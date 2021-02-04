الأمير خالد بن عبد الله بن عبدالرحمن آل سعود؛ فارسٌ ترجّل في أوج مجده

في يوم الثلاثاء الثامن والعشرين من شهر جمادى الآخرة عام 1442ه، الموافق لليوم الثاني عشر من شهر يناير عام 2021م، نعى الناعي إلى المملكة العربية السعودية أحد أبرز رجالاتها المرموقين، الأمير خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن آل سعود، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته.



وعلى الرُّغم من أن للأمير الراحل يداً طولى في مجالاتٍ عديدة، لا يتسع المقام هنا لذكرها، إلا أنني وكثيراً من أبناء المملكة، على وجه الخصوص، والوطن العربي، بل والعالم، بشكل عام، نتذكّر لسموه، بكل الفخر والاعتزاز، كيف رفع اسم بلاده عالياً، في مجالٍ مُحببٍ إلى النفوس، قريبٍ إلى القلوب، يعكس أصالة هذا الأمير والمجتمع العربي والإسلامي الذي ينتمي إليه، ويُجسّد قول رسول الله، عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم؛ "الخَيلُ مَعقودٌ بنَواصِيها الخَيرُ إلى يَومِ القِيامةِ".

إنه مجال الفروسية، وتربية الخيل، الذي بزّ فيه الأمير الراحل أقرانه، في أبرز الميادين والمحافل الدولية التي تشهد بطولات الفروسية وسباقات الخيل؛ في بريطانيا وإيرلندا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية ودولة الإمارات العربية المتحدة، ليتبوأ القيادة،في هذا المجال، عن جدارةٍ واستحقاق، لعقود عدة، من خلال تربية وتدريب أفضل الخيول، وإشراكها في السباقات الدولية، وتحقيق انتصارات متواليةٍ، وغير مسبوقة، في مجال عادةً ما يسيطر عليها لأثرياء الغربيون.

لقد كانت جهود الأمير خالد، رحمه الله، انعكاساً وتجسيداً واستمراراً لما حظيت به رياضة الفروسية وتربية الخيل وسباقاتها من اهتمام لافتٍ في المملكة العربية السعودية والوطن العربي. واليوم، في عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، الذي عُرف عنه اهتمامه بكل ما هو أصيلٌ وعريقٌ، تم انشاء الهيئة العليا للفروسية، وأُسندت رئاستها للأمير بندر بن خالد الفيصل، ذلك الشاب الطموح والكفء، الذي تألق بعطائه وجهوده، منذ توليه مسؤولية قيادة هذا المجال، رُغم الظروف العسيرة التي نتجت عن الجائحة الصعبة، نسأل الله أن يرفعها عنا وعن سائر الناس.

ولا بد لي من أن أقف، هنا، لأُزجي خالص الشكر والتقدير والامتنان، باسمي وباسم كل مُحبي ومتابعي رياضات الفروسية،للقيادة في المملكة لقرارها بتكوين الهيئة العليا للفروسية وكذلك إطلاق كأس للفروسية مؤخراً باسم الأمير خالد بن عبد الله بن عبدالرحمن آل سعود، رحمه الله، الذي يستحق هذا التكريم، غير المُستغرب، بعد أن حقق سموه ما لا يتسع المجال هنا لحصره أو سرده.

