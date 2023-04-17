لماذا لا يستخدمون النفايات وقودا؟

كيف تريدنا أن نعرف؟ في 2019 التقطوا أول صورة لثقب أسود.

هذا شيء لا يمر منه الضوء يا سيّدي. ستقول لي: الضوء لا يمر عبر حائط بيتي وأقول لك: ليت ذلك كذلك.

تنبأ الرياضيون قديماً بوجود شيء ضخم في الكون يمتاز بجاذبية شديدة القوة، على نحو لا يمكن تخيّله.

لكن الإثبات كان على يد السيد ألبرت آينشتاين. في نظريته النسبية. يقترحون أن الثقب الأسود بؤرة ناتجة في الغالب عن نجم مات وانضغطت شظاياه في حجم صغير لكنه فائق الكتلة بسبب كثافته العالية. هذه البؤرة تدور وتدور وتمتص كل ما يحيط بها.. حرفيا. حتى الضوء الذي هو أسرع شيء في الكون يدخل هذه البؤرة ويختفي.

لا نعرف عن هذه الألغاز كثيراً لأنه لا يمكن لشيء أن يقترب من الثقب الأسود دون أن يكون مصيره البلع.

ماذا يحصل في الداخل؟