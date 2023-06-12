لماذا لا يوجد دستور في إسرائيل؟

حينما أُعلنت دولةُ إسرائيل كانت هناك وثيقة يسمونها وثيقة الاستقلال؛ قُدّر لهذه الوثيقة أن تكون هي المرجع البديل للدستور.

تعترض كتابة دستور في إسرائيل عقباتٌ كثيرة؛ فالمجتمع غير متجانس، فيه اليهودي والمسيحي والمسلم والدرزيّ. هذا فقط؟ اليهود أنفسهم منقسمون: متدينون يريدون مصدر التشريع إلهياً، وعلمانيون يريدونه قانوناً مدنياً.

والمتدينون هناك يتزايدون لأنهم لا يؤمنون بتحديد النسل أو تنظيمه.

إذا كتبوا دستوراً: ما مصدر التشريع فيه؟ وإذا أقرّ المساواة بين جميع مواطني الدولة، فإن المتدينين ملزمون بالخدمة العسكرية في الجيش، وهذا ما لا يقبلونه.

يضاف إلى المتدينين، اليهود الشرقيون الذين وإن لم يكونوا متدينين فإنهم محافظون، وينحدر أكثرهم من دول عربية.

