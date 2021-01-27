فى وصف ما يجرى فى مصر اليوم

كيف نصف ما يجرى اليوم بعد عشر سنوات من ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١ سؤال له ثلاثة أنواع من الإجابات: الأول له مرجعية حقوقية «ديمقراطية» تحاسب بالقطعة، وبالقرار المتعلق بأفراد بعينهم، وفى العموم بالحالة السياسية لشيع وأحزاب وجمعيات. والثانى مرجعيته «السعادة» والرضا ومداها بين المصريين حيث لا يعد مهما ما يجرى ولكن ما يهم هو العائد المباشر فى جيوب المواطنين. والثالث يقوم على مرجعية التحولات التاريخية الكبرى التى تنقل الدولة كلها بشعبها وقدراتها من مرحلة إلى أخرى فى سلم التقدم العالمى بالقياس إلى غيرها من دول وأمم. إلى هذه الإجابة الأخيرة ينتمى ما سوف يلى من تحليل، وبعد ميلاد مصر الحديثة فى ١٨٠٥، وإشهارها دولة من دول العالم المستقلة فى ١٩٢٢، وتحريرها من كل حكم أو احتلال أجنبى فى ١٩٨٢، فإنه لا يوجد ما ينبغى السعى إليه قدر الوصول إلى تلك اللحظة الفارقة ما بين التخلف والتقدم حتى يكون للحداثة والتطور معنى ووجود.

وخلال هذه المسيرة التى تزيد على مائتى عام جرت عملية التغيير فى مصر وبطريقة متراكمة وفق نمط متردد يسير فى فترات من النمو المتسارع لبضع سنوات يعقبها سنوات أو حتى عقود أخرى من الركود. وأسباب ذلك ليست موضوعنا هنا وإنما التأكيد على أنه رغم الانقلاب الذى حدث فى مصر حتى بات المصريون الآن يختلفون كثيرا عن هؤلاء الذين كانوا يعيشون فى البلاد عند نهاية القرن الثامن عشر، فإن مصر لم تتمكن من اللحاق بركب الدول المتقدمة. صحيح كانت مصر دولة مهمة ذات مكانة استراتيجية أحيانا، وصحيح أنها كثيرا ما ساهمت فى أفكار العالم المعاصر والإقليم الذى تعيش فيه، ولكنها ظلت دائمة مترددة ومتراوحة فى المكان، ولديها قوى متناقضة بعضها يشدها إلى الأمام والاندماج فى العالم المعاصر، وبعضها الآخر يشدها إلى الخلف ويحاول عزلها وبناء الأسوار النفسية والفكرية بعيدا عن الدنيا كلها بحثا عن عفة روحية أو نقاء حضارى. وللحق فإن هذه اللحظة من الاختيار والحسم ما بين التخلف والتقدم، والاندماج فى العالم المعاصر أو العزلة عنه، لم تكن قضيتنا وحدنا، بل كانت قضية كل الدول النامية التى وجدت نفسها تواجه العصر الحديث وقد سبقتها بشدة شعوب وحضارات وأمم الغرب فى مجالات الاقتصاد والعلوم والتكنولوجيا والفنون والإبداع وحتى الاكتشافات الجغرافية الممتدة بين القطبين على الأرض حتى الفضاء الخارجى وصولا حتى كواكب وأقمار بعيدة. وبعد عقود من المقاومة والرفض جاءت لحظة من لحظات الاختيار، ووقفت دول وشعوب وأمم أمام المرآة وتساءلت: إلى متى يبقى الحال على ما هو عليه، وإلى متى نظل فى آخر المراتب العالمية، وإلى متى لا تكون لدينا مهمة فى تاريخ البشرية سوى الاعتراض على السبق الغربى أو الهيمنة الغربية؟

والأمثلة على تلك اللحظة «الحاسمة» متعددة وأكثرها حضورا نجدها فى الصين حيث بدأت نقطة التحول فى عام ١٩٧٨. فبعد عامين من الصراع على الحكم بعد وفاة كل من الزعيم الصينى ماو تسى تونج، ورئيس وزرائه شواين لاى، وصلت إلى الحكم قيادة هيتساو بينج التى امتلكت رؤية اقتصادية مختلفة قامت على انتهاج سياسة فى الإصلاح الاقتصادى تقوم على تحرير السوق مع بقاء دور الدولة قويا فى تحديد وتنفيذ سياسات التنمية. كما اعتمدت هذه السياسة على تدعيم مشاركة القطاع الخاص، والتحرير التدريجى للأسعار واللامركزية المالية، وزيادة الحكم الذاتى لمؤسسات الدولة، وتطوير أسواق الأوراق المالية، والانفتاح على التجارة الخارجية والاستثمار. أما نقطة التحول فى الاقتصاد الهندى فبدأت فى عام ١٩٩١، فبعد اغتيال رئيس الوزراء الهندى الأسبق راجيف غاندى فى ٢١ مايو ١٩٩١، تولى نارشيما راو رئاسة الحكومة، وعين العالم الاقتصادى مانموهان سينج (رئيس الوزراء الحالى) وزيرا للمالية، حيث وضع خطة إصلاح اقتصادية واسعة، تقوم على تشجيع الصناعة، ودعوة المستثمرين إلى المشاركة فى الصناعات، والقضاء على البيروقراطية، وتبسيط نظام الضرائب، وإلغاء القيود الأخرى فى محاولة لخلق مناخ ملائم لانتعاش الاقتصاد حيث تم التحرير الكامل لسعر صرف الروبية الهندية فى عام ١٩٩٣، كما حدث التحرير الكامل لقطاع التأمين فى عام ٢٠٠٠.

