لماذا لا يبقى اليوم 24 ساعة دائماً؟

أولاً أنا لا أحب السفر. ثانياً الرحلات الطويلة مكلفة. لن تستمع إليّ إذا قلت لك إن هذا هو السبب.

السبب شيء آخر.. فالرحلات الطويلة "ليست صحية"، وهذا يدعم أسبابي طبعا. مصدر هذا الكلام دراسة علمية جديدة.

مقصورة الطائرة حيث تجلس أنت ويجلس بقربك من يتأفف من خروجك إلى الحمام، وخلفك من يعترض على إرجاعك الكرسيّ، في هذه المقصورة تقلّ مستويات الرطوبة.

لهذا السبب، فإن الجفاف سيكون أحد الضيوف غير المرغوب فيهم في الرحلات الطويلة، ستستعين عليه بشرب الماء، وبالاستئذان من جارك الثقيل للذهاب إلى الحمّام.

هذه المقصورة التي ستستقلها أربع عشرة ساعة تقريباً بين بلدك وواشنطن يكون فيها الضغط ليس ما تختبره على الأرض. وبالتالي سجّل عندك: آلام في الأذن، وصداع، ومشكلات في الأمعاء، وشعور بالنعاس، على أنك ستحتاج هذا الأخير كي تمرّ الرحلة على خير.

وفقاً لمراجعة أجريت في عام 2022، فإنه كلما طالت مدة سفرك، زاد خطر الإصابة بجلطات الدم، ما يخصنا أن النسبة ترتفع 26 في المئة لكل ساعتين إضافيتين من السفر الجوي، بدءاً من رحلات مدتها أربع ساعات فأكثر.

هل نتجنب السفر جواً؟ فعل ذلك كثيرون، منهم الموسيقار محمد عبدالوهاب؛ حجته أن سفينة غرقت وكان على متنها 100، وانتشلوا مئة وواحداً أحياء، ذلك أن حاملاً كانت معهم ووضعت. كان صاحب نُكتة رحمه الله.

جواب السؤال أن الطائرة هي أأمن وسيلة نقل حتى الآن.. هذا تدعمه الأرقام التي يحدّثونها سنوياً.

لكن المطلوب في الرحلات القصيرة والطويلة: التحرك، وشرب الماء، وعدم التزام مقعدك باستمرار، وإن كره جارك في المقعد.