ظهر على شاشات الفضائيات عضو مجلس الأمة يحذّر سمو رئيس مجلس الوزراء إن دفعت الكويت الغرامة المالية، والتي قُدرت بمليار دولار لماليزيا.. كلام سليم ونشد على يدك. طيب والسؤال: ماذا عن من تسببوا بالغرامة المالية التي كلفت مليارات الدنانير من فسخ العقد للداو من غرامة مالية وفُرص العمل والإيراد المرتقب وفقدنا له وسمعتنا بفسخ العقود..؟ لم نسمعك يا نائب يا محترم تدين من تسبب بالخسارة المالية! طيّب.. من اقتحم المجلس وكسر الباب وأحدث الفوضى وقام بالتصفيق وهو يضحك وعاث في القاعة فساداً، واعتدى على رجال الأمن وخالف المطالب بتأجيل الندوة، وأغلق الطرق وجاهر وكابر واقتدى بأبي جهل لقوله على الملأ لمثل هذا اليوم ولدتني أمي!

والتلاعب بالألفاظ من اقتحام إلى دخول كمن غزا الكويت وقال دخلنا كمن اقتحم الكونغرس وثُبت عليهم كلمة الاقتحام. تطالب بالعفو والصفح عنهم ليعودوا للوطن بعد هروبهم دون محاسبة وكأن ما حدث لم يكن..! تطالب بالتحقيق والإحالة للنيابة لمن تطاولوا بالتلفظ على أعضاء مجلس الأمة.. هو أمر حسن ولابد منه. طيّب والذين تطاولوا بكسر القانون وأحدثوا الفوضى بقاعة مجلس الأمة.. ومنعوا الأمين العام من التلاوة لبنود الأعمال.. لماذا لا يطالب أي منكم بردعهم..؟! القانون والمنطق يقول يتم تقديم الاستجواب بعد مراقبة الأداء. وتقديم الاستجواب لسمو رئيس الوزراء وأعداد المؤيدين قبل سماع المُستجوب ينّم عن.. يصعب على قلمي أن يصف ذلك ولنترك الوصف للقارئ والشعب. من المضحك أنكم ترفضون تصويت أعضاء الحكومة لانتخاب الرئيس والقانون يحق لهم التصويت.. والسؤال لماذا لا نفترض أن الحكومة صوتت للطرف الموالي لكم.. ثم لماذا لا تتكلمون عن من نقض العهد معكم؟ يبدو أن نتيجة الأصوات التي حصدها رئيس مجلس الأمة أوجعتكم و«لخبطت» حساباتكم وأصبحتم لا تعرفون كيف تتعاملون ولكن مِن ناصح صادق لكم.. ارتقوا في التعامل مع الوضع، فالتاريخ يسجل ويوثق ويؤرشف، والنتائج اللاحقة لم ولن تغفر لكم. وانتهت النصيحة.

نقلا عن القبس