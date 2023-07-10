لماذا لا نجبر الطفل على مشاركة ألعابه مع الآخرين؟
قعدت أحدثك عن النجوم، والطائرات والمطر، والقمر وصرصور الليل، لماذا لا أحدثك حديثاً علمياً ربما يكون عملياً؟
يأتينا زائر معه طفل ولا تحلو له اللعبة إلا التي في يد ابنتي.. سبحان الله. وابنتي ليست قليلة، تفعل الشيء نفسه إذا زرنا أحداً.
يا رب!
بصراحة، كنت أقنع طفلتي أن تشارك لعبتها مع صديقتها، قبل أن تنبهني زوجتي إلى أن هذا السلوك ليس صحيحاً دائماً.
راقبت لعب الأطفال كثيراً وقرأت أقلّ؛ التجربة خير وأبقى.
لا نُجبر الأطفال على مشاركة اللعبة لأسباب كثيرة منها أن الطفل لا يكون طوّر مفهوم التعاطف بعد، وربما يظنّ الإجبار على مشاركة ألعابه عقوبة.
على أن الطفل المنغمس في لعبته سيطور مشاعر كراهية تجاه الآخرين الذين يعدّهم تطفلوا على ممتلكاته.
الطفل بحاجة أن يتعلم تنظيم أموره بنفسه، وأن يدافع عن ممتلكاته بالتي هي أحسن، وأن يطوّر أفكاراً لحل النزاعات سلمياً. أعوذ بالله هذا كلام كبير.
لا، الأطفال أذكياء جداً، وأكثر منا نحن الكبار، سيلتقطون الفكرة التي نريد إيصالها لهم، وإن ظننت العكس.
كلمات السرّ في الموضوع هي ترك الإجبار، وتشجيع التعاون، وتبادل الأدوار بين الأطفال.. والأهم القدوة الحسنة.
لماذا لا نستطيع تحديد مكان صرصور الليل؟
كنا أطفالاً نقضي الغسق، نركض علَّنا نرى صوصور الليل الذي كان صوته رنانا مثل عود عليّ صاحب فيروز.. لكنني لم أرَ الصرصور، ولا عليّاً صاحب فيروز ولا عودَه؛ كنت أفشل في التقاط المصدر: أمامي؟ ورائي؟ كلَّ مرة أسمعه باتجاه مختلف. الآن رأيت واحداً على غوغل ما سهّل هذه المهمة!
في الكتاب اللطيف: الفيزياء المسليّة عرفت المشكلة وحلها. يقول ياكوف بيرلمان، صاحب الكتاب، إن أذني الإنسان تميّزان بوضوح الأصوات الصادرة عن اليمين أو الشمال، وبسهولة، لكن المشكلة ليست هنا، المشكلة حين يكون مصدر الصوت متماثلاً عمودياً مع رأسك كأنه يشطر رأسك نصفين: تخيّل أن مصدر الصوت، أي صوت، يقع على امتداد منتصف أنفك؛ إذن لن تميّز أذناك؛ ستظنان أن الصوت من اليمين، بل من الشمال، أو من جهةٍ ثالثة حتى.
كنا نتخيّل أن هذه الحشرة تقفز متخفيّةً من مكان إلى آخر. شكراً سيّد "بيرلمان".
على ذكر الصوت، لا نسمع صوت طيران الصرصور مثلما نسمع البعوض أو النحل، لأن تردد أجنحته ليس عالياً بما يكفي لإصدار الصوت.
تصدر صراصير الليل أصواتها التي لا تروق لكثيرين حينما تشعر بالتهديد، وللتواصل مع بعضها، في كثير من الحالات لا سيما في أوقات التزاوج.
لماذا لا نتعلم اللغات الجديدة بسهولة؟
في الطفولة الباكرة جداً، لا نسمي إتقان اللغة تعلّماً، بل نسميه اكتساب اللغة، بسبب الاستعداد الفطري لهذا الاكتساب عند الأطفال. وهو ما سيصبح لاحقاً: اللغة الأم.
بعد ذلك، يحاول الإنسان تعلّم لغة جديدة لأسباب كثيرة: منها الدراسة ومنها الحصول على جنسية أجنبية بالنسبة للعرب طبعاً.
لكن ما الذي يجعل بعض الناس يتعلمون أكثر من لغة بسهولة؟
لماذا لا يوجد دستور في إسرائيل؟
حينما أُعلنت دولةُ إسرائيل كانت هناك وثيقة يسمونها وثيقة الاستقلال؛ قُدّر لهذه الوثيقة أن تكون هي المرجع البديل للدستور.
تعترض كتابة دستور في إسرائيل عقباتٌ كثيرة؛ فالمجتمع غير متجانس، فيه اليهودي والمسيحي والمسلم والدرزيّ. هذا فقط؟ اليهود أنفسهم منقسمون: متدينون يريدون مصدر التشريع إلهياً، وعلمانيون يريدونه قانوناً مدنياً.
والمتدينون هناك يتزايدون لأنهم لا يؤمنون بتحديد النسل أو تنظيمه.
إذا كتبوا دستوراً: ما مصدر التشريع فيه؟ وإذا أقرّ المساواة بين جميع مواطني الدولة، فإن المتدينين ملزمون بالخدمة العسكرية في الجيش، وهذا ما لا يقبلونه.
يضاف إلى المتدينين، اليهود الشرقيون الذين وإن لم يكونوا متدينين فإنهم محافظون، وينحدر أكثرهم من دول عربية.
لماذا لا نجبر الطفل على مشاركة ألعابه مع الآخرين؟