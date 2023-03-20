لماذا لا "نصحصح" بعد شرب القهوة أحيانا؟
هذه المرّة الثانية التي أفتح فيها موضوع القهوة.. لكن من زاوية مختلفة.
سَمِّ هذا الحديث مديحاً في القهوة، أو قل إنه رأي شخصي. لا يهمني.
فأنا أحب القهوة حباً جماً ولا أطيع في ذلك عذولاً، على أنني سألزم نفسي الأمارة بالسوء الرجوع إلى مقالاتٍ علمية أدفع بها التهمة الجاهزة.
جيء بـ1500 بني آدم وأخضعوهم للفحص. ما لك وللمجموعات التي قسموها؟ تريد النتيجة طبعاً: الذين يشربون أكثر كان ضغط دمهم الانقباضي ينخفض أكثر مقترباً من المثاليّ. انتهى المديح.
لماذا لا يبقى اليوم 24 ساعة دائماً؟
الزلازل التي رأينا ويلاتها، يرى بعض العلماء فيها شيئاً آخر. تفتح لهم باباً لدراسة الأرض وطبقاتها وسلوكها.
أنا لا أتحدث عن الهزات.. أتحدث عن يومنا المكون من أربع وعشرين ساعة لا أكثر ولا أقل.
ولولا الزلازل ما عرفنا أن اليوم أقلّ من أربع وعشرين ساعة بأجزاء من الثانية لا تلاحظها ساعاتنا العادية.
حتى الآن، هذا مجرد افتراض علميّ فما لاحظه بعض العلماء واستدلوا به على قصر اليوم، يراه آخرون غامضاً.
مجلة "نيشتر" العلمية المرموقة نشرت دراسة لعالمين درسا حركة الأرض بعد الزلزال، ولاحظا شيئاً عجيباً: اللب الداخلي للأرض غيّر محور دورانه على الأرجح.
بالنسبة للعلماء، ليس سؤالاً كيف يتحرك اللب الداخلي للأرض بمعزل عن سطحها أو حتى الطبقات التي تحت السطح؟ فهم يعرفون أنه منفصل بطبقة سائلة تعزله عن الطبقات الصلبة للكوكب.. وها قد صرت تعرف أنت معهم هذه المعلومة.
المهم.. لاحظوا أن هذا اللب الذي يتحرك بفعل مجال مغناطيسيّ تولده الطبقة السائلة، توقف عن الدوران بين عامي 2001 و2003، بل من المحتمل أنه عكس اتجاه دورانه، ما سبَّب قصراً في اليوم لحسن حظك أنه لن يؤثر على محاولاتك في تغيير العالم.
أحد العلماء غير المشاركين في الدراسة، وصفها بأنها مثيرة. لكنه تحفّظ على تغيير اتجاه دوران اللب الداخلي، وقال إن هناك تغيرا في السلوك فعلاً، لكن الأسباب والنتائج لا تزال غامضة.
لماذا لا أفضّل الرحلات الجوية الطويلة؟
أولاً أنا لا أحب السفر. ثانياً الرحلات الطويلة مكلفة. لن تستمع إليّ إذا قلت لك إن هذا هو السبب.
السبب شيء آخر.. فالرحلات الطويلة "ليست صحية"، وهذا يدعم أسبابي طبعا. مصدر هذا الكلام دراسة علمية جديدة.
مقصورة الطائرة حيث تجلس أنت ويجلس بقربك من يتأفف من خروجك إلى الحمام، وخلفك من يعترض على إرجاعك الكرسيّ، في هذه المقصورة تقلّ مستويات الرطوبة.
لهذا السبب، فإن الجفاف سيكون أحد الضيوف غير المرغوب فيهم في الرحلات الطويلة، ستستعين عليه بشرب الماء، وبالاستئذان من جارك الثقيل للذهاب إلى الحمّام.
هذه المقصورة التي ستستقلها أربع عشرة ساعة تقريباً بين بلدك وواشنطن يكون فيها الضغط ليس ما تختبره على الأرض. وبالتالي سجّل عندك: آلام في الأذن، وصداع، ومشكلات في الأمعاء، وشعور بالنعاس، على أنك ستحتاج هذا الأخير كي تمرّ الرحلة على خير.
وفقاً لمراجعة أجريت في عام 2022، فإنه كلما طالت مدة سفرك، زاد خطر الإصابة بجلطات الدم، ما يخصنا أن النسبة ترتفع 26 في المئة لكل ساعتين إضافيتين من السفر الجوي، بدءاً من رحلات مدتها أربع ساعات فأكثر.
