لماذا لا نعرف الكثير عن الثقوب السوداء؟
كيف تريدنا أن نعرف؟ في 2019 التقطوا أول صورة لثقب أسود.
هذا شيء لا يمر منه الضوء يا سيّدي. ستقول لي: الضوء لا يمر عبر حائط بيتي وأقول لك: ليت ذلك كذلك.
تنبأ الرياضيون قديماً بوجود شيء ضخم في الكون يمتاز بجاذبية شديدة القوة، على نحو لا يمكن تخيّله.
لكن الإثبات كان على يد السيد ألبرت آينشتاين. في نظريته النسبية. يقترحون أن الثقب الأسود بؤرة ناتجة في الغالب عن نجم مات وانضغطت شظاياه في حجم صغير لكنه فائق الكتلة بسبب كثافته العالية. هذه البؤرة تدور وتدور وتمتص كل ما يحيط بها.. حرفيا. حتى الضوء الذي هو أسرع شيء في الكون يدخل هذه البؤرة ويختفي.
لا نعرف عن هذه الألغاز كثيراً لأنه لا يمكن لشيء أن يقترب من الثقب الأسود دون أن يكون مصيره البلع.
ماذا يحصل في الداخل؟
لماذا لا يجرون تجارب نووية في الفضاء؟
ولماذا تتساءل أصلاً؟ خطر ببالي هذا وأنا أقول لنفسي: ما كان ضرهم لو أراحوا كوكبنا من هذا الشّر.
إليك أرقاما من الأمم المتحدة: أميركا أجرت 1032 تجربة نووية بين عامي 1945 و1992. الاتحاد السوفييتي أجرى 715 تجربة بين عامي 1949 و1990، وبريطانيا أجرت 45 تجربة بين عامي 1952 و1991 وقريبة منها الصين.. وفرنسا 210 بين عامي 60 و96.
مصيبتنا بدأت بما يعرف بمشروع منهاتن. طبعاً أنت تعرف أين. أحسنت: في نيومكسيكو. للسرية فتحوا المكتب في مكان، وأجروا التجارب في مكان آخر.
لماذا لا يحتاجنا المستقبل؟
أنا سألخص، وأتصرف. فهذا عنوان مقال كبير أثار جدلاً. المهم في هذا المقال تاريخه. وستعرف لأي شيء أقول هذا.
الكاتب بيل جوي. الزمان: في عام ألفين.
حين كتب هذا المقال لم تكن هجمت علينا الروبوتات. لكنه كان عالم حاسوب كبيراً، بل كبير العلماء في شركة صن ميكروسيستمز التي شارك في تأسيسها.
هاجموه وقالوا إنه رجعي وإنه مناوئ للتكنولوجيا وإنه وإنه..
لكن عين هذا العالم لم تخطئ الهدف. قال في هذا المقال إن هلاك البشرية سيكون على يد الكمبيوتر الذي سيكون يوماً أقوى من البشر أنفسهم، واستشهد بمفجّر الطائرات والجامعات. هكذا أطلقوا على ثيودور كازينسكي، الذي كان يستهدف مطوّري التكنولوجيا بطرود بريدية مفخخة.
فالروبوتات ستكون -حسب بيل جوي- حكراً على الأغنياء. وسيكون هؤلاء قادرين على التحكم في مصائر كثيرين.
قل إن هذه نظرية سوداوية واسمع ما حصل
لماذا لا "نصحصح" بعد شرب القهوة أحيانا؟
هذه المرّة الثانية التي أفتح فيها موضوع القهوة.. لكن من زاوية مختلفة.
سَمِّ هذا الحديث مديحاً في القهوة، أو قل إنه رأي شخصي. لا يهمني.
فأنا أحب القهوة حباً جماً ولا أطيع في ذلك عذولاً، على أنني سألزم نفسي الأمارة بالسوء الرجوع إلى مقالاتٍ علمية أدفع بها التهمة الجاهزة.
جيء بـ1500 بني آدم وأخضعوهم للفحص. ما لك وللمجموعات التي قسموها؟ تريد النتيجة طبعاً: الذين يشربون أكثر كان ضغط دمهم الانقباضي ينخفض أكثر مقترباً من المثاليّ. انتهى المديح.
لماذا لا يبقى اليوم 24 ساعة دائماً؟
الزلازل التي رأينا ويلاتها، يرى بعض العلماء فيها شيئاً آخر. تفتح لهم باباً لدراسة الأرض وطبقاتها وسلوكها.
أنا لا أتحدث عن الهزات.. أتحدث عن يومنا المكون من أربع وعشرين ساعة لا أكثر ولا أقل.
ولولا الزلازل ما عرفنا أن اليوم أقلّ من أربع وعشرين ساعة بأجزاء من الثانية لا تلاحظها ساعاتنا العادية.
حتى الآن، هذا مجرد افتراض علميّ فما لاحظه بعض العلماء واستدلوا به على قصر اليوم، يراه آخرون غامضاً.
مجلة "نيشتر" العلمية المرموقة نشرت دراسة لعالمين درسا حركة الأرض بعد الزلزال، ولاحظا شيئاً عجيباً: اللب الداخلي للأرض غيّر محور دورانه على الأرجح.
بالنسبة للعلماء، ليس سؤالاً كيف يتحرك اللب الداخلي للأرض بمعزل عن سطحها أو حتى الطبقات التي تحت السطح؟ فهم يعرفون أنه منفصل بطبقة سائلة تعزله عن الطبقات الصلبة للكوكب.. وها قد صرت تعرف أنت معهم هذه المعلومة.
المهم.. لاحظوا أن هذا اللب الذي يتحرك بفعل مجال مغناطيسيّ تولده الطبقة السائلة، توقف عن الدوران بين عامي 2001 و2003، بل من المحتمل أنه عكس اتجاه دورانه، ما سبَّب قصراً في اليوم لحسن حظك أنه لن يؤثر على محاولاتك في تغيير العالم.
أحد العلماء غير المشاركين في الدراسة، وصفها بأنها مثيرة. لكنه تحفّظ على تغيير اتجاه دوران اللب الداخلي، وقال إن هناك تغيرا في السلوك فعلاً، لكن الأسباب والنتائج لا تزال غامضة.
لماذا لا نعرف الكثير عن الثقوب السوداء؟