.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

لنوقف سرقات قطط المؤسسات

لنوقف سرقات قطط المؤسسات

متابع الغاء المتابعة

محمد الأحيدب
نشر في: آخر تحديث:

من واقع خبرة عشرات السنين في العمل الحكومي، ومن واقع مشاهدات ومعايشة، وإن شئت قل معاناة، أقترح ونحن نعيش عهد تطوير شامل أن نغير جذريا طابع العلاقة بين الموظف والمدير فيما يتعلق بالمبادرات والإبداع وتقديم المقترحات، فالواقع الحالي أن حجة الالتزام بالتسلسل الوظيفي فيما يخص كتابة المقترحات التطويرية الإبداعية تقضي بأن أي مقترح أو محاولة إبداعية لموظف ملهم أو موهوب لا بد أن تكتب مرورا برئيسه المباشر في الدائرة الحكومية ومنه لمدير الرئيس المباشر ثم المدير العام.. الخ، إلى آخر التسلسل الوظيفي الطويل لكي تصل لمستوى أعلى يقدرها ويكافئ عليها، وبذلك فإن أي فكرة إبداعية مميزة ذات قيمة عرضة للسرقة بأن ينسبها أحد حلقات السلسلة لنفسه ويترك صاحب الفكرة (المفكر الحقيقي) يتحسر وهو يشاهد التقدير يذهب لغيره، وطبيعي أنه لن يجرؤ على الكلام، بل الويل والثبور له لو صرح هو أو زملاؤه أن الإنجاز من صنعه!!.

هذا السلوك الوظيفي المشين من شأنه أن يقتل الإبداع ويحدث الإحباط، بل هو قتل كثيرا من الإبداعات ومشى في جنازاتها وأحدث العديد من الإحباطات التي لا يشعر بها إلا من شهدها أو عايشها أو شهد بها أو عانى منها!!.

نحن نعيش في عصر المكافحة الحقيقية لأشكال الفساد الذي قرأنا عن نتائج مكافحته الجادة وكيف أنها كشفت عن صور لم نكن نتوقعها، وقامت وتقوم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالإعلان عن صورها دوريا كلما فرغت من إثبات التهم أو صدور أحكام قطعية حولها، وكان بعضها بأثر رجعي وكان جلها صادما.

لذا أتمنى أن نلتفت لممارسات سرقة إنجازات وإبداعات الموظفين ونسبها للمدير أو الرئيس المباشر ومعاقبة مرتكبيها بأثر رجعي وإعادة الحقوق الأدبية لأصحابها، وسن نظم وإجراءات جديدة توثق العمل الإبداعي الوظيفي وتحميه من السرقة وبذلك سنشجع على الإبداع والأفكار الوطنية الخلاقة فلدينا طاقات وكوادر أثبتت جدارتها، لكن كثير منها لم يكتشف لأن المدير حجبه وخطف إنجازه وانفرد بأكل الكعكة كاملة وصانعها يشاهد بألم.

نشرت المغردة الجوهرة بنت عبدالعزيز المعيوف مقطع فيديو لقط يتسلق نخلة بهدوء وذكاء وفطنة ويتمكن من اصطياد حمامة، وبمجرد نزوله من النخلة بصيده الثمين يجد قطا سمينا كسولا كان يرقبه وينتظره فيهجم عليه ويخطف وجبته من فمه ويهرب بها متخذا مكانا قصيا ويأكلها، والقط المسكين صاحب المجهود ينظر بحسرة، وعلقت الجوهرة (ويحدث للأسف أن يُسرق الإنجاز في عالم الإنسان تماما كما في عالم الحيوان).. انتهى، قلت صدقت وقد شاهدنا ذلك عيانا بيانا ويحتاج لهيئة مكافحة.

*نقلا عن الرياض

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.

اختيار المحررين

شاهد جزائرياً يعثر على والدته التي ظل يبحث عنها 59 سنة شاهد جزائرياً يعثر على والدته التي ظل يبحث عنها 59 سنة
هذه الأغذية تحافظ على مستويات الكولاجين في الجسم هذه الأغذية تحافظ على مستويات الكولاجين في الجسم

الأكثر قراءة

السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين
كورونا يتحوّر ويظهر بنسخة كورونا يتحوّر ويظهر بنسخة "مختلفة جينياً" بكاليفورنيا
"هيبة الدولة" في جيب ابن خال الأسد.. لغز حرّية رامي مخلوف
7 أنواع من الجوع تتحكم بنا.. وتتسبب في زيادة أوزاننا! 7 أنواع من الجوع تتحكم بنا.. وتتسبب في زيادة أوزاننا!
روسيا تنبش القبور في دمشق بحثا عن رفات جنديين اسرائيليين روسيا تنبش القبور في دمشق بحثا عن رفات جنديين اسرائيليين
بعد أن كان جرعتين.. لقاح كورونا قد يكون سنوياً بعد أن كان جرعتين.. لقاح كورونا قد يكون سنوياً

قبل أن تذهب

بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028
بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028

اكتشف المزيد