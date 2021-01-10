كانت إحدى أكثر اللحظات التي لا تنسى في حياتي هي مجيئي شابًا من المملكة العربية السعودية إلى كاليفورنيا في الخمسينيات. كانت أمريكا هي كل ما توقعته ، وأكثر من ذلك بكثير. كان قوس قزح من الأمل والجمال والأناقة ، مؤلفًا من أناس واثقين وعصريين أخذوا على عاتقهم إنقاذ أوروبا والعالم مرتين من الشرور التي ظهرت في وسط الظلام. كما قال دي توكفيل في ثلاثينيات القرن التاسع عشر ، "عندما كافحت أمريكا من أجل أكثر القضايا عدلاً (..) نهضت جميع الأرواح لتصل إلى ذروة هدف جهودهم". لقد استحوذت علي الروح الأمريكية وموقف القدرة على الفعل ، والفرص اللامتناهية التي بدا أن أمريكا تفتحها ، ولكن أيضًا من خلال البوصلة الأخلاقية القوية التي كانت الدولة تقدرها كثيرًا. على مر السنين ، أعطت أمريكا روحها بسخاء وشقّت طريقًا جريئًا ، ونالت إعجابي وإعجاب العالم. للأسف ، فإن النظر إلى أمريكا اليوم يشبه رؤية صديق قديم لم أعد أعرفه.

ماذا حدث لأمريكا التي تركت أوروبا وراءها لإنشاء أمة من لا شيء ، أمريكا التي كافحت من أجل إنشاء مجتمع جديد أفضل ، وإعادة اختراع الحكومة والتعاون في كتابة واحد من أفضل الدساتير التي عرفها العالم على الإطلاق؟ أين هي أمريكا التي شددت على الأهمية الأساسية للضوابط والتوازنات وفصل السلطات ، والارتقاء إلى مستوى نموذج أبراهام لنكولن المتمثل في "حكومة الشعب ، من الشعب ، من أجل الشعب؟" بالطبع لم يكن هذا الطريق مستقيما أبدًا. كانت هناك أخطاء على طول الطريق. في عام 1621 ، احتفل مستعمرو بليموث والأمريكيون الأصليون معًا بعيد الشكر ، ولكن تم القضاء على هؤلاء السكان الأصليين في وقت لاحق. وعلى حد تعبير دو توكفيل مرة أخرى ، فإن تلك العثرات هي أيضًا جزء من قصة أمريكا ، لأن "عظمة أمريكا لا تكمن في كونها أكثر استنارة من أي دولة أخرى ، بل في قدرتها على إصلاح أخطائها".

ماذا حدث لأمريكا التي يرمز لها بمبنى إمباير ستيت بقدر ما هي أصغر كوخ في جبال الأبلاش؟ أين هي أمريكا التي تتميز بالحيوية والتفاؤل في برودواي أو الشوارع الرئيسية في كل مدينة أمريكية ، والتي تعرض التجديد المستمر والشفافية ووعد الأعمال والرأسمالية الأمريكية؟ ماذا حدث لأمريكا التي انتصرت في حربين عالميتين وصالحت المنتصرين مع المهزومين ، الذين ساعدتهم أمريكا على الوقوف على أقدامهم بدلاً من معاقبتهم أو إخضاعهم؟ أين أمريكا التي كرست مفاهيمها الويلسونية عن الحرية في عصبة الأمم ثم ساهمت بشكل كبير في التعددية من خلال الأمم المتحدة؟ ما حدث لأمريكا التي أدركت أخطاءها في فيتنام عند إيقاظ ضمير الشعب بأغاني مثل "أين ذهبت كل الأزهار" أو التضحية بالنفس لنورمان موريسون أمام البنتاغون وأمام منزله- ابنة عمرها سنة؟

ماذا حدث لأمريكا التي قال رئيسها كينيدي في حفل تنصيبه الرئاسي: "لا تسأل عما يمكن لبلدك أن يفعله من أجلك - اسأل عما يمكنك فعله لبلدك؟" أين أمريكا التي أنشأت فيلق السلام لكي تمد يدها وتفهم وترفع من هم أقل حظا ، بعد رواية ليديرير وبورديك الأمريكي القبيح؟ ماذا حدث لأمريكا مارتن لوثر كينغ جونيور وحلمه "لترك الحرية ترن" ، حيث "لن يتم الحكم على أطفاله من خلال لون بشرتهم ، ولكن من خلال محتوى شخصيتهم؟" أين هي "المدينة المشرقة على التل" التي تحدث عنها الرئيس رونالد ريغان ببلاغة في خطابه عشية الانتخابات؟ ووصف تلك المدينة في خطاب الوداع بأنها:

"مدينة طويلة وفخورة مبنية على صخور أقوى من المحيطات ، تجتاحها الرياح ، مباركة من الله ، وتعج بالناس من جميع الأعراق الذين يعيشون في وئام وسلام ؛ مدينة ذات موانئ حرة تعج بالتجارة والإبداع. وإذا كان لابد من وجود أسوار للمدينة ، فإن الجدران لها أبواب والأبواب مفتوحة لأي شخص لديه الإرادة والقلب للوصول إلى هنا. هكذا رأيت ذلك ، وما زلت أراه".

هذه هي أمريكا التي اكتشفتها عندما وصلت لأول مرة في الخمسينيات من القرن الماضي ، وأمريكا التي ظللت معجبًا بها كثيرًا طوال معظم حياتي. اليوم أتطلع بحزن إلى أمريكا تمزق نفسها ، متحدة فقط في انقسامها. في حياتي ، رأيت أمريكا في أفضل حالاتها ، لكنني رأيت أيضًا أمريكا تخسر طريقها وأصبحت، من بعض النواحي، غير معروفة.

أعتقد أن هذه ليست أمريكا التي يريدها معظم الأمريكيين ، ولا أمريكا التي يريدها العالم. إن أمريكا موحدة بقيمها الأصلية ، وتجسد التفاؤل والقيادة الأخلاقية في العالم، هو ما نحتاج إليه مرة أخرى اليوم. لقد حان الوقت لكي يتحدث أصدقاء أمريكا بصدق وأن يقدموا ما بوسعهم من دعم في صد الغيوم المظلمة التي تحجب فسيفساء أمريكا الجميلة وتخنق ما يقرب من 250 عامًا من العظمة الأمريكية. عدنا إلى دي توكفيل ، مع تحذيره البالغ من العمر 200 عام تقريبًا من أن "أمريكا عظيمة لأنها الخير. إذا تخلت أمريكا عن كونها خيرا ، فستتوقف أمريكا عن كونها عظيمة". قبل أن نجعل أمريكا عظيمة ، دعونا نجعل أمريكا خيرة وصالحة مرة أخرى.