اغفر واكسب واعط

لقد كنت أتبل غضبي بصلصة التسامح مؤخرًا ، ولا بد لي من القول إن الطعم أفضل بكثير. لقد ساهم تقدمي في العمر وسنة من العزلة الهادئة في تلطيف حوافي القاسية وتهدئة نبضاتي. السنة الماضية رميت بحبل صلب لسحبي من نهر العناد. الغفران عنصر أساسي في جميع الأديان الرئيسية ، لكن ثمنه متغير للغاية. نصيحتي لأي شخص ، مع ذلك ، ألا ينتظر وقتًا طويلاً حتى يغفر لنفسه والآخرين ، لأنه ، كما تقول مايا أنجيلو ، "إنها واحدة من أعظم الهدايا التي يمكنك أن تمنحها لنفسك ، لتسامحها. اغفر للجميع ". لا توجد طريقة أكيدة لتطهير روحك وروحك. أنا أغفر ، لذلك أكسب وأعطي.

لقد كانت تجربة عميقة أن أفكر بهذه الطريقة في حياتي وعلى العديد من الأشخاص الذين لعبوا مثل هذا الدور الأساسي في جعلي ما أنا عليه وإبراز أفضل ما في داخلي - حتى تلك الأوقات التي قد تكون طويلة معالجة. في العديد من هذه التعرجات في حارة الذاكرة ، تعثرت على الصخور في الماضي ، مدركًا أنني قد فاتني شىء أساسي، وأنني فقدت فرصة لإظهار التعاطف والتواضع. كنت في أجزاء متساوية آسفًا وممتنًا لإتاحة الفرصة لي لتعلم شيء ما وتصحيح أخطائي الماضية أو الفرص الضائعة. بينما أكتب لأحبائي وأصدقائي المقربين ، سأكون ممتنًا لفرصة سماع اللحظات الأخرى التي علقت معك حيث أخطأت أو عاملتك بشكل غير عادل. كما لاحظ ويليام بليك ، "إن مسامحة العدو أسهل من مسامحة صديق" وأنا أعلم أنه كانت هناك لحظات من الغضب أو الإصابة حيث فاتتني فرصة إظهار التعاطف.

أتمنى أن أختبر باستمرار ، وأترك ​​ورائي غضبي ، وبدلاً من الدفاع عن هذه المشاعر ، أخضع وأذوب سيف الغضب في جوهرة من اللطف والرحمة. بينما أسير في هذا الطريق ، أتفاجأ عندما أدرك كيف كان بإمكاني كبح جماح الغضب في وقت سابق ، لكنني أيضًا لا أريد أن يختفي تمامًا لأنني لن أحظى بفرص التعاطف والتسامح هذه ، متعة وتواضع. لقد كان حقًا عامًا من التفكير بالنسبة لي ، بالنظر إلى الأشياء التي فاتتني ولحظات من الحياة حيث كان ينبغي أن أكون أفضل. هناك القليل من الغضب بين الذات والشعور بالوحدة ، ولكن هناك الكثير لاكتشافه في داخلنا ، وفي بعض الأحيان يصيح بدهشة كيف يمكن أن أفوت لحظة معينة من الغضب وفرصة ضائعة لأقول إنني آسف. قد تبدو الكلمات مألوفة ، لكن قدرتها على تطهير الروح ليست سواء.

لقد سمعنا مرات عديدة عن قوة التأسف والتسامح للآخرين ، لكننا لا ندرك قوتها الحقيقية حتى نمارسها. أنا ممتن لإتاحة الفرصة لي لمشاركة هذا الأمر مع أحبائي وأصدقائي المقربين لأنني تمكنت من الاعتراف بأخطائي وإظهار مدى اهتمامي الشديد بهم. بإدراكي أن غضبي شذوذ ، أصبحت حراً. الرحمة والتسامح أكثر قوة ومكافأة بكثير للغرائز البشرية. أشكركم جميعًا وأسألكم أن تسامحوني إذا لم أخبركم بأنني آسف من قبل. وكما قال اللاهوتي الشهير رينولد نيبور بمثل هذا الوضوح والبساطة: "الغفران هو الشكل الأخير للحب".