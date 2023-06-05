لماذا لا نكمل نومنا عندما نرى الكوابيس؟

علماء الجريمة حائرون. الممثلة وعارضة الأزياء الأميركية لانا كلاركسن كانت موضع بحث علمي: فقاتلها عام 2003 الذي مات بسجنه قبل سنوات أطلق عليها النار من مسدسه الذي وضعه في فمها، ولم يجدوا على جسده إلا القليل من قطرات الدم.

هذا القاتل وهو فيل سبيكتور استغل محاموه قطرات الدم القليلة وقالوا إنه لو قتلها لكان الدم عليه أكثر من هذا بكثير. وإنما انتحرت وحاول إنقاذها.

ما هذه القصة؟