عقود العصر العثماني الملازمة لوثيقة الزواج

وتساءلوا عن شرعية تعليق الزوجة الطلاق على الزوج بألا يتزوج أو يتسرى بجارية غيرها ووقوعه يوم اقترانه بأيهما، ومازال هذا الأمر ساريا ومقبولا، وهل من العدل أن تعلق الزوجة هذا الحق وتحرم الزوج مما أحل الله له؟ ونرد: إن تعطيل الأحكام يمكن قبولها بالاتفاق والقبول، وإن الرضا على المخالفة حق المجتمع والفرد إذا ارتضياه ووافقا عليه، أليس من حق الورثة مخالفة الشرع عند توزيع الميراث إن ارتضوا وقبلوا هذا؟ كأن يرى الورثة أن يفوز أخ لهم بالنصيب الأكبر، أو يتساوى الرجال بالنساء، أو الأم بالأبناء، أو يتنازلون للأم حال حياتها، أو يقتطع للصغير والصغيرة من الميراث قدر للتعليم والزواج ليتساوى الصغير بالكبير ثم يوزع الميراث.

فى دراسة جادة للدكتور محمد سيد حسن فى كتابه (الزواج فى مصر العثمانية)، باب شروط وتعليق عقود الزواج فى مصر، وجاءت على النحو التالى: الشرط الأول: (شرط عدم الزواج بزوجة أخرى أو التسرى بجارية أو إرجاع إحدى المطلقات) (ويجيز الفقه الحنبلى أن تشترط الزوجة على زوجها ألا يتزوج عليها، وأن لها فراقه إن فعل، فلو شرطت عليه ألا يتزوج عليها، صح الشرط ولزم، بينما يرى الفقه المالكى أن الاشتراط فى العقد شىء غير ملزم فى ذاته، وقد كانت المدارس الفقهية تتبع المذهب الحنبلى فى التطبيق، ولقد احتوت عقود الزواج التى كتبها قضاة على الشروط الخاصة بمنع تعدد الزوجات) وهذه أمثلة (مصطفى الشطيجى عندما تزوج مباركة البكر، ابنة بدر الدين الغزوى قد علق على نفسه وبرضاه أنه متى تزوج عليها بزوجة غيرها أو تسرى بسرية وثبت عليه ذلك، وأبرأت ذمته بدينار من باقى صداقها عليه، تكُن طالقا طلقة تملك بها نفسها)، بل منهن من ألزمت الزوج بعدم إعادة إحدى مطلقاته إلى عصمته (تزوج محمد بن مسعود المغربى التاجر فى القماش أسفل المدرسة الغورية بمخطوبته فاطمة البكر، ابنة على ابن الشيخ محمد العقاد، بسوق الشوابين، وقد علق على نفسه وبرضاه أنه متى رد عليه مطلقته زمزم بنت مصطفى العزبى وثبت عليه بالطريق الشرعى، وأبرأته فاطمة المذكورة من ربع قرش من مؤخر صداقها عليه، تكُن فاطمة المذكورة طالقا منه طلقة واحدة تملك بها نفسها).

الشرط الثانى: شرط النفقة والكسوة.. وكانت معظم عقود الزواج فى العصر العثمانى يُنص فيها على مبلغ معين (فعندما تزوج الحاج على بن عمر عبدالله الشريطى بمخطوبته فاطمة البكر بنت عبدالسلام قرر لها نظير كسوتها الشرعية عن كل سنة تمر من تاريخه أربعين نصفا فضة سليمانى، ورضيت منه بذلك) وقد يتفق أن تكون كسوتها أسوة بأمثالها (فقد تزوج الزينى ابن الناصرى محمود بمخطوبته فاطمة ابنة الناصرى محمد المتقاعد، وقد قرر على نفسه كسوتها شتاء وصيفا أسوة بأمثالها على أمثاله). أما نفقة الطعام فقد جرت العادة على تقديرها نقدا، ويمكن الاتفاق على تمكين الزوجة من الطعام مع الزوج من غير نقد (فعندما تزوجت فاطمة بنت عبدالسلام بن حسن الأخبار بخاطبها الحاج على بن عمر بن عبد الله السويطى، رضيت الزوجة بأن تأكل معه تموينا من غير فلوس)، وكان من حق الزوجة أن تشكو الزوج إلى القاضى إذا كان معسرا أو بخيلا، ويقرر لها مبلغا نقديا، وكان من حق الزوج أيضا أن يشكو للقاضى عدم مقدرته المالية فينقص له القاضى مبلغ النفقة.

الشرط الثالث: الشروط المتعلقة بالسكنى.. وكانت الزوجة تشترط على الزوج ألا ينقلها من مسكنها الذى تم الاتفاق عليه (فقد تزوج المعلم محمد بن محمد المطانحى بمخطوبته كنز ابنة المعلم على حسين، واشترطت عليه أنه متى نقلها من منزلها بغير رضاها وثبت عليه ذلك، أبرأت ذمته من ثمن دينار من باقى صداقها عليه، وتكُن بذلك طالقا طلقة واحدة تملك بها نفسها). ويذكر أن فضل العربى، والدة الزوجة المذكورة أعلاه، وفرت السكنى لابنتها المذكورة بمسكنها الكائن بخط جامع سيدى سلطان خان من غير رجوع على زوج ابنتها بأجرة لذلك، مادامت ابنتها المذكورة فى عصمته، وقد وضعت الأم هذا الشرط لرغبتها بأن تكون ابنتها بالقرب منها ولا تبتعد عنها.

وكان للأب الحق فى هذا التصرف مع ابنته وزوجها إذا رغب فى إقامتهما فى بيته بنفس الشروط. ويمكن للزوجة أن تقيد شرط السكن على الزوج بنطاق جغرافى محدد ولا تسافر منه إلا بإذنها (عندما تزوجت فاطمة بنت الشيخ أحمد القرموطى بخاطبها محمد بن يوسف البستانى، قد علق لها على نفسه أنه متى نقلها خارج المحروسة بغير رضاها وثبت عليه ذلك، وأبرأت ذمته من ثمن دينار وباقى صداقها عليه، تكن طالقا طلقة واحدة تملك بها نفسها).

الشرط الرابع: شرط تأديب الزوجة.. لا يضربها ضربا مبرحا يظهر أثره على جسدها (فعندما تزوجت نسب بنت الشيخ سراج الدين القهاوى بخاطبها الشهابى بن أحمد بن حافظ الدين، اشترط على نفسه أنه متى تزوج عليها غيرها أو ضربها ضربا مبرحا يظهر أثره على جسدها، وأبرأت ذمته من ثمن دينار من صداقها، تكن طالقا طلقة واحدة تملك بها نفسها).

ومن هذه الشروط الإساءة اللفظية أيضا (فقد علق أبو الخير بن إسماعيل الطحان بأنه متى ضرب زوجته معشوقة بنت كريم الدين، أو شتمها أو منع أمها المدعوة فاطمة بنت أحمد بالدخول إلى مسكنها الشرعى، تكن بذلك طالقة طلقة بائنة).

هذه الشروط وغيرها كانت صالحة وقائمة فى أوانها، ويستدعى الأمر النظر والاعتبار فيما يحل من جديد وما يهل من مشاكل أن تكون محل نظر وتوثيق.. (الأسبوع المقبل).

*نقلاً عن "المصري اليوم"