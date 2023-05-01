لماذا لا يفضل استهلاك المياه المعبأة بعد تاريخ صلاحيتها؟

في الولايات المتحدة، لن تستطيع الشكوى على بائع أعطاك علبة مياه منتهية الصلاحية؛ والسبب أن إدارة الغذاء والدواء تعتقد أنه يمكن استهلاك المياه بعد التاريخ المطبوع على العلبة إذا ما حُفظت بمكان مناسب.

ما الذي يحدث بعد انتهاء الصلاحية؟

