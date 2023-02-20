لماذا لا ينجح الأطباء في علاج السرطان؟

نتحدث عن زهاء 200 نوع من السرطانات. هذا أحد أبرز الأسباب لجعل العلاجات فاشلة تقريباً.

لأجسامنا القدرة الطبيعية على صيانة الخلايا تلقائيا وإبقاء معدلات انقسامها صحيحة؛ وفقدان الجسم السيطرة على انقسام الخلايا في عضو معين هو السرطان.

حتى الآن، استطاع الأطباء زيادة فرص النجاة من بعض السرطانات وتقليل خطر الوفاة بنسب ملحوظة، وهذا الكلام يحدث باستمرار مع التقدم الطبي والأبحاث الكبيرة عالمياً.

لكن المشكلة في العلاج هو الطفرات التي يتحايل بها السرطان على الدواء، ففي حين يستهدف الأطباء بروتيناً معيناً تكون بروتينات أخرى قد تطورت، أو يكون الأول أصبح مقاوماً للدواء.

بين عامي 2000 و2015 طوّر العلماء أدوية كثيرة حظي 3 في المئة منها فقط بموافقة الجهات الصحية المسؤولة.

يقول أحد الباحثين إن العلماء والأطباء يلاحقون الهدف الخطأ على ما يبدو، وإن الحالات التي يدرسونها ربما تكون في غير محلّها.

في كثير من الحالات يكون التعرض للإشعاعات والتلوث بأنواعه المختلفة سبباً رئيسياً للإصابة.

على أن الفحوصات الدورية والكشف المبكّر شيء مهم جداً. ومهما تقدّم الطب فإن الرجوع إلى مقولة "الوقاية خير من العلاج" كنز خالد.

