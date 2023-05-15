لماذا لا تتسوس العظام مثل الأسنان؟
الحمد لله أن عظامي ليست كائناً واعياً.. فلو سمعتني لتسوست من فورها.
تتشابه تركيبة العظام والأسنان في جسم الإنسان كثيراً. فهما مكونان من الكالسيوم والفسفور ومعادن أخرى طبعاً مثل الصوديوم.
على أن السن أصلب جزء في جسمك، ثم العظام التي يتعاون فيها الكالسيوم والكولاجين على منحها مرونة تحمل وزنك.
تتسوس الأسنان لأنها مكشوفة في الفم وعرضة للبكتيريا التي تتغذى على السكريات فتنتج أحماضاً تذيب السنّ.
أما العظام فمحفوظة. كما أن معرفة الفرق بين السن والعظم تعين على التفسير
لماذا لا يفضل استهلاك المياه المعبأة بعد تاريخ صلاحيتها؟
في الولايات المتحدة، لن تستطيع الشكوى على بائع أعطاك علبة مياه منتهية الصلاحية؛ والسبب أن إدارة الغذاء والدواء تعتقد أنه يمكن استهلاك المياه بعد التاريخ المطبوع على العلبة إذا ما حُفظت بمكان مناسب.
ما الذي يحدث بعد انتهاء الصلاحية؟
لماذا لا ترجع الطائرات إلى الخلف؟
يقول أحد الطيارين الذين لقيتهم على يوتيوب إن هذا السؤال هو أكثر ما يصله من الاستفسارات.
وأنت تصعد إلى الطائرة؛ انظر تحت مقدمتها تجد عربة صغيرة لكنها قوية. هذه العربة لها وظيفة وحيدة ودقيقة.. جرّ الطائرة للخلف ساعةَ الإقلاع.
تستطيع الطائرات الرجوع إلى الخلف طبعاً؛ فلمحركاتها القدرة على الدفع العكسي. حتى الطائرات التي لها مروحة أو مراوح على أجنحتها تقلب الاتجاه فتدفع الهواء إلى الناحية المطلوبة.
لكنهم منعوا الطائرات من الرجوع لأسباب كثيرة .. تعرف عليها
لماذا لا يستخدمون النفايات وقودا؟
لتتخيل حجم الكارثة اسمع: ما ينتجه العالم من البلاستيك يناهز 400 مليون طن.. بوزن مليونين و700 ألف حوت أزرق تقريباً، ووزن البشر إذا وضعتهم على ميزان كوني.
10 في المئة فقط من هذا البلاستيك يعاد تدويره. وكل هذا أرقام تقريبية لكنها تقدم صورة واضحة للمشكلة.
إذا سألت عن الـ10 في المئة فقد انتبهت للرقم.
يقولون لك إن تكلفة إنتاج بلاستيك جديد، لا سيما حين تنخفض أسعار النفط، أقل بكثير من تكلفة التدوير. على أن التدوير التقليدي يفقد البلاستيك ميزاتٍ مهمة، وجمع النفايات البلاستيكية مهمة مستحيلة.
لماذا لا تتسوس العظام مثل الأسنان؟