هل نتجنب السفر جواً؟ فعل ذلك كثيرون، منهم الموسيقار محمد عبدالوهاب؛ حجته أن سفينة غرقت وكان على متنها 100، وانتشلوا مئة وواحداً أحياء، ذلك أن حاملاً كانت معهم ووضعت. كان صاحب نُكتة رحمه الله.
جواب السؤال أن الطائرة هي أأمن وسيلة نقل حتى الآن.. هذا تدعمه الأرقام التي يحدّثونها سنوياً.
لكن المطلوب في الرحلات القصيرة والطويلة: التحرك، وشرب الماء، وعدم التزام مقعدك باستمرار، وإن كره جارك في المقعد.
لماذا لا يجعلون الأبنية مقاومة للزلازل؟
في اليابان حالياً زهاء 9 آلاف مبنى من قواعد مطاطية. هذه أبرز المحاولات للنجاة من الزلازل.
بفضل هذه التقنية وأخرى شبيهة، فإن الهزة التي قتلت 6 آلاف ياباني عام 95 لم تُنزل الكتب عن رفوف شخص عرّفته صحيفة "نيويورك تايمز" باسم ياسوهيسا إيتاكورا.
بدرجات متفاوتة، اعتمدت تشيلي والصين وإيطاليا والمكسيك وبيرو وتركيا ودول أخرى معرضة للزلازل هذه التقنيات.
هذه المباني تعتمد، بصورة أساسية، على قواعد مرنة، وتصريف مياه جيد، وهيكل معزز، قابل للانثناء وتبديد طاقة الزلزال.
لكن المهندسين الكبار في أميركا يجادلون بأن احتمالية تعرض المبنى لهزة قوية خلال 50 سنة قبل أن يستبدل.. ضئيلة. وبالتالي فإن بناءً من المحتمل أن يتعرض للزلزال كل 200 سنة سيكون مكلفاً وعليه العرض قليلاً.
كما أن التربة التي يقام عليها المبنى المقاوم للزلازل يجب أن تكون بمواصفات معينة، غير متوفرة في كثير من الأماكن.
أما في الاتجاه الآخر للنقاش، فإن عدم اعتماد هذه التقنيات ضيع فرصة لتوفير مليارات الدولارات من تكاليف إعادة الإعمار، بعد الزلازل الكبيرة التي لا مفر منها.
عرفنا ذلك من دراسة أميركية كشفت أن إصلاح المباني بعد الزلزال يكلف أربعة أضعاف تكلفة بنائها، كما تخسر الولايات المتحدة نحو 4 مليارات دولار عن كل عام تؤخر فيه قانون أبنية الزلازل.
لماذا لا يكون علاج السرطان سهلاً؟
نتحدث عن زهاء 200 نوع من السرطانات، هذا أحد أبرز الأسباب لجعل العلاجات تواجه صعوبات.
لأجسامنا القدرة الطبيعية على صيانة الخلايا تلقائياً وإبقاء معدلات انقسامها صحيحة؛ وفقدان الجسم السيطرة على انقسام الخلايا في عضو معين هو السرطان.
بفضل الأبحاث الجديدة، استطاع الأطباء زيادة فرص النجاة بنسب ملحوظة، وهذا الكلام يحدث باستمرار مع التقدم الطبي والأبحاث الكبيرة عالمياً.
من الصعوبات التي تواجه العلاجات؛ الطفرات التي يتحايل بها السرطان على الدواء، ففي حين يستهدف الأطباء بروتيناً معيناً تكون بروتينات أخرى قد تطورت، أو يكون الأول قد أصبح مقاوماً للدواء.
بين عامي 2000 و2015 طور العلماء أدوية كثيرة حظي 3 في المئة منها فقط بموافقة الجهات الصحية.
يقول أحد الباحثين إن العلماء والأطباء يلاحقون الهدف الخطأ على ما يبدو، وإن الحالات التي يدرسونها ربما تكون في غير محلها.
الثلاثة في المئة هذه رقم قديم في عالم الطب؛ فالقفزات العلمية كبيرة. لمع الذهب في مخيلة علماء في جامعة بالقدس، وكانت بارقة أمل جديدة للعلاج.
فقد أنشأوا جزيئاً يحتوي على الذهب، وكانت له نتائج واعدة في التجارب على الحيوانات مبدئياً.
اعتمدوا على فكرة دواء مستخدم حالياً، يعتمد على مشتق من الذهب لعلاج التهاب المفاصل.
في كثير من الحالات يكون التعرض للإشعاعات والتلوث بأنواعه سبباً رئيسياً للإصابة.
على أن الفحوصات الدورية والكشف المبكر شيء مهم جداً. ومهما تقدم الطب، فإن الرجوع إلى مقولة "الوقاية خير من العلاج" كنز خالد.
لماذا لا "نصحصح" بعد شرب القهوة أحيانا؟