وتمثل البرازيل تجربة رائدة تؤكد على التأثير الواسع للتحول فى الأداء الاقتصادى على مستوى التطور والتنمية الاقتصادية فى الدولة. حيث تأتى البرازيل فى المرتبة التاسعة على مستوى العالم من حيث القوة الاقتصادية، كما تعتبر القوة الاقتصادية الأولى فى قارة أمريكا اللاتينية. وهى من الاقتصادات الصاعدة مع كل من الصين والهند وروسيا، وعضو فى مجموعة العشرين التى بدأت تتحول إلى أكبر كيان اقتصادى يتحكم فى إدارة وتوجيه الوضع الاقتصادى العالمى. هذا التحول فى الاقتصاد البرازيلى بدأ قبل ثلاثة عقود، حيث انتهجت البرازيل سياسة اقتصادية قامت على الانفتاح على الاقتصادات العالمية، وتطبيق اقتصاد السوق، فضلا عن تفعيل التعاون مع المؤسسات الاقتصادية الدولية مثل صندوق النقد الدولى، حيث زادت البرازيل من حصتها فى الصندوق إلى جانب كل من الهند والصين والمكسيك وكوريا الجنوبية. كذلك شهد الاقتصاد الفيتنامى تحولا جذريا منذ عام ١٩٨٦، حيث تحول من الاقتصاد المركزى إلى اقتصاد السوق. وتم وضع برنامج للإصلاحات الاقتصادية تحت مسمى «دوى موى» سمح فيه للقطاع الخاص بالعمل لكن على نطاق محدود. كما تطورت القوانين التى تحكم الاقتصاد، والمتعلقة بقبول قوى السوق باعتبارها العامل المتحكم فى الأسعار والإنتاج، وتم افتتاح سوق للأوراق المالية عام ٢٠٠٠. ومنذ عام ٢٠٠١، أبدت الحكومة التزامها بالتحرر الاقتصادى والاندماج الدولى، وبدأت فى تطبيق الإصلاحات الهيكلية المطلوبة لتحديث الاقتصاد وتأسيس المزيد من الصناعات التصديرية، وجذب رؤوس الأموال الدولية.

كل هذه الأمثلة، مهما اختلفت فى التفاصيل ونظم الحكم، فإنها التقت أولا على وجود لحظة اختيار حاسمة يكون جوهرها أن الأمور لا ينبغى لها أن تسير على ما تسير عليه وإلا انتهت إلى كارثة، وثانيها أن طريق التغيير ليس عن طريق إعادة اختراع العجلة لأن العجلة جرى اختراعها منذ وقت طويل وتقوم على توسيع السوق الداخلية وزيادة حجم الكعكة القومية، وثالثها فتح الأبواب للاستثمارات الدولية والاندماج فى الأسواق العالمية والإقليمية، ورابعها تغيير البيئة الداخلية الفكرية والبشرية والتنظيمية والسياسية أيضا التى تسمح لكل ذلك بالحدوث والتطور والتواؤم داخليا وخارجيا. وبالنظر إلى كل التجارب الأخرى أيا كانت مسمياتها ومواقعها فإن الدول التى سارت على هذا الطريق أصبحت ضمن النمور والفهود والأسواق الناشئة أو البازغة، ثم أصبحت ضمن الدول المتقدمة وكفى، كما حدث مع دول مثل سنغافورة وكوريا الجنوبية وكل من تعدى متوسط دخل الفرد فيه من الناتج المحلى الإجمالى عشرة آلاف دولار، وقضى تماما على الأمية، وتعدى متوسط العمر المتوقع عند الميلاد ٧٥ عاما. وهذا هو المقياس الذى نقيس عليه، ونبحث فيه عما نتقدم فيه وعما مازلنا بعيدين عنه، والقراءة لما حققناه ليس قليلا حتى بعد أن أصابتنا «الكورونا» بما ليس هو متوقع، ولكن الطريق مازال أمامنا حتى عام ٢٠٣٠ لكى نصل إلى هذه المرتبة المكافحة بالعمل بين الأمم.

نقلا عن المصري اليوم