لماذا لا يمكنك بيع سيارتك الفيراري؟

هل تفكّر في بيعها أصلاً؟ كأني جعلتك صاحب فيراري وأنت لا تعلم. يا مسكين، عدّ نقودك حتى تصل للمليون دولار وستجد شركة السيارات الفاخرة تتقصى حول هويتك وشخصيتك قبل أن تبيعك السيارة التي تحلم أن يراك الناس تقودها.

تقول الشركة إنك تصبح سفيرها وأنت تجلس خلف مقود سيارتها؛ ولا بد أن تكون سفيراً جيداً.

كما أنها قد تشترط عليك عدم بيع السيارة قبل سنة من شرائها.. كي تضمن أنها البائع الحصري قدر استطاعتها؛ لتنتقي زبائنها بعناية شديدة.

حدث أن منعت الشركة مليونيراً أميركياً من اقتناء إحدى سياراتها، وامتنعت عن التعليق.

لكن قريبين من الشركة يقولون إنها لا تحب الصخب الذي يفعله ذلك المليونير بنشره صور سياراتها على إنستغرام.

تفعل ذلك بعض الشركات الكبيرة في بعض منتجاتها، لا سيما المحدودة النسخ كالحقائب الفاخرة.

إذا كنت من أصحاب الملايين وقررت اقتناء فيراري، فكن على مزاج الشركة حتى يبيعوك سيارة.

