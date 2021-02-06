إنسانية قبل أن تكون قانونية

أصبح الأمر كالدائرة، التى لا يمكن تحديد نقطة بدئها. أقصد هنا ما أصابنا كمجتمع من حالة انهيار، الاعتراف به واجب، فى لغة الخطاب والتربص والتشفى وتجاوز كل الأعراف والروادع القانونية والأخلاقية. أتحدث هنا عما نتابع من أخبار وتفاعلاتها وردود أفعالنا عليها. ولأن الدائرة غير محددة البداية، فليس فيما سوف أقول أولويات، ولكنه رصد من أقرب نقطة أراها. وهنا أبدأ مع المحيط الذى أعمل فيه، وهو الإعلام الذى قرر أن يخاصم قواعد مواثيق ما وصف بالشرف المهنى.

تقول القواعد الإنسانية، ولا أقول القانونية فقط، إن المتهم برىء حتى تثبت إدانته، وأذكر تلك المحاضرات التى تلقيناها من أساتذتنا الدكاترة خليل صابات وجمال العطيفى وسامى عزيز، رحمهم الله، والذين كانوا يؤكدون علينا أهمية احترامها، وكأنهم كانوا يعلمون ما سوف نعيشه. احترام الحياة الخاصة للمواطنين العاديين، وأيضًا للشخصيات العامة مادامت غير ذات علاقة بنشاطهم العام. تعلمنا أنه من الجرم أن نذكر أسماء المتهمين ماداموا فى مرحلة التحقيق ولم يصدر حكم بإدانتهم. تعلمنا أن نحترم حق الرد لصاحب الحق فى ذات المكان الذى يقع فيه خطأ، وبذات المساحة. أكد علينا أساتذتنا الذين علمونا أهمية احترام آدمية الإنسان وعدم الخوض فى الأعراض، وألّا ننشر دون دليل وبحث. أيضًا قرأنا فى مقرراتنا فى دراسة الإعلام أهمية الإجابة عن الأسئلة الخمسة الشهيرة، وأهمية استكمال عناصر الخبر، أى خبر، وليس الانطلاق وراء عنصر الإثارة واللهث خلف التوزيع، الترافيك هذه الأيام، بغض النظر عن مدى مصداقية ودقة ما يُنشر. ولا أنسى الزميل الذى فاجأنى بإجابته عندما سألته عن سبب عدم وجود الطرف الآخر من القصة التى قدمها، وكانت إجابته أنه لو أتى به لفقد الموضوع «سخونته»، ويستطرد: ويمكن للطرف الآخر أن يرد بعد النشر. ومسألة الرد بعد النشر أصبحت جريمة متكررة كثيرًا. اعتماد هذا الأسلوب فى التعامل مع ما يُنشر واعتباره أسلوبًا لعدم بذل الجهد أو للاحتفاظ بـ«سخونة» الموضوعات هو إهدار للمفهوم القانونى والمهنى والأخلاقى والمجتمعى لحق الرد. حق الرد هنا هو لما التبس على الصحفى بحسن نية أو لما لم يتمكن من الحصول عليه من معلومات بذل جهدًا ليصل إليها ولم يتمكن.



ومن بين المشاكل والأخطاء الجسيمة التى يقع فيها كُتاب كبار وصغار غياب ما يُطلق عليه «التحقُّق من المعلومات» fact checking، وهى جريمة تتكرر يوميًا بإهمال هذا التحقُّق، ولهذا حديث آخر.



هذه نقطة صغيرة فى بحر كبير من الأخطاء، التى نتحمل مسؤوليتها جميعًا، لا أستثنى منّا أحدًا.

نقلا عن المصري اليوم