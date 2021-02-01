العدالة الاجتماعية: الإنتاج لا التكية

لم يشغل صالح ميخائيل ذهنه بدراسة وتقديم التعريفات النظرية والأكاديمية لقضية «العدالة الاجتماعية»، لم يكن مُنظرًا ولا كان مفكرًا وإنما كان رجلًا عمليًا، أمامه مشكلات فى الواقع، ومطالب ملحة بالإصلاح وضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية، لذا حاول أن يقدم تعريفًا عمليًا يعبر عن حجم المشكلة فى المجتمع المصرى، وأفق الحلول المتاحة التى يجب التفكير فيها.

ويجب أن نقرأ ما قدمه فى ضوء اللحظة التاريخية التى طرح فيها صالح ميخائيل أفكاره، لحظة انتهاء الحرب العالمية الثانية والشهور التى تلتها مباشرة، أرهقت الحرب فئات عديدة فى المجتمع، أفقرتهم، خاصة فى المناطق التى أضير أهلها مباشرة من العمليات العسكرية فى الإسكندرية والبحيرة وغيرها، فضلاً عن أن هناك مهنًا وحرفًا بعينها تعطل أصحابها طوال سنوات الحرب، وكذلك العمال «المتسببة» أو «الأرزقية»، أى أولئك الذين يتعيشون من العمل الذى يتاح لهم يومًا بيوم، وليست له صفة الثبات والديمومة كالوظيفة الحكومية أو ما يطلق عليه فى مجتمعنا المصرى «الميرى»، وبالقطع ظهر أغنياء أو أثرياء الحرب، ولم يتحقق هذا الثراء نتيجة جهد وعمل وإنتاج حقيقى، بل بانتهاز الأزمات، كما انتعشت سنوات الحرب، وبسبب وجود أعداد كبيرة من جنود الحلفاء يعبرون بمصر، بعض المهن التى ليست موضع قبول أخلاقى واجتماعى، مما فاقم من أزمات المجتمع، وارتفع النداء بضرورة الإصلاح الاجتماعى كمدخل للإصلاح الأخلاقى.

يقدم صالح ميخائيل تعريفًا شديد العمومية وفضفاضًا للعدالة الاجتماعية، إذ يؤكد أنها «عبارة عن مجموعة حقوق تضمنها الدولة للفرد وتحميه الأداة الحكومية التنفيذية فى تمتعه بها»، ويضيف إلى بند الحقوق «مجموعة واجبات تفرضها الدولة على كل فرد بقوانين دستورية»، وفى سياق آخر يقول إن العدالة الاجتماعية هى «إيجاد الشروط الاجتماعية التى لا مناص منها لتضمن الدولة شعبًا صحيح الجسم، مثقف العقل، ناضج النفس، أهلًا للحكم على المسائل الخاصة والمواضيع العامة».

يترك هو التعريفات الفضفاضة والكلمات التى لا أول لها ولا آخر، مثل شعب صحيح الجسم، أو مجموعة حقوق تضمنها الدولة، وينتقل إلى التفصيل، وهنا تتبدى نظراته الاجتماعية والاقتصادية، ويبدأ بما يطلق عليه «الحد الأدنى لمستوى المعيشة»، حيث لا يصح أن يهبط دخل الفرد عن ذلك الحد، الهبوط يعنى الفقر، وعنده أن الفقر أساس الرذيلة.

فى سطور قليلة، مركزة ومكثفة، يُعدد ما يُحدثه الفقر من تدمير للفرد وانهيار للمجتمع، الفقر ليس أساس الرذيلة فقط، بل يصبح باب الانحراف والجريمة، وفى الوقت الذى كانت فيه المعزوفة السائدة أن الرذائل والانحرافات فى المجتمع تعود إلى انهيار الأخلاق أو ضعف الوازع الدينى، نجده هو ينبه إلى السبب الاقتصادى والمالى، إنه الفقر وكفى.

لا يقدر الحد الأدنى بالأرقام، ولا يحدد كذلك ارتفاع مستوى المعيشة برقم محدد للدخل، القيمة المالية متغيرة ومرتبطة بعوامل عديدة، لكن ما يهم أن ارتفاع مستوى المعيشة الذى ينشده يعنى أن يكون لدى الفرد دخل يكفى «لسد حاجات معيشته الضرورية التى لا غنى عنها، مع فائض يسمح له بالتمتع بقسط ولو يسيرًا من العروض والمتع الأخرى التى تعلو وترتفع فوق ضروريات المعيشة».

وقبل أن يتطرق إلى تحديد الحاجات الضرورية للمعيشة، يقدم إجابة على سؤال مهم، قد يكون من شدة وضوحه لا يحتاج إلى أن يُطرح مباشرة، وهو كيف تتوفر تلك الضروريات ومتى؟

تصوره أن ذلك لا يتحقق إلا بزيادة أو وفرة الإنتاج، بتعبيره هو أن يصبح الشعب «شعبًا منتجًا، بمعنى أنه فى مقدور كل فرد منه إنتاج سلع أو خدمات لها قيمة اقتصادية عالية فى السوق الحرة».

