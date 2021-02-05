هل أنت مواطن فرنسي مؤقت أم دائم؟

الفرنسيون مشغولون هذه الأيام من خلال «جمعيتهم العامة» بالنقاش حول مشروع قانون «الانفصالية الإسلاموية»، بهدف صنع أساسات مناسبة لبناء تصور فرنسي عام عن كيفية مواجهة ما يوصف بـ«الإسلام المتشدد» في هذا البلد الأوروبي، الذي تقوم بناءاته الدستورية على علمانية عميقة وراسخة. يتحاورون حول أفضل الطرق للتعامل مع هذا «الزائر» الجديد الذي جاءهم من خارج ثقافتهم ومن خارج دائرة «الهوية الفرنسية الأصلية». بعضهم يطرح مقترحات أقل تشدداً وأكثر تسامحاً، وبعضهم يذهب بعيداً في الإقصاء، مثل حزب«التجمع الوطني» إلى درجة سحب جنسية «المواطن الفرنسي»، الذي يُظهر سلوكاً أو تصرفاً يتعارض مع مبادئ العلمانية الفرنسية!

لكن ثمة سؤالاً يطرح نفسه هنا بقوة: لماذا يُعد المسلم في فرنسا مواطناً طارئاً ومؤقتاً قد تُسحب جنسيته في أي وقت؟ لماذا يتعامل الفرنسيون «أهل البلاد الأصليين» مع المهاجرين الذين يحملون الجنسية الفرنسية، وكأنهم مرتبطون بثقافات ودول أخرى قد تحتويهم بعد طردهم من فرنسا؟

ويطرح سؤال آخر نفسه أيضاً: ما هي مبادئ العلمانية التي من المفترض أن لا تصطدم بإيمان المسيحي واليهودي والمسلم؟

طرح الفرنسيون علمانيتهم المعدلة (اللائكية) عام 1905 بقانون يفصل الكنيسة عن الدولة، ويمنع الأجهزة الحكومية الرسمية من أن تدعم أو تتدخل في «السلوك الديني» للمواطنين. حصل هذا عندما كان «مجموع الشعب العام» يتظلل تحت سحابة دينية واحدة، ويتنفس مرجعية ثقافية واحدة، وينحدر من إثنية واحدة. كان الجميع، خلال العقود العشرة الماضية، مؤمنين ومتحمسين للعلمانية لأنها رفعت عنهم، من جهة، تسلط الكنيسة، ومن جهة أخرى احترمت مسيحيتهم التي إن شاءوا عطلوها، وإن شاءوا بعثوها إلى الوجود، معززة بذلك «الحرية الفردانية»، التي تسم المجتمعات الغربية الحديثة وتميزها عن غيرها. كانت «الصبغة المسيحية» للفرنسيين، في كلمتين صغيرتين قصيرتين، «معطلة بالتوافق» لا أقل ولا أكثر، إذ لا حاجة لاستحضار الدين والقتال به دفاعاً عن النفس في مجتمع تتشابه مفرداته.

كانت الأمور تسير على ما يرام، علمانية ظاهرة، ومواطنون مسيحيون (معطلون إن شاءوا، وظاهرون إن أرادوا)، حتى بدأت المجاميع الإسلامية، وبخاصة من شمال أفريقيا، في القدوم إلى فرنسا والحصول على الجنسية الفرنسية. منذ ذلك الحين، لم يعد الفرنسي كما كان في السابق، فقد تعددت الأسماء والسحنات، وتمايزت الأذواق والنكهات. وما بين العلمانية المشتهاة والواقع على الأرض في العقود الثلاثة الأخيرة، عاد الفرنسيون للاحتماء بمسيحيتهم والقتال بها، في إخلال واضح بمبادئ قانون العام 1905. بل إنهم في لحظة تاريخية فارقة، أصبحوا يفرزون المواطنين بناء على دينهم ما بين فرنسي مؤقت وآخر دائم. فرنسا الآن على مفترق طرق، إما أن تتمسك بقانون علمانيتها الرئيسي مع وضع ضوابط جديدة للعلمانية تنطبق على الجميع، ما يجعلها تتحول لدولة مثل أميركا، وإما العودة للقرون الوسطى.

*نقلاً عن "الاتحاد"