحدث عن اللغة الأدبية.
لماذا لا تستطيع الولايات المتحدة منع السلاح؟