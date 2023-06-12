لماذا لا يوجد دستور في إسرائيل؟
حينما أُعلنت دولةُ إسرائيل كانت هناك وثيقة يسمونها وثيقة الاستقلال؛ قُدّر لهذه الوثيقة أن تكون هي المرجع البديل للدستور.
تعترض كتابة دستور في إسرائيل عقباتٌ كثيرة؛ فالمجتمع غير متجانس، فيه اليهودي والمسيحي والمسلم والدرزيّ. هذا فقط؟ اليهود أنفسهم منقسمون: متدينون يريدون مصدر التشريع إلهياً، وعلمانيون يريدونه قانوناً مدنياً.
والمتدينون هناك يتزايدون لأنهم لا يؤمنون بتحديد النسل أو تنظيمه.
إذا كتبوا دستوراً: ما مصدر التشريع فيه؟ وإذا أقرّ المساواة بين جميع مواطني الدولة، فإن المتدينين ملزمون بالخدمة العسكرية في الجيش، وهذا ما لا يقبلونه.
يضاف إلى المتدينين، اليهود الشرقيون الذين وإن لم يكونوا متدينين فإنهم محافظون، وينحدر أكثرهم من دول عربية.
لماذا لا نكمل نومنا عندما نرى الكوابيس؟
تراني أغافلك لأحدّثك عن النوم، والأحلام والكوابيس، وكل شيء يتعلق بذلك.. السبب أن عقلي الباطن يخشى الأرق. هذا الشيء وحش يأكل أجسامنا ببطء وبأدب.
الكوابيس أحد أسباب الأرق. قاتله الله. قلت لك عقلي الباطن؛ هذا هو التفسير الأقرب لما يراه النائم.. يحاول ما يسمونه اللاوعي تخليصك من أشياء تمنع نفسك من التفكير بها وأنت صاحٍ، أو يكرر عليك مشاهد تكررها على نفسك وأنت مستيقظ.
هذا كلام فتش عليه
لماذا لا يصل دم القتيل بالرصاص إلى مطلق النار؟
علماء الجريمة حائرون. الممثلة وعارضة الأزياء الأميركية لانا كلاركسن كانت موضع بحث علمي: فقاتلها عام 2003 الذي مات بسجنه قبل سنوات أطلق عليها النار من مسدسه الذي وضعه في فمها، ولم يجدوا على جسده إلا القليل من قطرات الدم.
هذا القاتل وهو فيل سبيكتور استغل محاموه قطرات الدم القليلة وقالوا إنه لو قتلها لكان الدم عليه أكثر من هذا بكثير. وإنما انتحرت وحاول إنقاذها.
ما هذه القصة؟
لماذا لا تكون الكويكبات كروية مثل الكواكب؟
ولا المذنبات كروية. دعك من الأساطير التي سبقت ميلاد السيد المسيح بمئات السنين عن أن الأرض مسطحة؛ حتى لو جادلك أولئك الذين يؤمنون بهذه الخرافات، فلدينا صور من الفضاء.
يتحكم في شكل الجرم الفضائي الكبير شيئان: الجاذبية ونوع مادته.
الكتلة الكبيرة تعني جاذبيةً أكبر نحو المركز. وليس للمذنبات ولا للكويكبات كتلة كبيرة تجعل جاذبيتها قادرة على سحب مادتها إلى الداخل بالتساوي.
كما أن طبيعة الكواكب السائلة تقريباً تسهّل على الجاذبية العملية كثيراً. ستقول لي الأرض صخرة كبيرة؛ وأقول لك: هذا ما نراه. لكن ؟
لماذا لا تتسوس العظام مثل الأسنان؟
الحمد لله أن عظامي ليست كائناً واعياً.. فلو سمعتني لتسوست من فورها.
تتشابه تركيبة العظام والأسنان في جسم الإنسان كثيراً. فهما مكونان من الكالسيوم والفسفور ومعادن أخرى طبعاً مثل الصوديوم.
على أن السن أصلب جزء في جسمك، ثم العظام التي يتعاون فيها الكالسيوم والكولاجين على منحها مرونة تحمل وزنك.
تتسوس الأسنان لأنها مكشوفة في الفم وعرضة للبكتيريا التي تتغذى على السكريات فتنتج أحماضاً تذيب السنّ.
أما العظام فمحفوظة. كما أن معرفة الفرق بين السن والعظم تعين على التفسير
لماذا لا يوجد دستور في إسرائيل؟