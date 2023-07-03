لماذا لا نستطيع تحديد مكان صرصور الليل؟
كنا أطفالاً نقضي الغسق، نركض علَّنا نرى صوصور الليل الذي كان صوته رنانا مثل عود عليّ صاحب فيروز.. لكنني لم أرَ الصرصور، ولا عليّاً صاحب فيروز ولا عودَه؛ كنت أفشل في التقاط المصدر: أمامي؟ ورائي؟ كلَّ مرة أسمعه باتجاه مختلف. الآن رأيت واحداً على غوغل ما سهّل هذه المهمة!
في الكتاب اللطيف: الفيزياء المسليّة عرفت المشكلة وحلها. يقول ياكوف بيرلمان، صاحب الكتاب، إن أذني الإنسان تميّزان بوضوح الأصوات الصادرة عن اليمين أو الشمال، وبسهولة، لكن المشكلة ليست هنا، المشكلة حين يكون مصدر الصوت متماثلاً عمودياً مع رأسك كأنه يشطر رأسك نصفين: تخيّل أن مصدر الصوت، أي صوت، يقع على امتداد منتصف أنفك؛ إذن لن تميّز أذناك؛ ستظنان أن الصوت من اليمين، بل من الشمال، أو من جهةٍ ثالثة حتى.
كنا نتخيّل أن هذه الحشرة تقفز متخفيّةً من مكان إلى آخر. شكراً سيّد "بيرلمان".
على ذكر الصوت، لا نسمع صوت طيران الصرصور مثلما نسمع البعوض أو النحل، لأن تردد أجنحته ليس عالياً بما يكفي لإصدار الصوت.
تصدر صراصير الليل أصواتها التي لا تروق لكثيرين حينما تشعر بالتهديد، وللتواصل مع بعضها، في كثير من الحالات لا سيما في أوقات التزاوج.
لماذا لا نتعلم اللغات الجديدة بسهولة؟
في الطفولة الباكرة جداً، لا نسمي إتقان اللغة تعلّماً، بل نسميه اكتساب اللغة، بسبب الاستعداد الفطري لهذا الاكتساب عند الأطفال. وهو ما سيصبح لاحقاً: اللغة الأم.
بعد ذلك، يحاول الإنسان تعلّم لغة جديدة لأسباب كثيرة: منها الدراسة ومنها الحصول على جنسية أجنبية بالنسبة للعرب طبعاً.
لكن ما الذي يجعل بعض الناس يتعلمون أكثر من لغة بسهولة؟
لماذا لا يوجد دستور في إسرائيل؟
حينما أُعلنت دولةُ إسرائيل كانت هناك وثيقة يسمونها وثيقة الاستقلال؛ قُدّر لهذه الوثيقة أن تكون هي المرجع البديل للدستور.
تعترض كتابة دستور في إسرائيل عقباتٌ كثيرة؛ فالمجتمع غير متجانس، فيه اليهودي والمسيحي والمسلم والدرزيّ. هذا فقط؟ اليهود أنفسهم منقسمون: متدينون يريدون مصدر التشريع إلهياً، وعلمانيون يريدونه قانوناً مدنياً.
والمتدينون هناك يتزايدون لأنهم لا يؤمنون بتحديد النسل أو تنظيمه.
إذا كتبوا دستوراً: ما مصدر التشريع فيه؟ وإذا أقرّ المساواة بين جميع مواطني الدولة، فإن المتدينين ملزمون بالخدمة العسكرية في الجيش، وهذا ما لا يقبلونه.
يضاف إلى المتدينين، اليهود الشرقيون الذين وإن لم يكونوا متدينين فإنهم محافظون، وينحدر أكثرهم من دول عربية.
لماذا لا نكمل نومنا عندما نرى الكوابيس؟
تراني أغافلك لأحدّثك عن النوم، والأحلام والكوابيس، وكل شيء يتعلق بذلك.. السبب أن عقلي الباطن يخشى الأرق. هذا الشيء وحش يأكل أجسامنا ببطء وبأدب.
الكوابيس أحد أسباب الأرق. قاتله الله. قلت لك عقلي الباطن؛ هذا هو التفسير الأقرب لما يراه النائم.. يحاول ما يسمونه اللاوعي تخليصك من أشياء تمنع نفسك من التفكير بها وأنت صاحٍ، أو يكرر عليك مشاهد تكررها على نفسك وأنت مستيقظ.
هذا كلام فتش عليه
لماذا لا نستطيع تحديد مكان صرصور الليل؟