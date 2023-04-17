لماذا لا يستخدمون النفايات وقودا؟
لتتخيل حجم الكارثة اسمع: ما ينتجه العالم من البلاستيك يناهز 400 مليون طن.. بوزن مليونين و700 ألف حوت أزرق تقريباً، ووزن البشر إذا وضعتهم على ميزان كوني.
10 في المئة فقط من هذا البلاستيك يعاد تدويره. وكل هذا أرقام تقريبية لكنها تقدم صورة واضحة للمشكلة.
إذا سألت عن الـ10 في المئة فقد انتبهت للرقم.
يقولون لك إن تكلفة إنتاج بلاستيك جديد، لا سيما حين تنخفض أسعار النفط، أقل بكثير من تكلفة التدوير. على أن التدوير التقليدي يفقد البلاستيك ميزاتٍ مهمة، وجمع النفايات البلاستيكية مهمة مستحيلة.
لماذا لا نعرف الكثير عن الثقوب السوداء؟
كيف تريدنا أن نعرف؟ في 2019 التقطوا أول صورة لثقب أسود.
هذا شيء لا يمر منه الضوء يا سيّدي. ستقول لي: الضوء لا يمر عبر حائط بيتي وأقول لك: ليت ذلك كذلك.
تنبأ الرياضيون قديماً بوجود شيء ضخم في الكون يمتاز بجاذبية شديدة القوة، على نحو لا يمكن تخيّله.
لكن الإثبات كان على يد السيد ألبرت آينشتاين. في نظريته النسبية. يقترحون أن الثقب الأسود بؤرة ناتجة في الغالب عن نجم مات وانضغطت شظاياه في حجم صغير لكنه فائق الكتلة بسبب كثافته العالية. هذه البؤرة تدور وتدور وتمتص كل ما يحيط بها.. حرفيا. حتى الضوء الذي هو أسرع شيء في الكون يدخل هذه البؤرة ويختفي.
لا نعرف عن هذه الألغاز كثيراً لأنه لا يمكن لشيء أن يقترب من الثقب الأسود دون أن يكون مصيره البلع.
ماذا يحصل في الداخل؟
لماذا لا يجرون تجارب نووية في الفضاء؟
ولماذا تتساءل أصلاً؟ خطر ببالي هذا وأنا أقول لنفسي: ما كان ضرهم لو أراحوا كوكبنا من هذا الشّر.
إليك أرقاما من الأمم المتحدة: أميركا أجرت 1032 تجربة نووية بين عامي 1945 و1992. الاتحاد السوفييتي أجرى 715 تجربة بين عامي 1949 و1990، وبريطانيا أجرت 45 تجربة بين عامي 1952 و1991 وقريبة منها الصين.. وفرنسا 210 بين عامي 60 و96.
مصيبتنا بدأت بما يعرف بمشروع منهاتن. طبعاً أنت تعرف أين. أحسنت: في نيومكسيكو. للسرية فتحوا المكتب في مكان، وأجروا التجارب في مكان آخر.
لماذا لا يحتاجنا المستقبل؟
أنا سألخص، وأتصرف. فهذا عنوان مقال كبير أثار جدلاً. المهم في هذا المقال تاريخه. وستعرف لأي شيء أقول هذا.
الكاتب بيل جوي. الزمان: في عام ألفين.
حين كتب هذا المقال لم تكن هجمت علينا الروبوتات. لكنه كان عالم حاسوب كبيراً، بل كبير العلماء في شركة صن ميكروسيستمز التي شارك في تأسيسها.
هاجموه وقالوا إنه رجعي وإنه مناوئ للتكنولوجيا وإنه وإنه..
لكن عين هذا العالم لم تخطئ الهدف. قال في هذا المقال إن هلاك البشرية سيكون على يد الكمبيوتر الذي سيكون يوماً أقوى من البشر أنفسهم، واستشهد بمفجّر الطائرات والجامعات. هكذا أطلقوا على ثيودور كازينسكي، الذي كان يستهدف مطوّري التكنولوجيا بطرود بريدية مفخخة.
فالروبوتات ستكون -حسب بيل جوي- حكراً على الأغنياء. وسيكون هؤلاء قادرين على التحكم في مصائر كثيرين.
قل إن هذه نظرية سوداوية واسمع ما حصل
لماذا لا "نصحصح" بعد شرب القهوة أحيانا؟
هذه المرّة الثانية التي أفتح فيها موضوع القهوة.. لكن من زاوية مختلفة.
سَمِّ هذا الحديث مديحاً في القهوة، أو قل إنه رأي شخصي. لا يهمني.
فأنا أحب القهوة حباً جماً ولا أطيع في ذلك عذولاً، على أنني سألزم نفسي الأمارة بالسوء الرجوع إلى مقالاتٍ علمية أدفع بها التهمة الجاهزة.
جيء بـ1500 بني آدم وأخضعوهم للفحص. ما لك وللمجموعات التي قسموها؟ تريد النتيجة طبعاً: الذين يشربون أكثر كان ضغط دمهم الانقباضي ينخفض أكثر مقترباً من المثاليّ. انتهى المديح.
لماذا لا يستخدمون النفايات وقودا؟