ولعلي هنا أذكر طرفاً من هذه الإنجازات الباهرة، كنت شاهداً عليه، فقد سعِدتُ، أثناء دراساتي العليا في كلية القانون، في جامعة هارفارد الأمريكية، بمُزاملة الأمير أحمد بن خالد بن عبد الله بن عبدالرحمن آل سعود؛ ابن الفقيد. وعندما أنهينا الدراسة،وكنا على وشك حضور حفل التخرج، في شهر يونيو من عام 1990م، تزامن ذلك مع إقامة سباق "إبسوم ديربي" (EpsomDerby) في بريطانيا. وكان الحصان "كويست فور فيم" (Quest For Fame) مشاركاً في السباق، وكان صيت ذلك الحصان، وهو أحد خيول الأمير خالد، رحمه الله، الذي يعني اسمه بالعربية "السعي إلى الشُّهرة"، قد ذاع بين مُحبي الفروسية وسباقات الخيل ومتابعيها، وبات هو المُرشّح للفوز ببطولة ذلك السباق المهم والعريق. وقد تحمس الأمير الشاب أحمد لحضور السباق، واستأذن والده، يرحمه الله، للسفر من كمبردج، مقر الجامعة في الولايات المتحدة، إلى لندن، لمساندة فريق الأمير، وطلب مني أن أتسلم شهادته نيابة عنه، وهذا ما حدث.

وقد كتب الله، سبحانه وتعالى، أن يفوز الحصان “كويست فور فيم" بالسباق، وأن يتسلَّم الأمير أحمد كأس الفوز مع والده،رحمه الله، ليُضاف هذا الفوز إلى قائمةٍ طويلة من الانتصارات التي حققتها خيول الأمير الراحل، في الميادين المختلفة، في أنحاء العالم، كدليل لا يقبل الجدال على ما كان يبذله سموه من جهدٍ في هذا المجال العريق، والقريب إلى نفوس وقلوب الكثيرين.

وعلى الرُّغم من روعة هذا الفوز، الذي شهِدُّته، لإسطبل "جُدماونت"؛ إسطبل الأمير خالد، وللحصان "كويست فور فيم"، إلا أنه لم يكن الوحيد في سجل إنجازات سموه، سواءٌ أكان ذلك في مجال إنتاج الخيول، أم في مجال الفوز في سباقاتها الشهيرة والعريقة.

فإسطبل الأمير خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن، رحمه الله، الذي تنتشر أعماله في بريطانيا، والولايات المتحدة وإيرلندا، والذي يتخذ من الألوان الأخضر والأبيض والوردي شعاراً له، أنتج خيولاً، أقل ما توصف به أنها خارقة، مثل "فرانكل" الذي فاز في أربعة عشر سباقاً، منها عشرةٌ من سباقات الفئة الأولى، و"إينايبل" الذي فاز بسباق قوس النصر مرتين، و"دانسنق بريف" الذي فاز، هو أيضاً، بسباق قوس النصر، و"أروقيت" الذي صُنف أفضل حصان سباقٍ في العالم لعامي 2016م و2017م على التوالي.

وهذه الخيول الرائعة والانتصارات المُتميزة، ليست إلا جزءاً من سجلٍ أكبر وأكثر إبهاراً لإسطبل "جُدماونت"، الذي أنتج خيولاً فازت في إبسوم ديربي ثلاث مرات، وفي سباق قوس النصر ست مرات، وفي الديربي الفرنسي مرتين، وفي الديربي الإيرلندي مرةً واحدة. كما أن "جُدماونت"، تحت إشراف الأمير خالد، الذي كان يعُدّ إنتاج الخيل وتربيتها هوايته المُفضلة، فاز ببطولة منتجي الخيول، في بريطانيا، ست مراتٍ بين عامي 1993م و2012م، حيث أنتج ما يقرب من 2500 حصان فائز في تلك المسابقة.

والحديث عن إنجازات الأمير خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن، رحمه الله، في مجال الفروسية وإنتاج الخيل، والتنافس في سباقاتها العالمية، وكذلك في مجال عطائه ودعمه المتواصل للمجتمع والتعليم والأعمال الإنسانية المتنوعة، يطول. وليس ما ذكرت إلا غيضاً من فيض ذلك الحديث.

رحم الله الأمير خالد؛ الفارس الذي ترجّل وهو في أوج مجده، وأعان أبناءه وبناته البررة، وهم خير خلفٍ لخير سلف، على النهوض بمسؤولية الحفاظ على سجل وسيرة والدهم العطرة في مجال الفروسية وسباقاتها وأعماله الجليلة الأخرى.