أن يكون الفرد منتجًا يعنى ضمنيًا أن تكون هناك فرص عمل حقيقية، تجعل من الفرد منتجًا لسلع أو خدمات ذات قيمة أو مردود اقتصادى، بالمعايير المتفق عليها وفق آليات السوق، أى ليس مجرد توظيف والحصول على فرصة عمل «صورية»، أى وظائف لا تضيف إلى الإنتاج شيئًا ولا تقدم خدمة حقيقية، مما بات يطلق عليه الآن «بطالة مقنعة»، تؤدى إلى تضخم الجهاز الإدارى وتصبح عبئًا اقتصاديًا على الميزانية العامة للدولة.

«القوة الإنتاجية» هى الأساس عنده لرفع مستوى المعيشة، وتوفير الحد الأدنى لمعيشة المواطنين وتجنب الفقر.

يحذر صالح ميخائيل من أن تعتمد الحكومة على قاعدة تقديم المساعدات المالية للفقراء والمعوزين، إعانة المحتاج قد تحل أزمته لأيام أو أسابيع، وقد تعاون الفقير فى موقف معين، لكنها لن تضمن له حياة أفضل طوال الوقت، فلن تدوم المساعدات التى يتلقاها الفقير، بل إن ذلك الأسلوب يكون مضرًا للغاية بهم وبالدولة، يقول هو إن ذلك «يحط من نفوسهم ويفقدهم شخصيتهم ويعدمهم كرامتهم، ويجعل من الدولة (تكية) كبيرة لإيواء المتسولين، ومصنعًا ضخمًا لإنتاج المعوزين».

وقت صدور هذا الكتاب كانت وزارة الأوقاف تقدم بالفعل معونات مالية لبعض الفقراء، بعد تقديم طلب وشهادة فقر، وكان بعض المصلحين يطالبون بالتوسع فى هذا الجانب.

تقديم المساعدة المالية للفقراء له جوانب أخرى سلبية على المجتمع، يحددها فى خطرين اثنين متناقضين، الأول أنها قد تدفع إلى قيام ثورة.. «إذا تواجد المحرضون عليها والمستعدون لإشعالها»، وكانت ثورات من هذا النوع قد نشبت وقتها فى عدد من البلدان، قبلها جميعًا الثورة البلشفية التى قامت فى روسيا ولم يشأ أن يذكرها صراحة، فيما بعد سوف تزداد التحذيرات من احتمال حدوث ثورة فى مصر بسبب هبوط الحد الأدنى للمعيشة مع وجود المحرضين على الثورة، كان النظر يتركز وقتها على الجماعات اليسارية والتنظيمات الماركسية التى تواجدت فى بعض الأوساط. فى مايو ١٩٤٧، سمع الملك فاروق من صديقه الملك المخلوع أحمد زوغو، وكان مقيمًا بالإسكندرية، تحذيرًا مباشرًا بهذا المعنى.

الخطر الثانى، وهو نقيض تمامًا للثورة، يسميه «الاستعباد»، أى أن يعتمد الفقير فى حياته ومستقبله على«صدقة المتصدقين» وأن يكتفى «بحسنة المحسنين».

لا يعنى هذا أنه يريد توقف الصدقات والإحسانات، لكنه يخشى أن يتصور البعض فى المجتمع أو أن يتصور بعض المسؤولين أن مشكلة الفقر تُحل بتقديم الصدقات، هو لا يحبذ ذلك، مثل هذا التصور أظهر فئة المتسولين، وأصبح التسول ظاهرًا فى المجتمع، ويلاحظ أن كثيرًا من المتسولين قادر على العمل، لكنه يستمرئ مد اليد، ويطالب الدولة بسن قانون لمنع هؤلاء من التسول، من لا يكون به عيب صحى يُقعده عن العمل يُمنع من التسول، ويبدو أن المتسولين انتبهوا إلى ما يقوله وإلى أن المحسنين لا يتعاطفون إلا مع المريض أو المصاب، لذا كان المحترفون منهم يحدثون عاهة ما فى أجسادهم، يكتسبون منها. فى رائعته «زقاق المدق» قدم لنا نجيب محفوظ شخصية «ظبطة، صانع العاهات»، كان متخصصًا فى إحداث عاهة لمن يريد أن يمتهن التسول، صدرت الرواية، سنة ١٩٤٧، بعد عام من صدور كتاب «العدالة الاجتماعية».

ويناشد صالح ميخائيل الأغنياء عدم تشجيع التسول والمتسولين بتقديم الصدقات إلى من لا يستحقون، هو يقدر حسن النية لديهم ورغبتهم فى مساعدة المحتاج، لكن يجب أن يفكروا فى الأثر البعيد لهذا الأمر (اجتماعيًا)، ويتمنى أن يحدث عندنا ما وقع فى بريطانيا، حيث كان المتسولون والفقراء ينتشرون حول الكنائس يوم الأحد، وقرر آباء الكنيسة أن يقدم المتبرع المال للكنيسة ثم تتولى توزيعه على المستحقين بعد دراسة وبحث حالة كل منهم، وتصل المساعدة إليهم كريمة، تحول دون أن يتحول المحتاج أو الفقير إلى أن يصبح متسولًا، بل إن الكنيسة فى بعض الحالات تطلب من الأغنياء مبالغ معينة لمساعدة حالات محددة فى مواجهة أزمات طارئة.

فى كل الأحوال هناك إجراءات أخرى أهم لإقامة العدالة الاجتماعية.

نكمل الأسبوع المقبل..

نقلا عن المصري اليوم