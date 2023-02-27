لماذا لا يجعلون الأبنية مقاومة للزلازل؟

في اليابان حالياً زهاء 9 آلاف مبنى من قواعد مطاطية. هذه أبرز المحاولات للنجاة من الزلازل.

بفضل هذه التقنية وأخرى شبيهة، فإن الهزة التي قتلت 6 آلاف ياباني عام 95 لم تُنزل الكتب عن رفوف شخص عرّفته صحيفة "نيويورك تايمز" باسم ياسوهيسا إيتاكورا.

بدرجات متفاوتة، اعتمدت تشيلي والصين وإيطاليا والمكسيك وبيرو وتركيا ودول أخرى معرضة للزلازل هذه التقنيات.

هذه المباني تعتمد، بصورة أساسية، على قواعد مرنة، وتصريف مياه جيد، وهيكل معزز، قابل للانثناء وتبديد طاقة الزلزال.

لكن المهندسين الكبار في أميركا يجادلون بأن احتمالية تعرض المبنى لهزة قوية خلال 50 سنة قبل أن يستبدل.. ضئيلة. وبالتالي فإن بناءً من المحتمل أن يتعرض للزلزال كل 200 سنة سيكون مكلفاً وعليه العرض قليلاً.

كما أن التربة التي يقام عليها المبنى المقاوم للزلازل يجب أن تكون بمواصفات معينة، غير متوفرة في كثير من الأماكن.

أما في الاتجاه الآخر للنقاش، فإن عدم اعتماد هذه التقنيات ضيع فرصة لتوفير مليارات الدولارات من تكاليف إعادة الإعمار، بعد الزلازل الكبيرة التي لا مفر منها.

عرفنا ذلك من دراسة أميركية كشفت أن إصلاح المباني بعد الزلزال يكلف أربعة أضعاف تكلفة بنائها، كما تخسر الولايات المتحدة نحو 4 مليارات دولار عن كل عام تؤخر فيه قانون أبنية الزلازل.

