زيّن الله بها السماء، وجعلها علامات يهتدي بها الناس في البر والبحر، وقد أكثر الأدباء والشعراء من ذكرها وجعلها ميزانًا للتشبيه في الجمال والرفعة والتفرد والعلو، حتى حين يفتخر الجاهلي بكبريائه وشجاعته وشيمه، يظل النجم في نظره عاليًا وإن علت نفسه، ومن بدائع عنترة العبسي:

سَمَوتُ إِلى العُلا وَعَلوتُ حَتّى

رَأَيتُ النَجمَ تَحتي وَهوَ يَجري

فما زال مع علو نفسه يرى النجم مميزًا بعليائه، وأهلاً لأن ينظر إلى جريانه، ولأجل هذه الميزة والتفرد، أصبحت النجومية مطلبًا بشريًا يتنافس فيه البشر في كل فضاءات الحياة، وقلّ من يصل بعد العناء والمحاولات إلى منزلة النجومية فيصح أن يقال عنه هو "نجم" فيدور في فلك النجوم بما ارتقى به من إبداع وعمل.

وبغض النظر عن نوع النجومية التي يتلألأ بها سياسية كانت؛ أو دينية، أو فنية، أو كروية، أو أدبية، أو شعرية، أو أيّا كانت، فنجوميته ستشغل حيزًا من هذا الفضاء الذي نقلب فيه أبصارنا لنهتدي بنجومها في سائر مقاصدنا، وسيراه الناس يتلألأ دون أن يستطيع أحد أن ينال من منزلته كنجم.

والذي ينبغي لنا كناظرين، أن نتعلم أدب النظر إلى النجوم، لنشكل نظرة ترتقي بنا إلى التنافس في الوصول إلى إتقان الإبداع والعمل الذي يحسنه كل واحد منّا، وهذا هو غاية النجومية، وفي الحديث: «إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه» فربّ رجل أو امرأة من الناظرين إلى النجوم بوسعه ومقدوره أن يكون نجمًا وأن يدور في فلك النجومية، غير أنه فضّل أن يكون ناظرًا ومتأملاً لإحسان غيره، دون أن يفكر في أدوات إحسان عمله.

ومن بدائع النجومية؛ أن الفضاء يتسع للجميع (وإنا لموسعون) فليس هناك تنافس بمعنى الإزاحة في عالم الإبداع والكمال النسبي، على عكس ما تفكر به بعض العقول غير المستوعبة للأمر الإلهي بالمنافسة (وفي ذلك فليتنافس المتنافسون).

وفي نهاية المطاف ليس هناك أماكن هي أقل من أن تتسع لكل من انطلق إليها، بل كل من اجتهد سيجد مكانه شاغرًا له لا يتأثر بكثرة المنافسين، ولا ينقصه وصول الآخرين، وقد نرى في نجومية فضاء الإبداع والإحسان، بعض الاختلالات التي قد تؤخر وتقدم بين هذا وذاك، ومع ذلك، فالنجم هو النجم والمبدع سيبقى مبدعًا، وإن لم ينل حقه من نظر الناظرين، وتقييم المصنفين فهذا التقصير لا ينسب إليه، بل هو إساءةٌ منسوبة لفاعلها الذي لم يتعلم آداب النظر إلى النجوم.

وقد يشرد بك الذهن عند ذكر النجوم إلى نظرة إبراهيم عليه السلام في النجوم، في قول الله: (فنظر نظرة في النجوم) "فإنما قال ذلك لقومه، ليقيم في البلد إذا ذهبوا إلى عيدهم، فإنه كان قد أزف خروجهم إلى عيد لهم، فأحب أن يختلي بآلهتهم ليكسرها، فقال لهم كلاما هو حق في نفس الأمر، فهموا منه أنه سقيم على مقتضى ما يعتقدونه (إني سقيم) أي: ضعيف، وكانت نظرته إليها عند بعض المفسرين نظرة تفكرية، ليتهيأ له الكلام والحجاج معهم، فالنظر في النجوم التي زين الله بها السماء، إضافة إلى جمالها وهدايتها السبل، ففيها صفاء تستجمع معه النفس شتاتها، وتبدع أفكارها، وتؤنس وحشتها بمسامرتها، حتى قال أحدهم:

وإِنّى لأَرعَى النَّجمَ حَتّى كأَنَّنِى

عَلَى كُلِّ نَجمٍ فِى السَّماءِ رَقِيبُ

وهل هذه من خصائص نجوم السماء، أم لنجومية الدنيا نصيب من هذا التأسي؟ الحقيقة أن النظر في سير البارزين ونجاحات المتفوقين، والاطلاع على حياة بعض المشاهير على مر التاريخ يعطي نوعًا من هذا الارتياح والمؤانسة، كيف لا؟! وقد قال نجم الشعراء:

أَعَزُّ مَكانٍ في الدُنى سَرجُ سابِحٍ

وَخَيرُ جَليسٍ في الزَمانِ كِتابُ

والله من وراء القصد.

نقلا عن الرياض